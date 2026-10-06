(Información remitida por la empresa firmante)

Stock Spirits Group obtiene por tercera vez consecutiva la certificación de oro de EcoVadis y el reconocimiento como Top Employer en Polonia y la República Checa

La mejor puntuación de sostenibilidad hasta la fecha y el reconocimiento como "Top Employer" para 2026 subrayan los avances en todo el grupo

LONDRES, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Stock Spirits Group ha recibido dos importantes reconocimientos independientes por su rendimiento en sostenibilidad y sus prácticas de gestión de personas: la medalla de oro de EcoVadis por tercer año consecutivo y la certificación como "Top Employer" en Polonia y la República Checa para 2026.

La evaluación de EcoVadis otorgó a Stock Spirits Group su mejor puntuación de sostenibilidad hasta la fecha —87 sobre 100—, lo que supone un aumento de 5 puntos y sitúa a la empresa en el 1% superior de los productores de bebidas espirituosas evaluados por EcoVadis, así como en el 5% superior de las más de 175.000 empresas evaluadas a nivel mundial.

Top Employers Institute también ha reconocido a Stock Spirits Group como "Top Employer" en Polonia y la República Checa, tras una evaluación independiente de su estrategia de gestión de personas y sus prácticas de recursos humanos.

Steven Libermann, consejero delegado de Stock Spirits Group, declaró:

"Un rendimiento sólido depende de cómo operamos como empresa responsable y del entorno que creamos para nuestra gente. Estos dos reconocimientos nos ofrecen indicadores independientes del progreso que estamos logrando en ambos aspectos.

En un momento en que muchas empresas están dando marcha atrás en sus compromisos de sostenibilidad, nosotros reforzamos los nuestros, construyendo una sólida agenda ESG y cumpliéndola paso a paso.

Queremos que Stock Spirits sea un lugar donde personas con talento puedan marcar la diferencia, donde sólidas empresas locales se beneficien de la escala y el alcance de un grupo europeo, y donde sigamos avanzando de manera responsable. Nuestro mejor resultado histórico en EcoVadis y la certificación como 'Top Employer' en Polonia y la República Checa son señales importantes de que avanzamos en la dirección correcta".

La mejor puntuación de sostenibilidad de EcoVadis hasta la fecha

Stock Spirits Group mejoró su rendimiento general y alcanzó el estatus de "Líder" en la calificación de carbono de EcoVadis, el nivel más alto de la evaluación. Este resultado de EcoVadis se produce tras la publicación del Informe de Sostenibilidad 2025 de Stock Spirits Group y la presentación de sus objetivos de reducción de emisiones a la iniciativa "Science Based Targets" para su validación.

Reconocimiento como Top Employer en Polonia y la República Checa

La certificación se basa en los resultados de la Encuesta de Mejores Prácticas de Recursos Humanos del Top Employers Institute, que abarca seis áreas: estrategia de personas, entorno laboral, adquisición de talento, aprendizaje, diversidad, equidad e inclusión, y bienestar.

El enfoque de Stock Spirits Group en materia de diversidad, equidad e inclusión, compensación y reconocimiento, y sostenibilidad fue reconocido como una fortaleza tanto en Polonia como en la República Checa.

Beata Górniak, directora de Personal de Stock Spirits Group, indicó:

"Nos complace especialmente que nuestro enfoque en materia de diversidad, equidad e inclusión, compensación y reconocimiento, y sostenibilidad haya sido reconocido como una fortaleza tanto en Polonia como en la República Checa. Estos elementos constituyen pilares fundamentales para atraer, desarrollar y retener a grandes profesionales, así como para crear un entorno en el que puedan crecer, marcar la diferencia y contribuir al futuro de Stock Spirits.

Al mismo tiempo, abordamos los resultados con humildad. La certificación pone de relieve tanto nuestras fortalezas como aquellas áreas en las que podemos mejorar. Estamos comprometidos a aprovechar esta retroalimentación y a centrar nuestros esfuerzos en los aspectos que requieren mayor mejora, como parte de nuestro camino continuo en materia de personas y sostenibilidad".

Acerca de Stock Spirits Group

Stock Spirits Group es uno de los principales productores y distribuidores de bebidas espirituosas de Europa, con una sólida trayectoria que se remonta al año 1884. Con una cartera de más de 80 marcas comercializadas en más de 50 países, la compañía ocupa posiciones de liderazgo en el mercado de vodka, brandy, bitters, ron y limoncello. Stock Spirits Group opera en Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Italia, Francia, Alemania, Austria, el Reino Unido, Croacia y Bosnia-Herzegovina; gestiona siete plantas de producción y emplea a más de 1.800 personas. Su diversa cartera de productos incluye marcas locales emblemáticas y muy apreciadas, tales como Clan Campbell, Sierra Tequila, Żołądkowa, Stock 84, Fernet, Bialy Bocian, Lubelska, Božkov y Limoncè, todas ellas elaboradas con ingredientes excepcionales. Stock Spirits Group mantiene un firme compromiso con la calidad, la innovación y las prácticas empresariales responsables. En noviembre de 2021, CVC Capital Partners adquirió Stock Spirits Group para respaldar su crecimiento continuo y reforzar aún más su posición en el mercado.

Para más información, visite www.stockspirits.com o síganos en LinkedIn.

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