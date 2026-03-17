Supermicro presenta DCBBS® con los nuevos sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8 y Vera CPU (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro presenta DCBBS con los nuevos sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8 y Vera CPU, diseñados para acelerar el tiempo de comercialización de los clientes

Los sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72 y HGX Rubin NVL8 de Supermicro se basan en la plataforma de refrigeración líquida DCBBS, ofreciendo hasta 10 veces más rendimiento por vatio y un coste de token diez veces menor que las soluciones NVIDIA Blackwell.

El sistema HGX Rubin NVL8 de 2U de Supermicro es la plataforma más flexible compatible con NVIDIA Vera y las CPU x86 de próxima generación, con capacidad para hasta 72 GPU Rubin por rack, además de una opción de unidad de distribución de corriente (CDU) Sidecar DCBBS Liquid-to-Air (L2A) para centros de datos sin refrigeración líquida.

Los nuevos sistemas de CPU NVIDIA Vera de Supermicro incluyen un servidor de 2U compatible con hasta 6 GPU RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition y un nuevo sistema de almacenamiento de IA para la extensión de memoria de contexto integrado con la DPU NVIDIA BlueField-4.

SAN JOSE, Calif., 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones de TI integrales para computación en la nube, IA/ML, almacenamiento y 5G/Edge, presentó hoy su próxima cartera de sistemas basada en la plataforma NVIDIA Vera Rubin. A medida que los centros de datos se transforman en fábricas de IA, generando inteligencia a gran escala, el razonamiento automatizado, la IA de contexto extenso y las cargas de trabajo de mezcla de expertos (MoE) impulsan la demanda de una nueva clase de infraestructura de computación y almacenamiento. Los sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA HGX Rubin NVL8 y NVIDIA Vera CPU de Supermicro se diseñan y fabrican con la avanzada tecnología de refrigeración líquida Data Center Building Block Solutions (DCBBS) de Supermicro para acelerar el tiempo de comercialización para los clientes.

"Estamos entrando en una nueva era donde toda organización necesita una fábrica de IA para triunfar en el mercado, ya que la demanda de cargas de trabajo de inferencia está redefiniendo lo que la infraestructura de los centros de datos debe ofrecer", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "La pila tecnológica DCBBS de Supermicro se está diseñando para potenciar los próximos sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8 y Vera CPU, ofreciendo a nuestros clientes una vía rápida y clara para implementar fábricas de IA de próxima generación a gran escala. Nos entusiasma presentar estas soluciones en primicia, demostrando que somos los primeros en el mercado con la infraestructura que impulsará la próxima frontera de la IA".

Para más información, visite NVIDIA Vera Rubin | Supermicro.

Supermicro DCBBS para NVIDIA Vera Rubin y plataformas Rubin

Para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos de IA a gran escala, se requiere mucho más que capacidad de procesamiento: se necesita una infraestructura de alimentación, refrigeración y redes que funcione a la perfección. El enfoque modular DCBBS de Supermicro permite a los operadores de centros de datos implementar soluciones de rack preconfiguradas y validadas, en lugar de construir infraestructuras a medida para cada proyecto. Esto reduce el tiempo de puesta en marcha, minimiza el riesgo de integración y disminuye el coste total de propiedad en implementaciones de entornos de IA de cualquier escala.

Las soluciones DCBBS de Supermicro están diseñadas específicamente para satisfacer las crecientes demandas térmicas, de alimentación y de redes necesarias para permitir una implementación rápida y robusta de la próxima infraestructura de CPU NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA HGX Rubin y NVIDIA Vera. Para satisfacer las necesidades de las plataformas Vera Rubin, que contarán con refrigeración líquida completa a partir de esta generación, DCBBS incluye un conjunto completo de infraestructura de refrigeración líquida validada. Esta expansión incluye componentes para montaje en rack y en fila, como unidades de distribución de refrigerante (CDU), colectores y módulos auxiliares de refrigeración líquida. También se incluyen soluciones de infraestructura, como torres de refrigeración y servicios de diseño e implementación de cableado, diseñados para integrarse a la perfección con la cartera de sistemas de próxima generación de Supermicro.

