(Información remitida por la empresa firmante)

- SUNON presenta sus ventiladores Green EC compatibles con ErP 2026 para alimentar la infraestructura de IA de próxima generación

KAOHSIUNG, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que las industrias globales se apresuran a escalar su infraestructura de IA bajo estrictas regulaciones ESG, la gestión térmica de alta eficiencia se ha vuelto fundamental. Para cumplir con los nuevos estándares de eficiencia energética ErP 2026 de la UE, SUNON ha lanzado su serie de ventiladores Green EC de última generación, cumpliendo así su promesa de marca: "Adopta la sostenibilidad con la refrigeración SUNON". Diseñados para ofrecer el máximo flujo de aire, control remoto inteligente y una fiabilidad inquebrantable, esta serie está creada para redefinir la refrigeración en entornos informáticos de alta densidad.

Tal como se aprecia en el impactante lanzamiento de la gama, la serie presenta un robusto chasis industrial en color negro, centrado en el vibrante 'Anillo Verde Corporativo de SUNON'. Representando 'Sol brillante, Todos los Días', el anillo refleja el sol naciente de nuestro futuro sostenible, al tiempo que reafirma la ambición de SUNON de ofrecer el estándar más alto en tecnología térmica con un diseño seguro y ecológico.

Control Remoto de última generación: Compatibilidad con control inteligente PWM, 0-10VDC y Modbus.

Para satisfacer las exigencias de los Centros De Datos (CPD) modernos en cuanto a un seguimiento energético preciso y cuantificable, la nueva serie SUNON EC integra la comunicación Modbus y el control de velocidad PWM. El circuito de control electrónico integrado proporciona monitorización del estado en tiempo real, garantizando una compatibilidad perfecta con la asignación dinámica de potencia al permitir que el sistema host ajuste dinámicamente la velocidad de los ventiladores en función de las cargas térmicas en tiempo real. Esta gestión precisa del flujo de aire a nivel de sistema, elimina el desperdicio de energía en reposo, lo que ayuda a las empresas a alcanzar sus estrictos objetivos operativos de bajas emisiones de carbono.

Preparados para el futuro: arquitecturas de 800VDC e implementaciones globales.

SUNON trabaja activamente para conectar los sistemas heredados con las redes eléctricas de próxima generación:

Compatibilidad universal con amplio rango de voltaje: Gracias a su circuito inteligente de detección automática, los ventiladores admiten arquitecturas monofásicas de 200–277 VAC y trifásicas de 380–480 VAC, lo que simplifica su implementación global en instalaciones de energía renovable y maquinaria pesada.

Gracias a su circuito inteligente de detección automática, los ventiladores admiten arquitecturas monofásicas de 200–277 VAC y trifásicas de 380–480 VAC, lo que simplifica su implementación global en instalaciones de energía renovable y maquinaria pesada. Preparados para la nueva era de 800 VDC: A medida que los "Data Centers" de IA y las plataformas de computación de alto rendimiento (HPC) migren hacia arquitecturas de corriente continua de alto voltaje, la tecnología de motores EC de SUNON está diseñada para escalar junto con la infraestructura de 800 VDC en constante evolución, ampliando su alcance en sistemas de climatización (HVAC), sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y estaciones de carga de vehículos eléctricos.

Resistente para entornos hostiles: Protección IP55

Certificada según rigurosos estándares de seguridad globales, la serie EC ofrece protección a medida para entornos volátiles:

Protección IP55: Las variantes IP55 soportan entornos de refrigeración comercial con alta humedad.

Avances aerodinámicos

Gracias a un diseño de motor propio y a la ciencia de materiales avanzada, SUNON ha mejorado la fiabilidad de los ventiladores para cargas de trabajo extremadamente exigentes:

Aerodinámica optimizada: Mediante simulación de dinámica de fluidos, las palas rediseñadas presentan una mayor curvatura y superficie, lo que genera un perfil de flujo de aire altamente concentrado con mayores distancias de alcance.

"SUNON no solo fabrica ventiladores; diseñamos soluciones integrales de hardware y software para superar la fricción entre las estrictas regulaciones energéticas y las duras condiciones de funcionamiento", afirmó SUNON. "A medida que se acerca la normativa ErP 2026, nuestro departamento interno de I+D garantiza que nuestros clientes globales puedan migrar sin problemas a diseños de última generación sin sacrificar la sostenibilidad".

En adelante, SUNON seguirá basando sus innovaciones fieles a su filosofía "Adopta la sostenibilidad con la refrigeración SUNON". Al profundizar en el desarrollo de la serie Green EC, SUNON busca ayudar a sus clientes globales a mejorar la eficiencia energética, acelerar la transición hacia una economía baja en carbono e impulsar un futuro sostenible.

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