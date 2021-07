Straive Data Platform (SDP): An End-to-End Data Management Platform Focused on Unstructured Data Solutions

- Straive presenta la Straive Data Platform (SDP), una plataforma de gestión de datos de un extremo a otro centrada en soluciones de datos no estructurados

SINGAPUR, 21 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Straive (anteriormente SPi Global), líder del mercado en soluciones de datos y contenido impulsadas por la tecnología, anunció hoy el lanzamiento de su Straive Data Platform (SDP). La SDP es una plataforma de gestión de datos de un extremo a otro centrada en soluciones de datos no estructurados. Con su arquitectura nativa de la nube y basada en microservicios, la SDP extrae y enriquece los datos de cualquier fuente no estructurada y permite a las empresas aprovechar el poder de todos los datos. La SDP beneficia a las empresas con un tiempo de comercialización más rápido, una mejor cobertura de datos y proporciona una calidad constante con una solución escalable y una capacidad distintiva para trabajar con datos no estructurados.

Straive, con sus años de experiencia en la gestión de contenido y datos (especialmente no estructurados), ha desarrollado la SDP para ofrecer a las empresas una solución integral para obtener información procesable a partir de conjuntos de datos no estructurados. La SDP proporciona conectores prediseñados y múltiples rutas de ingestión para capturar datos de diversas fuentes y formatos (no estructurados y estructurados) para unificarlos y actuar en varios puntos de contacto al tiempo que proporciona un entorno de procesamiento de datos seguro y sólido. La SDP hace uso de la inteligencia artificial y las capacidades de aprendizaje automático para brindar niveles diferenciados de precisión, calidad y automatización de los datos.

SDP ha sido diseñado para servir a los casos de uso de Straive que abarcan inteligencia de texto, inteligencia de datos públicos e inteligencia de visión en industrias como contenido científico, servicios financieros, riesgo y cumplimiento, y legal e inmobiliario a través de:

Flujos de trabajo fácilmente personalizables

Recopilación, extracción y preparación automatizadas de datos

Escalado automático

Integración perfecta con herramientas y productos de terceros

SLA de nivel empresarial

Desde la extracción de puntos de datos relacionados con personas y empresas de más de 14 millones de sitios web en 3-4 meses hasta el seguimiento de más de 9 millones de puntos de datos únicos en 11.000 empresas procedentes de informes anuales, informes de RSE y diversas presentaciones reglamentarias, la SDP es una de las soluciones más escalables para los datos no estructurados.

Murugesh Mayandi, director de soluciones de datos de Straive, comentó: "La Straive Data Platform encapsula nuestra experiencia de décadas y nuestras capacidades de extremo a extremo en el espacio de soluciones de datos. Hemos estado invirtiendo constantemente en personas y plataformas para impulsar los niveles de automatización y aplicación de un enfoque basado en plataforma para problemas de datos no estructurados, que está aumentando para casos de uso comerciales clave. A través de la SDP, estamos bien posicionados para atender a una amplia gama de industrias con nuestra tecnología patentada y un sólido equipo de expertos en la materia para aplicar y crear soluciones industriales personalizadas".

Para saber más sobre la Straive Data Platform, haga clic aquí .

Acerca de Straive (anteriormente SPi Global)

Straive es una empresa de tecnología de contenido líder en el mercado que brinda servicios de datos, experiencia en la materia (SME) y soluciones tecnológicas para múltiples dominios, como contenido de investigación, e-Learning/EdTech y proveedores de datos/información. Con una base de clientes que abarca 30 países en todo el mundo, el grupo de recursos multi-geográficos de Straive está estratégicamente ubicado en ocho países: Filipinas, India, Estados Unidos, China, Nicaragua, Vietnam, Reino Unido y la sede de la empresa en Singapur. En agosto de 2017, Partners Group, el gestor de inversiones de los mercados privados globales, invirtió en SPi Global en nombre de sus clientes.

Para consultas de medios, contacte con:Kshitiz AhujaLead-Brand and PR kshitiz.ahuja@straive.com