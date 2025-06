Supermicro presenta la cartera de soluciones de IA empresarial más amplia del sector (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro presenta la cartera de soluciones de IA empresarial más amplia del sector para la arquitectura NVIDIA Blackwell, con el fin de acelerar las implementaciones de fábricas de IA en el mercado europeo.

Ofrece una cartera líder en el sector con más de 30 soluciones diseñadas para NVIDIA HGX™ B200 con refrigeración líquida o aire, NVIDIA GB200 NVL72 con refrigeración líquida y NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.

Acelera el tiempo de conexión gracias a los sistemas certificados por NVIDIA y los diseños validados por NVIDIA Enterprise AI Factory.

La pila de soluciones preparada para el futuro es compatible con las próximas NVIDIA GB300 NVL72 y HGX B300 NVL8 para una transición tecnológica fluida.

SAN JOSÉ, California, 11 de junio de 2025/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la expansión al mercado europeo de su cartera más amplia de soluciones diseñadas para la arquitectura NVIDIA Blackwell. La introducción de más de 30 soluciones refuerza el liderazgo de Supermicro en el sector al proporcionar la solución más completa y eficiente para las implementaciones de NVIDIA HGX B200, GB200 NVL72 y RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, lo que permite una rápida puesta en línea de las fábricas de IA empresariales europeas en cualquier entorno. Gracias a la estrecha colaboración con NVIDIA, la solución de Supermicro permite la implementación del diseño validado de NVIDIA Enterprise AI Factory y respalda la próxima introducción de las soluciones NVIDIA Blackwell Ultra a finales de este año, incluidas NVIDIA GB300 NVL72 y HGX B300.

"Gracias a nuestra ventaja de ser pioneros en el mercado y a nuestra amplia cartera de soluciones NVIDIA Blackwell, Supermicro se encuentra en una posición privilegiada para satisfacer la creciente demanda de infraestructura de IA empresarial en toda Europa", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra colaboración con NVIDIA, combinada con nuestras capacidades de fabricación global y tecnologías avanzadas de refrigeración líquida, permite a las organizaciones europeas implementar fábricas de IA con una eficiencia significativamente mejorada y plazos de implementación reducidos. Nos comprometemos a proporcionar la solución completa que las empresas necesitan para escalar con éxito sus iniciativas de IA".

Además de la creciente selección de sistemas NVIDIA HGX B200 refrigerados por aire y líquido, y NVIDIA GB200 NVL72 de Supermicro, que se adoptan e implementan rápidamente a nivel mundial, Supermicro está ampliando aún más su cartera de productos, como el nuevo sistema Supermicro NVIDIA HGX B200 de 4U con E/S frontales refrigerado por líquido, que incorpora la tecnología DLC-2 de Supermicro. El DLC-2 mejora significativamente la eficiencia de refrigeración y el diseño de E/S frontales simplifica la gestión y el mantenimiento de cables y mangueras de refrigeración líquida, mientras que las unidades de distribución de refrigerante (CDU) en rack DLC-2 son capaces de eliminar 250 kW de calor por rack. Esto permite a los clientes implementar una potencia de procesamiento significativamente mayor dentro de las limitaciones de las instalaciones existentes, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento térmico óptimo para cargas de trabajo de IA sostenidas.

"Las fábricas de IA con tecnología NVIDIA Blackwell aceleran las exigentes cargas de trabajo de IA e impulsan la excelencia operativa en todas las funciones de la empresa", indicó Chris Marriott, vicepresidente de Plataformas Empresariales de NVIDIA. "Con su completa cartera y su revolucionaria eficiencia energética, los sistemas Blackwell de Supermicro transforman los centros de datos en fábricas de IA que impulsan la productividad y ofrecen el máximo rendimiento con un coste y consumo de energía mínimos".

Supermicro acepta actualmente pedidos de sistemas con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, disponibles en múltiples formatos para facilitar la implementación de IA desde centros de datos hasta entornos de borde de red. La gama incluye un nuevo servidor NVIDIA RTX PRO 4U equipado con ocho GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition y una placa de conmutación NVIDIA MGX™ PCIe con ConnectX-8 SuperNIC, que combina conmutación PCIe Gen6 y capacidades de red de 800 Gb/s en un único dispositivo para crear una plataforma versátil para fábricas de IA empresariales. Los sistemas certificados por NVIDIA de Supermicro servirán como componentes esenciales para las fábricas de IA empresariales, integrándose a la perfección con las redes Ethernet NVIDIA Spectrum™-X, el almacenamiento certificado por NVIDIA y el software NVIDIA AI Enterprise a través de las Soluciones de Bloques de Construcción para Centros de Datos (DCBBS) de Supermicro, que simplifican la implementación del diseño validado de NVIDIA Enterprise AI Factory y aceleran el tiempo de puesta en línea de la infraestructura de IA local.

La preparación de las soluciones de bloques de construcción para centros de datos de Supermicro para los próximos sistemas NVIDIA GB300 NVL72 y NVIDIA HGX B300 garantiza transiciones tecnológicas fluidas sin necesidad de una reestructuración de la infraestructura. La arquitectura estandarizada de la solución incluye planos de planta flexibles, elevaciones de rack y una lista completa de materiales que permite alojar hardware de última generación, manteniendo la compatibilidad con la infraestructura existente de red, alimentación, refrigeración y gestión. Esta compatibilidad con versiones posteriores protege las inversiones de los clientes y permite la adopción inmediata de capacidades de IA mejoradas a medida que estén disponibles. El diseño validado de NVIDIA AI Enterprise Factory proporciona mayor seguridad mediante rigurosas pruebas y optimización para la computación acelerada NVIDIA Blackwell. Con las redes NVIDIA y la plataforma de software NVIDIA AI Enterprise de pila completa, estos diseños permiten a los clientes escalar sus implementaciones de modelos de razonamiento con la confianza de que su infraestructura soportará futuros ciclos de innovación.

El enfoque integral de Supermicro incluye consultoría de diseño de centros de datos, validación de soluciones y servicios profesionales de implementación in situ, lo que reduce los plazos de implementación habituales de 12 a 18 meses a tan solo tres. La integración con el software SuperCloud Composer proporciona capacidades de gestión y orquestación de infraestructura a nivel de centro de datos, lo que permite a los clientes comenzar a producir cargas de trabajo de IA inmediatamente después de la implementación del sistema. Con plantas de fabricación globales en San José, Europa y Asia, Supermicro ofrece una capacidad de fabricación inigualable para sistemas de rack refrigerados por líquido, lo que garantiza una entrega puntual y una calidad constante. Este enfoque integral elimina la complejidad de coordinar a múltiples proveedores y ofrece a los clientes un único punto de control para toda su infraestructura de IA, desde la consulta inicial hasta el soporte operativo continuo.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones integrales de TI optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de soluciones integrales de TI con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, sistemas de alimentación y chasis impulsa aún más nuestro desarrollo y producción, facilitando la innovación de última generación, desde la nube hasta el edge, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), optimizando la escalabilidad y la eficiencia de nuestras operaciones globales, y optimizados para mejorar el coste total de propiedad (TCO) y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas basados en nuestros componentes flexibles y reutilizables, compatibles con una amplia gama de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, sistemas de alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

