- Stéphanie Lynch-Habib nombrada directora general de Covage, el tercer mayor proveedor de infraestructura de fibra óptica para empresas de Francia, que atiende al mercado mayorista

PARÍS, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Grupo Altitude anunció el nombramiento de Stéphanie Lynch-Habib como directora general de Covage, en sustitución de Aymeric de Cardes, a partir del 15 de septiembre de 2025.

Covage, adquirida por el Grupo Altitude en 2021, es el único operador mayorista francés que ofrece una gama completa de soluciones de conectividad, desde fibra óptica (FTTO, FTTH, FTTE) hasta móvil (4G, 5G), en una red dedicada exclusivamente al mercado empresarial.

En los últimos años, bajo el liderazgo de su director general, Aymeric de Cardes, la compañía ha completado su integración e invertido fuertemente en la expansión, consolidación y digitalización de su red para ofrecer una mejor calidad de servicio.

Para continuar con este impulso, Covage emprende una nueva fase de desarrollo y da la bienvenida a Stéphanie Lynch-Habib como directora general.

Con más de 25 años de experiencia internacional, desarrolló su carrera en Lucent Technologies y AT&T, donde ocupó diversos puestos directivos en finanzas, marketing, ventas y estrategia.

Posteriormente, ocupó el cargo de directora de marketing en Colt Technology Services, liderando una transformación de marketing y reposicionando a la compañía en el mercado de las grandes empresas.

Como directora de marketing de la GSMA, reestructuró la gestión de eventos y transformó por completo la función de marketing, permitiendo a la empresa seguir operando en un entorno completamente disruptivo. Más recientemente, fue presidenta de euNetworks, donde dirigió las operaciones y la estrategia de salida al mercado durante la recapitalización del grupo.

"Estoy encantada de unirme a Covage, parte del Grupo Altitude, para liderar esta nueva fase de desarrollo junto con los equipos. Contamos con una capilaridad única en Francia para satisfacer las necesidades de conectividad de empresas de todos los tamaños y acelerar el desarrollo digital de las regiones", afirmó Stéphanie Lynch Habib.

Dorothée Lebarbier, presidenta y consejera delegada del Grupo Altitude, añadió: "El nombramiento de Stéphanie llega en un momento clave en la historia de Covage. Tras varios años de consolidación, entramos en una nueva fase de crecimiento en la que su liderazgo, experiencia en el sector y conocimientos de desarrollo serán clave para alcanzar nuestros objetivos. Le deseo a ella y al Comité Ejecutivo del grupo mucho éxito en su nuevo cargo. También agradecemos a Aymeric de Cardes su compromiso y profesionalismo y le deseamos todo lo mejor en sus futuras responsabilidades".

Acerca del Grupo Altitude

Fundado en 1990, Altitude es un grupo familiar liderado por Dorothée Lebarbier, presidenta y directora general. El tercer mayor operador de infraestructura de fibra óptica de Francia, con un crecimiento ininterrumpido desde su creación, el Grupo Altitude, operador de infraestructura de fibra óptica y experto en telecomunicaciones B2B, es un actor clave en la estrategia para el desarrollo de la banda ancha ultrarrápida en Francia. Con un equipo de 2000 expertos, el Grupo Altitude implementa un modelo ágil y eficiente. El Grupo Altitude se compromete a impulsar la transformación digital sostenible para empresas y regiones con marcas sólidas:

Altitude Infra, Airmob, Covage, Linkt, Netwo, Phibee Télécom, Ubicité

Acerca de Covage

Covage es el tercer mayor operador de infraestructura de Francia en el mercado empresarial. Es el único operador mayorista capaz de ofrecer la gama completa de soluciones de fibra y 5G dedicadas exclusivamente al mercado empresarial. Más de 200 operadores confían en sus redes para ofrecer soluciones de conectividad ultrarrápida y de alto valor añadido a empresas y centros públicos. La red de Covage presta servicio a 150.000 clientes finales y cubre el 70% de las empresas francesas con fibra dedicada (FTTO) y el 75% con fibra compartida (FTTH Pro). Como operador nacional, Covage cuenta con 380 empleados y más de 20 sucursales para ofrecer servicios locales.

