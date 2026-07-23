Supermicro presenta una nueva gama de servidores con procesadores AMD EPYC™ Serie 9006 de sexta generación (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro presenta una nueva gama de servidores con procesadores AMD EPYC™ Serie 9006 de sexta generación, que ofrecen una mejora de rendimiento generacional de 1,7 veces

Cuenta con un 33% más de núcleos, el doble de ancho de banda PCIe y un ancho de banda de memoria 2,6 veces superior potencian las cargas de trabajo de alto rendimiento.

Equipados con procesadores AMD EPYC de 6ª generación y GPU AMD Instinct™, los sistemas integrales a escala de rack, basados en la arquitectura DCBBS, están optimizados para cargas de trabajo en la nube, empresariales, de almacenamiento, HPC e IA.

La cartera de productos más amplia del sector también incluye la plataforma AMD Helios de 72 GPU, diseñada para el entrenamiento de IA a gran escala y la inferencia de alto rendimiento.

SAN JOSÉ, California, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones de TI integrales para IA, empresas, almacenamiento y 5G/Edge, con Data Center Building Block Solutions (DCBBS), ha dado a conocer hoy su cartera de servidores H15 de próxima generación, impulsados por CPU AMD EPYC™ Serie 9006 de sexta generación, optimizados para GPU de próxima generación, incluyendo AMD Instinct™, y conectados mediante la red AMD Pensando™. Contando con hasta 256 núcleos y 512 subprocesos, los sistemas H15 satisfacen las cada vez mayores demandas de computación de las cargas de trabajo de IA en la nube, empresariales, de almacenamiento, de alto rendimiento (HPC) y de agentes. Gracias a una mejora revolucionaria del rendimiento de la CPU de 1,7 veces con respecto a la generación anterior, mayor memoria y ancho de banda de E/S, y una densidad de computación líder en la industria, los clientes ahora pueden ejecutar más agentes de IA concurrentes, acelerar las aplicaciones empresariales y maximizar el rendimiento del nodo host, todo ello dentro de los límites de consumo energético existentes.

"Las últimas incorporaciones de AMD a nuestra familia DCBBS ofrecen la próxima generación de infraestructura de IA, optimizada para un alto rendimiento, una rápida escalabilidad y una eficiencia máxima", afirmó Vik Malyala, director comercial de Supermicro. "Respaldados por nuestro equipo de servicios global, una sólida cadena de suministro en Estados Unidos y una inversión constante en innovación de IA en Estados Unidos, seguimos ayudando a nuestros clientes a implementar y escalar la IA con confianza".

Aprenda más acerca de la cartera de servidores AMD de Supermicro y en este resumen de video.

"A medida que las empresas escalan la IA con agentes, necesitan una infraestructura que ofrezca un rendimiento, una eficiencia y una flexibilidad excepcionales", declaró Dan McNamara, vicepresidente sénior y director general de Compute and Enterprise AI de AMD. "Al combinar las últimas CPU AMD EPYC, las GPU Instinct y la red AMD Pensando con los diseños modulares de servidores y racks de Supermicro, los clientes pueden implementar infraestructura de IA más rápidamente, a la vez que mejoran la utilización, reducen el consumo de energía y disminuyen el coste total de propiedad".

La cartera de H15 ofrece una infraestructura optimizada para cada carga de trabajo

La nueva cartera H15 incluye sistemas diseñados específicamente y optimizados para una amplia gama de implementaciones de infraestructura empresarial y de IA:

Hyper: La plataforma insignia de doble socket diseñada para aplicaciones empresariales, inferencia de IA, virtualización y cargas de trabajo en la nube, con un diseño térmico avanzado para admitir los procesadores AMD EPYC de mayor rendimiento.

CloudDC: Un servidor de uno o dos sockets diseñado para entornos a escala de nube y construido sobre la especificación del Sistema Modular de Hardware para Centros de Datos (DC-MHS) del Open Compute Project (OCP) para garantizar la compatibilidad con los estándares abiertos de centros de datos.

GrandTwin: Una arquitectura de alta densidad de 2U y cuatro nodos diseñada para entornos de escalabilidad horizontal, incluyendo almacenamiento de objetos, virtualización, servicios en la nube y computación de alto rendimiento.

FlexTwin™: Un sistema de computación de doble CPU de alta densidad, de dos nodos y alto rendimiento, de 1OU, que maximiza la densidad de computación y la eficiencia energética para implementaciones nativas de la nube y a hiperescala mediante refrigeración líquida.

Almacenamiento Petascale: Plataformas de almacenamiento totalmente flash de alta capacidad de 1U y 2U, optimizadas para lagos de datos de IA basados en almacenamiento definido por software, análisis a gran escala y entornos HPC, con soporte para hasta 4,8 PB por sistema.

