Supermicro Adds New Petascale JBOF All-Flash Storage Solution Integrating NVIDIA BlueField-3 DPU for AI Data Pipeline Acceleration

Supermicro Adds New Petascale JBOF All-Flash Storage Solution Integrating NVIDIA BlueField-3 DPU for AI Data Pipeline Acceleration - SUPER MICRO COMPUTER, INC./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro añade una nueva solución de almacenamiento All-Flash Petascale JBOF que integra la DPU NVIDIA BlueField-3 para la aceleración de canalización de datos de IA

La nueva arquitectura JBOF permite a los ISV de almacenamiento y a los proveedores de servicios en la nube crear plataformas de datos de alto rendimiento, eficientes e inteligentes para la era de la IA

SAN JOSÉ, California, 15 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones informáticas integrales para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, lanza un nuevo sistema de almacenamiento optimizado para cargas de trabajo de formación, inferencia y HPC de IA de alto rendimiento. Este sistema JBOF (Just a Bunch of Flash) utiliza hasta cuatro unidades de procesamiento de datos (DPU) NVIDIA BlueField-3 en un formato 2U para ejecutar cargas de trabajo de almacenamiento definidas por software. Cada DPU BlueField-3 cuenta con red Ethernet o InfiniBand de 400 Gb y aceleración por hardware para cargas de trabajo de almacenamiento y red de alta computación como cifrado, compresión y codificación de borrado, así como expansión de almacenamiento de IA. La arquitectura JBOF de doble puerto de última generación permite la agrupación en clústeres activo-activo, lo que garantiza una alta disponibilidad para aplicaciones de almacenamiento de misión crítica ampliables, así como almacenamiento ampliable, como el almacenamiento de objetos y los sistemas de archivos paralelos.

"El nuevo sistema de almacenamiento JBOF de alto rendimiento de Supermicro está diseñado utilizando nuestro enfoque Building Block que permite la compatibilidad con SSD de factor de forma E3.S o U.2 y la última conectividad PCIe Gen 5 para los SSD y la plataforma de almacenamiento y redes DPU", indicó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "El diseño del sistema de Supermicro admite 24 o 36 SSD que permiten hasta 1,105PB de capacidad bruta utilizando 30,71TB SSD. Nuestro diseño equilibrado de E/S de red y almacenamiento puede saturar la tasa de línea BlueField-3 de 400 Gb/s realizando más de 250GB/s de ancho de banda de los SSD Gen 5".

Para obtener más información sobre las soluciones de almacenamiento de Supermicro para IA, visite: https://www.supermicro.com/en/products/s....

La solución Supermicro JBOF con NVIDIA BlueField-3 sustituye el subsistema tradicional de CPU y memoria de almacenamiento por la DPU BlueField-3 y ejecuta la aplicación de almacenamiento en los 16 núcleos Arm de la DPU. Además de la aceleración del almacenamiento, como los algoritmos de codificación de borrado y descompresión, BlueField-3 también acelera la conexión en red mediante soporte de hardware para RoCE (RDMA sobre Ethernet convergente), almacenamiento directo en la GPU y almacenamiento iniciado por la GPU.

Kevin Deierling, vicepresidente sénior de redes de NVIDIA, afirmó: "La computación acelerada y la IA están transformando todas las industrias y aportando beneficios a la sociedad. Las DPU NVIDIA BlueField-3 permiten soluciones innovadoras como Supermicro Petascale JBOF, que es la base de una nueva clase de plataformas de datos de IA que ofrecen un rendimiento y una eficiencia extremos".

En colaboración con NVIDIA, Supermicro está creando un nuevo ecosistema JBOF que incluye la compañía de plataformas de datos Hammerspace y el proveedor de almacenamiento de objetos Cloudian para permitir que estas plataformas de software de infraestructura de almacenamiento se ejecuten de forma nativa en la DPU NVIDIA BlueField-3 en el Supermicro JBOF. Además, Supermicro ha cualificado SSD de Micron y KIOXIA con el sistema JBOF para proporcionar una gama de capacidades y capacidad de puerto único y doble.

Ashish Nadkarni, vicepresidente de grupo y director general de Investigación de Infraestructura Mundial en IDC, comentó: "El JBOF de Supermicro que utiliza la DPU BlueField-3 de NVIDIA ofrece un enfoque de almacenamiento altamente integrado para cargas de trabajo de almacenamiento de análisis y formación de IA a gran escala. Esta implementación proporciona una solución más eficiente desde el punto de vista energético que los servidores de almacenamiento basados en CPU y una latencia de lectura más baja gracias a la ruta de datos directa proporcionada por la arquitectura JBOF y DPU. Supermicro y NVIDIA han reunido un ecosistema de socios que hace que esto sea algo que todos los clientes de IA, CSP y HPC a gran escala deberían considerar".

Para más información sobre el nuevo producto JBOF, visite: https://www.supermicro.com/en/products/j...

Supermicro, en colaboración con NVIDIA, presentará la nueva solución JBOF con NVIDIA BlueField-3 con más detalle en la conferencia OCP Global que se celebrará en San José, California, el miércoles 16 de octubre. Visite Supermicro en el stand B21 y asista a la sesión "High Performance Data Center Storage using DPUs" para obtener más información.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación de primera en el mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de Soluciones de TI Totales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia en diseño de placas base, alimentación y chasis de Supermicro facilita aún más nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto medioambiental (informática ecológica). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas mediante la selección de una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530089...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530090...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530091...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530092...

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241...