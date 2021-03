Surge Copper anuncia 610 millones de toneladas de recurso mineral Cu-Mo-Ag medido e indicado (2)

Tabla 1. Estimación de recursos minerales para el depósito de Berg en 0,2% CuEq Cut-off con fecha de 9 de marzo de 2021. --- Grado Metal contenido Tipo de Material Categoría Recurso Toneladas Cu Mo Ag CuEq Cu Mo Ag CuEq --- (Mt) (%) (%) (g/t) (%) (Mlbs) (Mlbs) (Moz) (Mlbs) Supergénero Medido 86,9 0,41 0,03 2,46 0,50 789 52 6,9 960 --- Indicado 88,5 0,29 0,02 2,67 0,37 572 43 7,6 724 Medido e Indicado 175,4 0,35 0,02 2,57 0,44 1,362 95 14,5 1.685 Inferido 7,2 0,23 0,01 4,26 0,29 37 2 1,0 47 Hipógeno Medido 120,3 0,28 0,04 3,42 0,41 752 97 13,2 1.098 --- Indicado 314,1 0,22 0,03 3,10 0,34 1.537 226 31,3 2.343 Medido e Indicado 434,3 0,24 0,03 3,19 0,36 2.289 323 44,6 3.441 Inferido 20,8 0,22 0,02 3,57 0,30 101 8 2,4 138 Lixiviado Medido 0,0 0,04 0,09 5,62 0,21 0 0 0,0 0 --- Indicado 0,2 0,14 0,12 2,37 0,25 1 1 0,0 1 Medido e0 Indicado 0,2 0,13 0,12 2,41 0,25 1 1 0,0 1 Inferido 0,1 0,11 0,09 6,13 0,21 0 0 0,0 0 Total Medido 207,2 0,34 0,03 3,0 0,45 1.541 149 20,1 2.058 --- Indicado 402,8 0,24 0,03 3,0 0,35 2.110 270 39,0 3.069 Medido e Indicado 610,0 0,27 0,03 3,0 0,38 3.651 419 59,1 5.126 Inferido 28,1 0,22 0,02 3,8 0,30 138 11 3,4 185

Notas: 1) Equivalente de cobre (CuEq) calculado usando precios de metal de $3.10/lbs Cu, $10.00/lb Mo, y $20/oz Ag. Se aplicaron recuperaciones para corresponder con recuperaciones metálicas individuales estimadas basadas en trabajos de prueba metalúrgicos limitados para la producción de un concentrado de cobre y molibdeno: zona de supergénero (Cu = 73%, Mo = 61%, y Ag = 52%), zona de hipógeno (Cu = 81%, Mo = 71%, y Ag = 67%), zona de lixiviados (Cu = 0%, Mo = 61% y Ag = 52%). No se aplicó la pérdida de fundición. 2) Se utilizó un valor de corte del 0,2% CuEq como caso base para reportar recursos minerales que están sujetos a potencial a cielo abierto. Sin embargo, el modelo de bloque de recursos se ha visto limitado por una carcasa conceptual a cielo abierto, sin embargo, la viabilidad económica sólo puede evaluarse mediante la finalización de estudios de ingeniería que definen reservas, incluidas PFS y FS. Se siguieron las Normas de Definición de CIM (10 de mayo de 2014) para la clasificación de los recursos minerales. No se puede suponer que la totalidad o parte de los Recursos Minerales Inferidos se actualicen a indicados o medidos como resultado de la exploración continua. 3) La densidad a granel seca se ha estimado sobre la base de 2.996 mediciones de gravedad específicas in situ recogidas entre 2007 y 2011. Los valores fueron aplicados por el dominio del modelo geológico (n = 18) que representa los perfiles de intemperie y las principales unidades litológicas; valores que oscilaban entre 2,38 t/m(3) a 2,74 t/m(3). 4) No se conocen riesgos legales, políticos, ambientales no naturales u otros riesgos que puedan afectar materialmente el desarrollo potencial de los recursos minerales. 5) Todos los números están redondeados. Los números generales pueden no ser exactos debido al redondeo.

Antecedentes y descripción de los recursos

El depósito Berg tiene una forma similar a un anillo alrededor de un cuerpo intrusivo de cuarzo-monzonita llamado Berg Stock. Un total de 53.754 metros de perforación en 215 hoyos han sido completados entre 1964 y 2011 por operadores anteriores como Kennecott, Placer Dome, Terrane Metals y Thompson Creek. Esta perforación ha definido dos zonas mineralizadas altamente fracturadas en las porciones noreste y sur del anillo. Una zona de enriquecimiento supergénero bien desarrollada se superpone a la mineralización del hipógeno, y está controlada predominantemente por la topografía, la intensidad de la fractura y la abundancia de sulfuros hipógenos. La perforación en muchas áreas del depósito sigue siendo ampliamente espaciada y la mineralización está abierta a profundidad y hacia afuera desde el Berg Stock. Además, se han llevado a cabo programas de pruebas metalúrgicas sobre el recurso, más recientemente entre 2007 y 2012. Este cuerpo de trabajo indica que los procesos de flotación convencionales se pueden utilizar para producir concentrados comercializables de cobre y molibdeno a partir de la mineralización, con recuperaciones de cobre localmente superiores al 80%.

https://mma.prnewswire.com/media/1457603/Surge_Copper_Corp__... [https://mma.prnewswire.com/media/1457603/Surge_Copper_Corp__...]

El modelo de recursos fue desarrollado utilizando una base de datos que contiene 20.281 ensayos de 49.461 metros de perforación en 201 hoyos. Los datos del ensayo de hoyos se compuso en intervalos de 3 metros y se construyó un modelo de bloque con tamaño de bloque de 10m x 10m x 10m utilizando el software de modelado Datamine. Para honrar mejor los contactos geológicos, se permitió el subtitulado a una dimensión mínima de 5m x 5m x 5m. Los dominios mineralizados con perspectivas razonables de extracción económica se vieron limitados incorporando parámetros geológicos, estructurales y litológicos y utilizando un valor de corte del 0,2% CuEq. Dentro de estos dominios, se estimaron grados para cobre, molibdeno y plata utilizando interpolación de grado de kriging (OK) ordinario guiado por análisis geoestadístico. El modelo de recursos resultante estaba sujeto a la optimización de pozos para definir un recurso mineral restringido por pozos.

https://mma.prnewswire.com/media/1457604/Surge_Copper_Corp__... [https://mma.prnewswire.com/media/1457604/Surge_Copper_Corp__...]