SuperBlade: H15 8U 10 SuperBlade representa una arquitectura innovadora de próxima generación a escala de rack para HPC, inferencia de IA, IA de agentes y cargas de trabajo de computación de clase empresarial con CPU y GPU. La plataforma admite configuraciones de blade de uno y dos sockets, con versiones refrigeradas por aire y líquido, optimizadas para máxima densidad, alto rendimiento y eficiencia en una amplia gama de implementaciones de infraestructura.

Supermicro amplía su infraestructura de IA con GPU AMD

Complementando su gama de servidores H15. Con nuevos servidores GPU PCIe y la plataforma Supermicro AMD Helios para rack, continúa expandiendo su infraestructura de IA con GPU AMD. Como se mostró en Computex 2026, estas soluciones ofrecen a las organizaciones opciones de implementación flexibles, desde inferencia de IA empresarial hasta entrenamiento de IA a gran escala.

Servidores GPU PCIe 5U con GPU AMD Instinct™ MI350P

Los sistemas Supermicro AS-5126GS-TNRT y AS-5126GS-TNRT2 están diseñados para maximizar el rendimiento de las GPU AMD Instinct MI350P PCIe. Compatibles con hasta diez GPU en una plataforma estándar de 5U con refrigeración por aire, estos sistemas ofrecen una aceleración de IA excepcional, integrándose en las infraestructuras de alimentación y refrigeración existentes en los centros de datos.

Gracias a la combinación de la arquitectura PCIe de alta densidad de Supermicro con las GPU AMD Instinct MI350P, que cuentan con hasta 144 GB de memoria HBM3e y compatibilidad con formatos de IA de baja precisión, las organizaciones pueden acelerar la inferencia y el entrenamiento de IA, a la vez que mejoran la eficiencia de la infraestructura, reducen el espacio físico en el centro de datos y disminuyen el coste total de propiedad.

Red Ethernet abierta con AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC

AMD Pensando Pollara 400 AI NIC proporciona conectividad Ethernet abierta y de alto rendimiento para infraestructura de IA, permitiendo conectividad de front-end, almacenamiento y escalabilidad horizontal para sistemas basados en AMD Instinct MI350P con el alto ancho de banda, la baja latencia y la eficiencia necesarios para el entrenamiento e inferencia de IA. De forma conjunta, las GPU AMD Instinct MI350P y la tarjeta de red AMD Pensando Pollara 400 AI NIC permiten a los clientes crear clústeres de IA abiertos y de alto rendimiento que escalan desde un único servidor hasta grandes implementaciones en múltiples racks utilizando infraestructura Ethernet estándar.

Plataforma Supermicro AMD Helios

Para organizaciones que implementan modelos de IA de vanguardia, Supermicro colabora con AMD para ofrecer la plataforma Supermicro AMD Helios, una solución de rack con 72 GPU diseñada para el entrenamiento de IA a gran escala y la inferencia de alto rendimiento.

La plataforma de refrigeración líquida combina GPU AMD Instinct MI455X, procesadores AMD EPYC de 6ª generación, tecnologías de red AMD Pensando y el conjunto de software AMD ROCm™ para crear una infraestructura de IA abierta y de alto rendimiento. Compatible con implementaciones de cualquier tamaño, la plataforma permite a los clientes escalar de forma eficiente, maximizando el rendimiento, la eficiencia energética y la flexibilidad operativa.

DCBBS de Supermicro integra estas tecnologías en una infraestructura de IA completa y validada, lo que permite a las organizaciones implementar soluciones que van desde servidores individuales hasta sistemas totalmente integrados a escala de rack y de centro de datos. Con un diseño, fabricación, refrigeración líquida, redes, software y servicios de soporte global líderes en la industria, Supermicro continúa ayudando a sus clientes a acelerar la adopción de la IA, reduciendo el tiempo de implementación, mejorando la eficiencia energética y disminuyendo el coste total de propiedad.

Para una demostración detallada del producto a cargo de expertos de Supermicro, no deje de visitar el expositor de Supermicro en el AMD Advancing AI Day 2026, que se celebrará del 22 al 23 de julio de 2026 en Moscone West, San Francisco. Supermicro también exhibirá la implementación en rack más densa del EPYC 9006, con 96 CPU EPYC 9006 en un rack de 42U utilizando el sistema FlexTwin, que se mostrará en el área de exhibición de AMD.

1Mejora del rendimiento de 1,7 veces según los resultados de SPECInt Rate 2017 publicados por AMD.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales que incluye servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto ambiental (computación verde). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus sistemas para su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

AMD, el logotipo de la flecha de AMD, EPYC, AMD Instinct, Pensando, ROCm y la combinación de estos son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.