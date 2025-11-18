Supermicro anuncia nuevas soluciones de clúster de fábrica de IA basadas en las arquitecturas de NVIDIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Supermicro anuncia nuevas soluciones de clúster de fábrica de IA basadas en las arquitecturas de referencia empresarial de NVIDIA y la infraestructura de IA NVIDIA Blackwell para simplificar la implementación de IA a gran escala

Supermicro ofrece soluciones completas llave en mano basadas en sistemas certificados por NVIDIA™ con las plataformas de computación acelerada NVIDIA de última generación, aprovechando las soluciones modulares para centros de datos de Supermicro (DCBBS) para acelerar la puesta en marcha.

Las soluciones integrales incluyen la cartera líder en la industria de sistemas optimizados para IA de Supermicro, la pila de software NVIDIA y NVIDIA Spectrum-X Ethernet, lo que agiliza el proceso de desarrollo de IA desde el concepto hasta la producción a cualquier escala.

Las soluciones AI Factory de Supermicro se basan en las arquitecturas de referencia empresarial de NVIDIA, con validación y pruebas de Supermicro para racks individuales y múltiples, lo que garantiza una implementación plug-and-play sin problemas.

SAN JOSÉ, California y ST. LOUIS, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), proveedor de soluciones de TI integrales para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia nuevas soluciones completas llave en mano para simplificar la implementación y acelerar la puesta en marcha de centros de datos de IA. Basados en las arquitecturas de referencia empresarial de NVIDIA y las GPU NVIDIA Blackwell, los nuevos clústeres a escala de rack están totalmente integrados y validados por Supermicro, y se entregan como soluciones completas, con el paquete de software de NVIDIA y la red Ethernet NVIDIA Spectrum-X. La plataforma DCBBS de Supermicro facilita aún más la construcción de centros de datos de IA, proporcionando todo lo necesario para desarrollar un nuevo centro de datos desde cero o para transformar un centro de datos tradicional en un centro de datos de IA, reduciendo los plazos de entrega y la necesidad de coordinar múltiples proveedores.

Supermicro siempre ha liderado el sector en cuanto al tiempo de comercialización de nuevas tecnologías GPU a escala de rack, y estamos aprovechando nuestra experiencia en el suministro de infraestructura de IA a gran escala basada en NVIDIA GB300 NVL72 y NVIDIA HGX B300 para democratizar la IA en empresas de todos los sectores, afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. La fábrica de IA es la base para transformar cualquier empresa en una empresa de IA, y en combinación con nuestras soluciones Data Center Building Block, Supermicro y NVIDIA ayudan a las empresas a acelerar y optimizar la implementación de fábricas de IA para lograr el menor tiempo de puesta en marcha (TTO) del sector.

Supermicro ofrece soluciones completas de fábrica de IA basadas en sistemas Supermicro con certificación NVIDIA, que incluyen GPU NVIDIA Blackwell, optimizadas para obtener el máximo rendimiento y eficiencia en entornos tradicionales donde la energía, la refrigeración y el espacio físico suelen ser factores limitantes al implementar infraestructura de IA. Las soluciones de Supermicro AI Factory incluyen la red Spectrum-X y se basan en las arquitecturas de referencia empresarial de NVIDIA para las GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition y NVIDIA HGX™ B200.

Las soluciones de clúster para fábricas de IA de Supermicro, preconfiguradas como unidades escalables, están disponibles en configuraciones pequeñas, medianas y grandes, desde 4 nodos y 32 GPU hasta 32 nodos y 256 GPU. Los clústeres se integran y prueban hasta L12 (clúster multirack) en los centros de producción globales de Supermicro, incluyendo San José, California, e incluyen la pila de software de NVIDIA (NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA Run:ai), la red Ethernet NVIDIA Spectrum-X y cableado totalmente integrado para una solución completa, plug-and-play y lista para generar tokens desde el primer día. Supermicro también ofrece soluciones de almacenamiento para todas las etapas del pipeline de datos de IA, basadas en una amplia gama de sistemas optimizados para almacenamiento. Junto con los principales proveedores de software independientes (ISV) de gestión de datos, Supermicro puede dar soporte al diseño de referencia de la plataforma de datos de IA de NVIDIA y habilitar flujos de trabajo de IA dentro de la fábrica de IA.

Supermicro actualmente acepta pedidos de soluciones de clúster para fábricas de IA en configuraciones de 4, 8 y 32 nodos con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition o NVIDIA HGX B200, optimizadas para cargas de trabajo de IA y HPC a cualquier escala.

Clústeres universales de IA, HPC y computación visual con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition: basados en los sistemas GPU PCIe 4U y 5U de Supermicro, con 8 GPU por nodo en una configuración 2-8-5-200 (CPU-GPU-NIC-Ancho de banda), estas soluciones de clúster gestionan la inferencia de IA, el HPC empresarial y las cargas de trabajo de gráficos y renderizado, lo que permite a las empresas aprovechar una infraestructura común para múltiples aplicaciones.

Clústeres de alto rendimiento para IA y HPC con GPU NVIDIA HGX: basados en las plataformas GPU modulares 10U de Supermicro, cada nodo incluye una NVIDIA HGX B200 de 8 GPU y es compatible con NVIDIA NVLink para una comunicación GPU-GPU óptima. Estos clústeres están optimizados para el ajuste y entrenamiento de modelos de IA, así como para cargas de trabajo de HPC.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructura de TI empresarial, en la nube, de IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales que incluye servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de última generación desde la nube hasta el edge para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escalabilidad y eficiencia, y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). El galardonado portafolio de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus sistemas para cargas de trabajo y aplicaciones específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos con nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables, que admiten una amplia variedad de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, fuentes de alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

