(Información remitida por la empresa firmante)

- Spiro nombra a John Emmaneel para liderar las operaciones globales y la innovación de la división de activaciones de marca y eventos

Emmaneel se incorpora a Brand Activations & Events (BAE) para escalar carteras complejas de eventos globales, manteniendo cada experiencia creativamente distintiva y comercialmente rentable

LAS VEGAS, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Spiro, una agencia global de experiencias, anunció hoy el nombramiento de John Emmaneel como vicepresidente ejecutivo de Operaciones e Innovación Globales para su división de Activación de Marca y Eventos (BAE).

Emmaneel liderará la forma en que BAE planifica, asigna personal y ejecuta proyectos en los distintos mercados, al tiempo que desarrolla nuevas capacidades para adaptarse a la evolución de las necesidades de los clientes. Trabajará junto a Jen Shankman, vicepresidenta ejecutiva de Crecimiento de BAE, quien dirige el crecimiento y las relaciones estratégicas de la división. Ambos reportan a Carley Faircloth-Kilmurray, directora global de Marketing, Estrategia y Experiencias de Marca.

"BAE combina la estructura necesaria para gestionar una cartera global con el impulso creativo para hacer que cada experiencia sea única. John sabe cómo materializar esto a gran escala", afirmó Faircloth-Kilmurray. "Cuenta con más de 25 años de experiencia creando equipos y capacidades para responder a las complejas necesidades de los clientes. Sabe transformar ideas ambiciosas en resultados efectivos, contando con la solidez operativa necesaria para llevarlas a cabo en todo el mundo".

Emmaneel se incorpora a Spiro procedente de Invision, donde lideró el área de innovación y la oficina de Chicago de la agencia, encabezó la división de videojuegos y entretenimiento, e impulsó la expansión de servicios y el crecimiento regional. Su trayectoria también incluye cargos directivos en Kenwood Experiences y Jack Morton Worldwide, habiendo trabajado para marcas como Square Enix, Google, Intel, NVIDIA, Samsung y Northwestern Mutual.

"Lo que me atrajo de Spiro fue la combinación que existe en BAE: una sólida profundidad estratégica y operativa, sumada al deseo de crear trabajos que realmente importen a la gente", indicó Emmaneel. "Aquí hay una base sólida y una ambición real por lo que está por venir. Espero conectar mejor la experiencia de la agencia entre los distintos mercados y ayudar a los equipos a realizar trabajos ambiciosos para los clientes".

Acerca de Spiro Brand Activations & Events

Somos operadores de eventos por oficio y estrategas de crecimiento por vocación; vinculamos cada decisión con el comportamiento empresarial que se busca generar. El resultado es una experiencia en directo que se siente viva y transforma lo que sucede a continuación.

Spiro Brand Activations & Events es el equipo especializado de Spiro en conferencias, lanzamientos de productos, reuniones corporativas, festivales y activaciones de marca. Basada en una sólida experiencia en eventos empresariales y experiencias para el consumidor, esta división aporta estructura a toda la cartera de servicios y un toque creativo a cada experiencia.

Así es como BAE cumple la promesa de Experience Brand Gravity™, creando un vínculo entre la marca y el cliente.

Acerca de Spiro

Spiro es una agencia global de experiencias, impulsada por la creatividad y guiada por una visión estratégica, que marca la pauta en la forma en que las marcas conectan y crecen. Al acelerar Brand Gravity™ —esa fuerza de atracción emocional y conductual, fundamentada en datos, que une a las marcas con sus audiencias—, Spiro transforma a las marcas en experiencias. Contando con una presencia global y la confianza de algunas de las marcas más influyentes del mundo, Spiro genera esa fuerza de atracción que logra que los clientes regresen. Obtenga más información en spiro.com.

Contacto para los mediosMelissa BurnsDirectora sénior de marketingmburns@thisisspiro.com

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