SUNPATH de FTC Solar completa una evaluación técnica específica realizada por Enertis Applus+ - FTC Solar

(Información remitida por la empresa firmante)

Un estudio independiente concluye que SUNPATH proporciona sólidas ganancias de producción energética, con la precisión y consistencia necesarias para respaldar dichas ganancias de producción.

AUSTIN, Texas, 2 de septiembre de 2026 – FTC Solar, Inc. (Nasdaq: FTCI), proveedor líder de sistemas de trackers solares, software y servicios de ingeniería, ha anunciado hoy los resultados de una validación técnica independiente de su software de optimización de trackers SUNPATH, realizada por Enertis Applus+, una firma independiente de ingeniería y consultoría que presta servicios al sector de las energías renovables.

El estudio evaluó el rendimiento de SUNPATH en múltiples proyectos solares a gran escala en operación en Estados Unidos, comparando las ganancias de energía medidas en las plantas en funcionamiento con las ganancias calculadas mediante la herramienta de modelización SUNPATH de FTC Solar.

El análisis concluyó que el algoritmo SUNPATH resulta beneficioso para los sistemas de trackers y demostró ganancias de energía. En tres plantas, la diferencia entre las ganancias modelizadas y las medidas fue de aproximadamente 0,5 puntos porcentuales. Las ganancias de energía medidas alcanzaron hasta un 2,65 %, frente a unas ganancias modelizadas de hasta un 3,15 % durante los correspondientes periodos de evaluación.

La validación técnica independiente realizada por Enertis Applus+ concluyó que SUNPATH demostró un nivel de precisión y consistencia adecuado para el uso previsto y acorde con los estándares del sector requeridos para respaldar las ganancias de producción.

El software desempeña un papel cada vez más importante a la hora de ayudar a los proyectos solares a generar más energía, pero, para los clientes y las partes interesadas de los proyectos, esas ganancias también deben ser predecibles y creíbles, afirmó Anthony Carroll, presidente y CEO de FTC Solar. Esta validación independiente ofrece a los clientes una confianza aún mayor en que la producción adicional estimada por SUNPATH se traducirá en un rendimiento medible sobre el terreno. Y, lo que es más importante, proporciona una base más sólida para que estas ganancias puedan considerarse como parte de los supuestos de producción de un proyecto.

Convertir la optimización energética en producción predecible.

SUNPATH está diseñado para aumentar la producción energética de los proyectos solares mediante dos estrategias de optimización complementarias: Terrain-Based Backtracking y Diffuse Optimization.

Terrain-Based Backtracking utiliza datos de elevación específicos del emplazamiento y la geometría de los trackers para ajustar y optimizar sus ángulos en terrenos irregulares, ayudando a reducir el sombreado entre filas que puede producirse con los sistemas de backtracking convencionales.

Diffuse Optimization ajusta la posición de los trackers durante condiciones meteorológicas en las que predomina la radiación difusa para mejorar la captación de irradiancia y aumentar la producción de energía. SUNPATH utiliza previsiones meteorológicas e información específica del emplazamiento para optimizar el posicionamiento de los trackers sin necesidad de sensores adicionales a nivel de fila ni de un periodo de aprendizaje.

Dado que el beneficio potencial de estas estrategias de optimización varía en función de factores como el terreno, el Ground Coverage Ratio (GCR) y las condiciones meteorológicas, estimar con precisión la ganancia de producción esperada constituye una parte importante de la evaluación de la viabilidad económica de un proyecto.

El estudio realizado por Enertis Applus+ evaluó la producción incremental medible generada por SUNPATH en proyectos en operación y analizó hasta qué punto las estimaciones modelizadas por FTC Solar se correspondían con el rendimiento medido sobre el terreno.

La validación también incluyó la observación sobre el terreno del comportamiento operativo de SUNPATH, confirmando que las filas de trackers situadas en pendientes este-oeste diferentes operaban con distintos ángulos de inclinación, en consonancia con la estrategia Terrain-Based Backtracking de SUNPATH para reducir el sombreado entre filas.

A medida que la industria solar depende cada vez más de herramientas avanzadas de modelización, la validación independiente resulta esencial. Enertis Applus+ aportó la experiencia técnica y la imparcialidad necesarias para evaluar de forma independiente el software SUNPATH de FTC Solar y aportar confianza en los resultados, afirmó Iñaki Herrero, director general de Enertis Applus+ para Norteamérica.

Los resultados proporcionan una validación por parte de un tercero del enfoque de FTC Solar basado en el uso de software y controles a nivel de tracker para aumentar la producción de energía, al tiempo que ofrecen a desarrolladores, ingenieros independientes y socios financieros una mayor confianza en la capacidad de estimar dichas ganancias antes de la entrada en operación comercial.

Para obtener más información sobre SUNPATH y las soluciones digitales de FTC Solar, para más información de FTC Solar: www.ftcsolar.com/sunpath/

Sobre Enertis.

Enertis Applus+ es una firma global de consultoría, ingeniería y control de calidad con una amplia experiencia en los sectores solar, eólico y de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Cuenta con una trayectoria de más de 15 años y una experiencia acumulada de más de 400 GW a nivel mundial y 100 GWh en almacenamiento de energía. Desde 2021 forma parte de Applus+, una de las compañías líderes mundiales en el sector de ensayos, inspección y certificación, con más de 20 años de experiencia en el sector de las energías renovables.

La misión de Enertis Applus+ es garantizar la máxima rentabilidad para sus clientes y una adecuada gestión de los riesgos de sus proyectos, mediante la prestación de servicios innovadores y de alto valor añadido. Con una trayectoria de 6.000 proyectos en más de 65 países, Enertis Applus+ cuenta con oficinas en Estados Unidos, España, Reino Unido, Italia, Chile, México, Colombia, Panamá, Brasil, Australia, Argentina, Sudáfrica y China. Más información en enertisapplus.com/.

Sobre FTC Solar.

Fundada en 2017 por un grupo de profesionales con amplia experiencia en el sector de las energías renovables, FTC Solar es un proveedor global de sistemas de trackers solares, tecnología, software y servicios de ingeniería. Los trackers solares aumentan significativamente la producción de energía de las instalaciones solares al optimizar dinámicamente la orientación de los paneles solares con respecto al sol.

Los innovadores diseños de trackers de FTC Solar ofrecen un rendimiento y una fiabilidad destacados, con una ventaja líder en el sector en términos de coste de instalación por vatio. Para más información, www.ftcsolar.com.

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Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre perspectivas futuras. Estas declaraciones no constituyen hechos históricos, sino que se basan en las expectativas y proyecciones actuales de FTC Solar relativas a su negocio, sus operaciones y otros factores relacionados. Expresiones como puede, podrá, podría, debería, anticipa, predice, potencial, continuar, espera, pretende, planea, proyecta, cree, estima y otras expresiones similares se utilizan para identificar estas declaraciones sobre perspectivas futuras.

Estas declaraciones son únicamente predicciones y, como tales, no constituyen garantías de resultados futuros e implican riesgos, incertidumbres y supuestos difíciles de predecir. No debe confiarse en estas declaraciones sobre perspectivas futuras como predicciones de acontecimientos futuros, ya que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones debido a diversos factores, incluidos los descritos con mayor detalle anteriormente y en los documentos presentados por FTC Solar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), incluida la sección titulada Risk Factors contenida en dichos documentos.

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