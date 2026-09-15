(Información remitida por la empresa firmante)

-Speediance nombra embajador de marca a la leyenda del ciclismo Sir Mark Cavendish KBE y lanza la campaña "Build for Belief"

Una campaña global que conecta la resiliencia humana, la cultura deportiva mundial y la historia de un icono del ciclismo, marcando un nuevo capítulo en la evolución de Speediance como marca deportiva internacional.

LOS ANGELES, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 12 de septiembre, Speediance, la marca global de fitness inteligente que crea experiencias de entrenamiento conectadas para la vida cotidiana, nombró embajador de la marca a la leyenda británica del ciclismo Sir Mark Cavendish KBE y lanzó "Build for Belief", una campaña mundial que explora el trabajo que conlleva creer, así como la fortaleza necesaria para reconstruir esa convicción.

Fundada en 2020, Speediance se propuso hacer que el entrenamiento de primer nivel fuera más accesible en la vida cotidiana. Hoy en día, la marca atiende a una comunidad global en expansión y amplía su papel más allá de la innovación en equipos de fitness inteligentes para forjar una presencia más significativa en la cultura deportiva internacional. El nombramiento de Cavendish marca un paso importante en esa evolución.

Considerado ampliamente como uno de los mejores velocistas de la historia del ciclismo, Cavendish ostenta el récord absoluto de victorias de etapa en el Tour de Francia, con 35 triunfos. Su trayectoria se define no solo por una velocidad y unos logros deportivos excepcionales, sino también por su longevidad, su capacidad de adaptación y su habilidad para regresar cuando otros creían que su historia había terminado. Esto lo convierte en algo más que un símbolo de la victoria: es la prueba viviente de lo que se necesita para reconstruirse.

La colaboración se estrena con "Build for Belief" (Construir para creer), una campaña centrada en una verdad humana sencilla: la fortaleza no consiste en no doblegarse nunca, sino en la capacidad de adaptarse, reconstruirse y volver a levantarse. A través de un retrato íntimo y sobrio de Cavendish durante sus entrenamientos, el vídeo trasciende la victoria del día de la carrera para mostrar los momentos que la hacen posible: las cinco de la mañana, las dudas, la lucha contra el peso y la decisión de seguir adelante, repetición tras repetición y día tras día. Este espíritu refleja la esencia de los usuarios de Speediance: personas que no ven el entrenamiento como un espectáculo para los demás, sino como un compromiso disciplinado para ser más fuertes de lo que eran ayer.

Esa misma determinación define a la propia marca Speediance. Speediance busca la excelencia mediante resistencia digital inteligente, hardware conectado, entrenamientos personalizados y un diseño industrial cuidado, integrando todo ello en una experiencia de entrenamiento precisa, profesional y evolutiva. El objetivo no es prometer fe, sino ofrecer a las personas las herramientas necesarias para transformar el esfuerzo disciplinado en un progreso tangible que puedan medir, hacer suyo y sobre el que seguir construyendo.

"La globalización no consiste en la distribución de productos, sino en transformar la innovación en un significado humano compartido", afirmó Hongbo Wei, director de marca de Speediance. "Por eso, esta colaboración va más allá del simple anuncio de un embajador. A través de la historia de Sir Mark, 'Build for Belief' conecta la tecnología con la experiencia humana, la cultura deportiva mundial y una convicción que personas de todo el mundo pueden reconocer: la fortaleza se construye mediante la acción, especialmente cuando el progreso es incierto. Esto marca la evolución de Speediance: pasamos de explicar qué hace el producto a expresar por qué el entrenamiento es importante en la vida de las personas".

Desde esta perspectiva, "Build for Belief" no es simplemente una campaña protagonizada por una celebridad. Se trata de una narrativa de marca deportiva global articulada en torno a cuatro elementos interconectados: la experiencia humana de la duda y la renovación; el lenguaje cultural del deporte mundial; la historia real de un atleta que ha logrado reconstruirse una y otra vez; y la convicción de Speediance de que el entrenamiento puede ayudar a las personas a tomar las riendas de aquello en lo que se están convirtiendo.

Para ver "Build for Belief" y obtener más información, visite: https://www.speediance.com/pages/global-brand-ambassador

Este lanzamiento también refleja una transformación más amplia en el ámbito del fitness conectado. A medida que avanzan la tecnología y las capacidades del hardware, el rendimiento del producto sigue siendo la base de la confianza, pero ya no es el único factor determinante. La próxima generación de marcas globales de fitness se definirá no solo por la inteligencia con la que ayudan a las personas a entrenar, sino también por su capacidad para vincular esa tecnología con la cultura, la identidad y un sentido duradero de propósito personal.

BUILD FOR BELIEF. SPEEDIANCE. OWN IT.

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