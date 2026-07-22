(Información remitida por la empresa firmante)

- Sungrow obtiene el primer "pasaporte" del mercado de inercia alemán del mundo con el certificado de prototipo VDE FNN

MÚNICH, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, líder mundial en inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía, se ha hecho con otro hito mundial en el campo de la tecnología de grid-forming. Los sistemas de conversión de energía (PCS) de la serie SC210HX de la empresa han obtenido el certificado de prototipo VDE FNN emitido por TÜV Rheinland Alemania, convirtiéndose en los primeros PCS de almacenamiento de energía del mundo en superar el conjunto completo de estándares alemanes de conexión a la red de media y alta tensión, además de la verificación de su rendimiento en lgrid-forming.

Este avance permite a los sistemas de almacenamiento de energía PowerTitan equipados con la serie PCS SC210HX acortar drásticamente el plazo de conexión a la red, reducir los riesgos de aceptación de los proyectos, acelerar el acceso al mercado de inercia más reciente de Europa e impulsar de forma sustancial la competitividad de la inversión y la financiación de los proyectos de almacenamiento de energía.

Desarrollado por medio de VDE FNN, la organización responsable de la tecnología y los estándares operativos de la red eléctrica alemana, el marco de certificación establece requisitos exhaustivos para la integración en redes de media y alta tensión. Ampliamente reconocido por operadores de redes, desarrolladores e instituciones financieras europeas, constituye un referente fundamental para evaluar el cumplimiento, la fiabilidad y la capacidad de soporte a la red de los proyectos de almacenamiento de energía.

Gracias a la tecnología de grid-forming mediante células madre desarrollada por Sungrow, los sistemas de almacenamiento de energía equipados con el convertidor PCS de la serie SC210HX ofrecen una adaptabilidad excepcional a la red y un soporte estable. El sistema puede absorber o suministrar de forma independiente potencia activa y reactiva para satisfacer la demanda de la red en cualquier escenario, incluyendo la regulación de frecuencia, la regulación de tensión y el suministro de energía de respaldo. En redes débiles con alta penetración de energías renovables, el convertidor mantiene las características de fuente de tensión y suministra rápidamente corriente reactiva dinámica ante cortocircuitos en la red. Además, el sistema puede establecer una red eléctrica sin sincronización externa, lo que permite el black start y el funcionamiento en aislado para resolver eficazmente los problemas de conexión a la red en plantas de almacenamiento de energía remotas y proyectos aislados en Europa.

Tras superar con éxito el riguroso proceso de pruebas VDE FNN, Sungrow ha verificado que la fiabilidad de su hardware, sus algoritmos de control patentados y su rendimiento en la formación de redes cumplen plenamente con los estándares de red obligatorios más estrictos de Alemania. Esta certificación representa un reconocimiento oficial del liderazgo técnico de Sungrow en soluciones avanzadas de almacenamiento de energía y soporte de red.

Más allá de su importancia técnica, esta certificación también aporta un valor comercial tangible a los desarrolladores de proyectos. Los estándares del mercado europeo son cada vez más estrictos, y las principales instituciones de inversión y entidades crediticias utilizan la certificación TÜV Rheinland VDE como indicador clave para evaluar el cumplimiento de los proyectos y la fiabilidad de los equipos. Esta certificación permite a los promotores acortar significativamente los plazos de conexión a la red, evitar retrasos en los proyectos durante la fase de aceptación y cumplir con las últimas normativas europeas para el almacenamiento de energía basado en la inercia. Además, refuerza la credibilidad, la viabilidad financiera, el valor de los activos y las perspectivas de financiación de los proyectos de almacenamiento de energía.

Aprovechando su completa gama de productos de almacenamiento de energía para grid-forming que cumplen con la normativa VDE, Sungrow seguirá ampliando su experiencia en la transición energética europea y ofreciendo soluciones de almacenamiento de energía más seguras, más compatibles con la red y de alto rendimiento a clientes de todo el mundo.

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