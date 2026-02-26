(Información remitida por la empresa firmante)

Supermicro presenta el AMD EPYC™ Serie 4005 MicroBlade de mayor densidad de la industria para cargas de trabajo en la nube, el borde y SaaS

Ofrece escalabilidad, flexibilidad y eficiencia energética inigualables

Optimizado para computación especializada, como comercio electrónico y ciberseguridad

Hasta 40 nodos de servidor en un chasis de 6U

SAN JOSÉ, California, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia el lanzamiento de la primera plataforma de servidores blade de mayor densidad del sector, equipada con los últimos procesadores AMD EPYC™ de la serie 4005. Diseñada con una arquitectura blade flexible y de densidad optimizada, la nueva plataforma MicroBlade de Supermicro está diseñada para ofrecer longevidad y versatilidad. Al incluir los últimos procesadores AMD EPYC de la serie 4005, junto con versiones anteriores, el sistema ofrece una escalabilidad fluida y protección de la inversión a largo plazo, lo que permite a las organizaciones expandirse y actualizarse a medida que evolucionan sus necesidades de computación.

"Nuestra arquitectura blade flexible permite a los clientes combinar distintos tipos de nodos con distintas CPU en un mismo chasis y puede incorporar hasta 320 nodos de servidor en un rack estándar de 48U", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Supermicro sigue liderando el sector ofreciendo al mercado plataformas avanzadas y energéticamente eficientes que maximizan la escalabilidad, reducen el coste total de propiedad y protegen las inversiones en centros de datos a largo plazo".

Para más información, visite: https://www.supermicro.com/en/Aplus/MicroBlade/module/MBA-315R-1DE12.php

El nuevo sistema 6U admite hasta 40 nodos en un solo gabinete, lo que ofrece una densidad de computación, eficiencia energética y rentabilidad inigualables para entornos de escalamiento horizontal y multiusuario. La plataforma está optimizada para una amplia gama de cargas de trabajo eficientes y de alta densidad, incluyendo:

Nube y virtualización: Ideal para alojamiento web multiinquilino y pequeñas instancias de servidores privados virtuales (VPS).

Ideal para alojamiento web multiinquilino y pequeñas instancias de servidores privados virtuales (VPS). Infraestructura moderna: Kubernetes y plataformas de microservicios, incluyendo servicios API y front-ends web.

Kubernetes y plataformas de microservicios, incluyendo servicios API y front-ends web. Empresa y Edge: Nubes privadas departamentales e implementaciones edge que requieren alta densidad en espacios reducidos.

Nubes privadas departamentales e implementaciones edge que requieren alta densidad en espacios reducidos. Servicios de datos: Puertas de enlace de almacenamiento de objetos y procesamiento de datos de alta eficiencia.

Puertas de enlace de almacenamiento de objetos y procesamiento de datos de alta eficiencia. Computación especializada: Simulaciones de división de tareas, plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de ciberseguridad.

Cada nodo admite un procesador AMD EPYC serie 4005 con dos ranuras UDIMM DDR5 ECC que operan a una velocidad de hasta 5.600 MT/s, junto con dos SSD PCIe Gen5 E1.S y un SSD M.2 por nodo. La red integrada cuenta con dos puertos 25GbE a través de Broadcom BCM57414, con seguridad y capacidad de gestión avanzadas que incluyen TPM 2.0, firmware firmado, raíz de confianza de hardware, IPMI 2.0, KVM sobre IP y compatibilidad con la API Redfish. El nuevo sistema MicroBlade permite configuraciones flexibles y combinables en nodos de ancho simple y doble, lo que demuestra aún más la versatilidad del sistema blade todo en uno de Supermicro. La conectividad optimiza aún más sus capacidades, con dos conmutadores Ethernet de 25G integrados con enlaces ascendentes de 100G en la parte posterior de la carcasa, lo que garantiza una red fiable y de alta velocidad, a la vez que reduce el coste total de propiedad (TCO) gracias a la reducción del cableado.

El módulo de gestión de chasis (CMM) MicroBlade proporciona control remoto total de servidores blade individuales, fuentes de alimentación, ventiladores de refrigeración y conmutadores de red. Los administradores de sistemas pueden controlar el consumo máximo de energía por servidor mediante la limitación de energía y gestionar la asignación de energía en el CMM MicroBlade para cada servidor blade. Dispone de funciones de control remoto de energía para reiniciar o restablecer el servidor, así como acceso remoto a la configuración de la BIOS y a la información de la consola del sistema operativo mediante SOL (Secure over LAN) o funciones KVM integradas. Dado que el controlador es un procesador independiente, todas las funciones de monitorización y control funcionan a la perfección, independientemente del funcionamiento de la CPU o del estado de encendido del sistema.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones integrales de TI optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, con IA y 5G para telecomunicaciones y perímetro. Somos un proveedor integral de soluciones de TI que ofrece servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, sistemas de alimentación y chasis impulsa aún más nuestro desarrollo y producción, facilitando la innovación de última generación, desde la nube hasta el perímetro, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), optimizando la escalabilidad y la eficiencia de nuestras operaciones globales, y están optimizados para mejorar el coste total de propiedad (TCO) y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas al seleccionar entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto integral de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.