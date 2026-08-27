STL da un gran paso hacia la descarbonización y productos respetuosos con el medio ambiente

(Información remitida por la empresa firmante)

-STL da un gran paso hacia la descarbonización y apuesta por una gama de productos respetuosos con el medio ambiente gracias a la transición a una 'energía verde' al 100 %

Reducción de aproximadamente el 80 % de las emisiones de carbono de la fibra G.657.A2, pasando de 4,7 kg a 0,9 kg

Transición de las principales instalaciones de fabricación en la India a una fuente de energía 100 % 'verde'

Transición a una fabricación con hidrógeno 100 % verde en la India

LONDRES, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), un proveedor líder de soluciones de conectividad para infraestructuras digitales preparadas para la inteligencia artificial, ha anunciado hoy avances significativos en su camino hacia la descarbonización y sus objetivos de cero emisionesnetas.

Transición a la energía 100 % verde: recientemente, STL ha sustituido una parte significativa de su suministro eléctrico, pasando de la energía convencional de la red basada en combustibles fósiles a la energía 100 % verde generada a partir de fuentes eólicas y solares. La transición abarca cuatro de las cuatro plantas de fabricación de la empresa situadas en Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), en Maharashtra. Este cambio ha sido posible gracias a Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL). Se espera que esta transición suponga una reducción de las emisiones de alcance 2, basadas en el mercado, de aproximadamente el 65 % en las plantas de fibra óptica (OF) y cable de fibra óptica (OFC), lo que representa una reducción significativa de las emisiones en todas las plantas participantes.

Hidrógeno 100 % verde en la fabricación de vidrio: STL ha integrado hidrógeno 100 % verde en sus operaciones de fabricación de vidrio, una etapa crítica y de alto consumo energético en la producción de fibra óptica que, históricamente, ha dependido del hidrógeno y el oxígeno producidos de forma convencional. Esto ha permitido a STL descarbonizar una de las etapas más difíciles de reducir de la cadena de valor de la fibra óptica.

Evaluación del ciclo de vida: el proceso de descarbonización de STL también se extiende a sus productos ópticos, donde la empresa cuenta con una gama de productos ópticos certificados con la etiqueta ecológica.

Política de movilidad corporativa

STL ha actualizado su política de movilidad corporativa para acelerar la adopción de vehículos con bajas emisiones de carbono. En el marco de su política de vehículos de empresa, STL ha introducido incentivos específicos y ha ampliado considerablemente los límites para los empleados que opten por vehículos eléctricos e híbridos. La empresa tiene como objetivo reducir sistemáticamente su huella de carbono operativa de Alcance 3 y avanzar en sus objetivos generales en materia de ESG.

Ventajas para los clientes

En conjunto, estas iniciativas suponen un paso importante en la estrategia general de sostenibilidad de STL. Esto demuestra cómo la transición energética y la innovación tecnológica pueden aunarse para construir un futuro digital más sostenible. Un ejemplo significativo de descarbonización es la fibra óptica G.657.A2 de STL, ampliamente utilizada por sus clientes en centros de datos y redes de telecomunicaciones. Su huella de carbono se ha reducido de 4,7 kg de CO₂e por kilómetro de fibra (fkm) a 0,9 kg de CO₂e/fkm, lo que supone una reducción del 80 %.

"La descarbonización en STL es un conjunto de decisiones interrelacionadas, desde la energía que alimenta nuestras plantas hasta los materiales que se utilizan en cada kilómetro de fibra que fabricamos, pasando por las políticas que establecemos para nuestros empleados. Al combinar las energías renovables, el hidrógeno verde y la innovación en productos con etiqueta ecológica, estamos logrando avances cuantificables hacia la creación de un ecosistema de fabricación más ecológico y respetuoso con el medio ambiente", afirmó Rahul Puri, consejero delegado, ONB, STL.

Acerca de STL - Sterlite Technologies Ltd:

STL es líder mundial en soluciones avanzadas de conectividad y ofrece soluciones integrales para la creación de infraestructuras preparadas para la inteligencia artificial, así como redes FTTx, rurales, empresariales y de centros de datos. Contamos con plantas de fabricación en Norteamérica, Europa y Asia, y ofrecemos nuestras soluciones en más de 100 países. Empresas de centros de datos y en la nube, operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet y grandes empresas colaboran con STL para construir su infraestructura digital preparada para el futuro. Los objetivos empresariales de STL se basan en el enfoque centrado en el cliente, la I+D y la sostenibilidad. Para más información, Contactar en, stl.tech | Twitter | LinkedIn| YouTube

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