Supermicro NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster

Supermicro está diseñando su NVIDIA Vera Rubin NVL72 con nuevos componentes de refrigeración líquida DCBBS para soportar completamente el consumo de energía y la gestión térmica a escala de rack y clúster. Esto incluye la fabricación de racks NVIDIA MGX optimizados, CDU en rack o en fila, RDHx y sidecar L2A para agilizar la producción y el despliegue de la supercomputadora de IA a escala de rack. Vera Rubin NVL72 funciona como un único acelerador a escala de rack, unificando seis chips codiseñados (GPU Rubin, CPU Vera, NVIDIA NVLink 6, NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC, NVIDIA BlueField-4 DPU, y NVIDIA Spectrum-X Ethernet) para ofrecer hasta 3,6 Exaflops de inferencia, 75 TB de memoria rápida y 1,6 PB/s de ancho de banda HBM4, con el objetivo de lograr hasta 10 veces el rendimiento por vatio y una décima parte del coste de token en comparación con NVIDIA Blackwell.

Sistema NVIDIA HGX Rubin NVL8

El sistema HGX Rubin NVL8 de 2U ofrece la plataforma HGX más densa y flexible, y la primera en brindar mayor flexibilidad en la selección de CPU, incluyendo las CPU NVIDIA Vera junto con los procesadores x86 de última generación de AMD e Intel. Basado en la arquitectura de rack NVIDIA MGX con la barra colectora y el colector de acoplamiento ciego de Supermicro para una integración sin herramientas, ofrece a los clientes la libertad de combinar ocho GPU Rubin con la plataforma de CPU que mejor se adapte a su carga de trabajo y pila de software.

El diseño admite 9 sistemas HGX Rubin NVL8 por rack (hasta 72 GPU Rubin en total) para entrenamiento de IA a gran escala, inferencia y HPC acelerada. DCBBS proporciona CDU en rack, CDU en fila, RDHx y un sidecar de líquido a aire (L2A) opcional para clientes que implementan en entornos de centros de datos con refrigeración líquida o por aire.

Sistema NVIDIA Vera CPU con RTX PRO

El sistema de IA de agente de próxima generación Vera CPU de Supermicro se está diseñando como un nodo de computación de IA versátil para organizaciones que buscan implementaciones de IA agente de próxima generación. El sistema cuenta con dos CPU NVIDIA Vera que admiten hasta 6 GPU RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition en un chasis compacto de 2U, lo que proporciona la densidad de computación y la eficiencia energética necesarias para la inferencia de IA empresarial, las cargas de trabajo agente, la visualización y la adición de computación acelerada a todas las cargas de trabajo empresariales. Es un subsistema de memoria LPDDR5X de alto ancho de banda y aceleración de GPU PCIe en un formato que optimiza el espacio.

Plataforma de almacenamiento de memoria de contexto NVIDIA BlueField-4 STX

La próxima plataforma de almacenamiento de memoria de contexto (CMX) de Supermicro introduce una nueva clase de almacenamiento nativo para IA en memoria de contexto, diseñada como una capa de almacenamiento de memoria de contexto inteligente a nivel de pod que amplía la capacidad de caché KV de la GPU y proporciona datos de inferencia de contexto extenso con el rendimiento que exigen los clústeres de superpods Vera Rubin NVL72. Impulsado por el procesador NVIDIA BlueField-4, las CPU NVIDIA Vera, las SuperNIC NVIDIA ConnectX-9, la Ethernet Spectrum-X, NVIDIA DOCA y NVIDIA Dynamo, el sistema ofrece la infraestructura de alto ancho de banda y baja latencia, así como la descarga inteligente de la ruta de datos que requieren las canalizaciones de inferencia de IA a gran escala y las cargas de trabajo RAG.

Soluciones Supermicro NVIDIA Blackwell: Disponibles ahora.

Con sistemas de próxima generación en rápido desarrollo, la cartera actual de sistemas de Supermicro basados en NVIDIA Blackwell se encuentra en plena producción y disponible para su implementación inmediata a través de la capacidad de fabricación de Supermicro en EE.UU. y a nivel mundial, lo que permite a los clientes crear y escalar infraestructura de IA de producción hoy mismo. Supermicro está invirtiendo tanto en su línea actual de Blackwell como en sus sistemas de próxima generación para garantizar que los clientes cuenten con la plataforma adecuada en cada etapa de esta transformación.

Visite Supermicro en GTC San Jose 2026

Supermicro presentará avances de sus sistemas de plataforma Vera Rubin junto con su cartera actual de Blackwell en producción. Expertos de Supermicro estarán disponibles para analizar las opciones de adquisición actuales, la planificación de la hoja de ruta y los plazos de implementación para la infraestructura de IA a corto y largo plazo en el stand n° 1113 de Supermicro.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se dedica a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, con IA y para telecomunicaciones 5G/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales que incluye servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación, desde la nube hasta el borde, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE.UU., Taiwán y Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el costo total de propiedad y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). La galardonada cartera de soluciones Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus sistemas para su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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