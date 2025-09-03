Spiro ofrece datos nunca vistos que vinculan eventos en vivo con intención de compra e impacto en ingresos

(Información remitida por la empresa firmante)

Los resultados del Informe de Impacto del Marketing Experiencial muestran cómo los eventos en vivo impulsan el embudo de ventas y proporcionan a los profesionales del marketing de marca información y herramientas para actuar en consecuencia

LAS VEGAS, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Spiro, agencia líder global en marketing experiencial, publicó hoy su Informe de Impacto del Marketing Experiencial (EMIR), un estudio propio que encuestó a más de 2.000 consumidores estadounidenses que asistieron a eventos presenciales de tecnología y productos de consumo masivo. Los resultados establecen una relación directa entre el marketing experiencial en vivo y la intención de compra, proporcionando a los directores de marketing y líderes de marca información y herramientas para reposicionar el marketing experiencial, pasando de ser un factor de coste percibido a un impulsor de ingresos comprobado.

Hallazgos clave:

Impacto claro en los ingresos: el 80 % (tecnología) y el 93 % (productos de consumo masivo) de los asistentes reportaron haber comprado a la marca después del evento .

el 80 % (tecnología) y el 93 % (productos de consumo masivo) de los asistentes reportaron haber comprado a la marca después del evento La confianza acelera la conversión: de los asistentes que reportaron un aumento de confianza después del evento, más del 90 % realizó una compra. Sin ese aumento de confianza, la intención de compra se redujo a tan solo el 34 %.

de los asistentes que reportaron un aumento de confianza después del evento, más del 90 % realizó una compra. Sin ese aumento de confianza, la intención de compra se redujo a tan solo el 34 %. La interacción mantiene la relevancia: las experiencias interactivas o inmersivas generaron 2,2 veces más recordación de marca que las experiencias pasivas.

las experiencias interactivas o inmersivas generaron 2,2 veces más recordación de marca que las experiencias pasivas. La calidad importa: los asistentes que describieron su experiencia como memorable, valiosa y fiable tuvieron casi tres veces más probabilidades de comprar que aquellos con impresiones neutrales.

"La teoría no gana presupuesto. Los datos sí", destacó Carley Faircloth-Kilmurray, directora de marketing global de Spiro. "El Informe de Impacto del Marketing Experiencial conecta la experiencia en vivo directamente con la intención de compra y, junto con las herramientas de evaluación y los materiales complementarios, ofrece a los profesionales del marketing la justificación para mantener conversaciones basadas en datos con sus líderes y así reposicionar la experiencia en su estrategia de marketing".

El estudio también demuestra la capacidad de la experiencia para impactar cada etapa del embudo de ventas:

Conocimiento: el 91 % de los asistentes a eventos tecnológicos sin experiencia previa con la marca indicó que ahora la consideraría.

el 91 % de los asistentes a eventos tecnológicos sin experiencia previa con la marca indicó que ahora la consideraría. Consideración: el 68 % de los asistentes afirmó que el evento en vivo aclaró la diferenciación de la marca.

el 68 % de los asistentes afirmó que el evento en vivo aclaró la diferenciación de la marca. Conversión: el 82 % comentó que el evento ayudó a confirmar o acelerar una decisión de compra.

"EMIR nos muestra el futuro del desarrollo de marca: el crecimiento surge de conexiones reales. Las experiencias en vivo no solo generan interacción, sino que se vinculan directamente con la confianza, la lealtad y un impacto comercial medible", añadió Faircloth.

Herramientas para profesionales del marketing

Para ayudar a los líderes a poner en práctica sus conocimientos, EMIR se lanza con un kit de herramientas estratégicas que traduce los hallazgos en recursos prácticos, incluyendo:

Evaluación de madurez de EMIR: un modelo de referencia para evaluar la preparación de la organización y planificar el crecimiento experiencial.

un modelo de referencia para evaluar la preparación de la organización y planificar el crecimiento experiencial. Lista de verificación de implementación de EMIR: pasos rápidos para activar los conocimientos de EMIR de inmediato.

pasos rápidos para activar los conocimientos de inmediato. Jerarquía de necesidades experienciales: un marco para diseñar eventos más inteligentes que se adapten al valor y las prioridades de la audiencia.

Descargue el EMIR y el kit de herramientas estratégico aquí.

