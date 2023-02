SUSE presenta una plataforma de infraestructura abierta y flexible para una modernización de telecomunicaciones preparad

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva plataforma de telecomunicaciones de SUSE, desarrollada en colaboración con operadores de telecomunicaciones líderes, proporcionará la flexibilidad que los operadores necesitan para su infraestructura de red en el futuro.

LUXEMBURGO, 8 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- SUSE® , líder global en soluciones innovadoras, abiertas y seguras de nivel empresarial, anunció hoy la SUSE Adaptive Telco Infrastructure Platform (ATIP), una plataforma informática de vanguardia optimizada por telecomunicaciones que permite a las empresas de telecomunicaciones acelerar y modernizar sus redes para el futuro. Esto se logra con una infraestructura abierta y flexible que se adapta fácilmente a las necesidades futuras, que está optimizada para el rendimiento de las telecomunicaciones y que simplifica las operaciones a escala.

A diferencia de las soluciones actuales en el mercado de hoy, ATIP se desarrolló desde cero para la periferia telecomunicacional. ATIP permite implementaciones más rápidas con una solución de administración altamente escalable y programable para una infraestructura de telecomunicaciones.Como la empresa europea más grande en el mercado internacional de software de infraestructura de código abierto, SUSE ha desarrollado esta plataforma en estrecha colaboración con los principales operadores de telecomunicaciones europeos, como Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telefonica y otros.

"El futuro de la infraestructura de telecomunicaciones es rápido y, a menudo, difícil de predecir", afirmó Keith Basil, director general de SUSE Edge. "Los operadores de telecomunicaciones están buscando soluciones flexibles para modernizar sus redes existentes, ayudar a implementar redes 5G rápidamente y adoptar marcos abiertos como RAN abierta mientras exploran el desglose de sus redes. ATIP tiene una infraestructura flexible y adaptable que prepara las redes de última generación para el futuro a fin de admitir aplicaciones y casos de uso nuevos que se espera que surjan de la tecnología 5G, la edge computing de acceso múltiple y la edge computing general. Con ATIP, nuestros clientes de telecomunicaciones prosperarán en un entorno altamente competitivo".

Preparación para el futuro

SUSE ATIP es una plataforma de edge computing optimizada por telecomunicaciones que empaqueta los componentes clave de la infraestructura (Linux, Kubernetes, herramientas de seguridad y administración) en un formato personalizable,a fin de que los operadores de telecomunicaciones puedan adoptarla fácilmente en una amplia variedad de casos de uso en redes móviles y fijas. Además, los operadores pueden minimizar el riesgo mediante el uso de su infraestructura existente, dado que ATIP admite una amplia diversidad de hardware. La modularidad y flexibilidad de ATIP está diseñada explícitamente para respaldar y permitir marcos de nube con miras hacia el futuro, como el proyecto Sylva de LF Europe.

Rendimiento de nivel telecomunicacional

SUSE ATIP proporciona atributos de rendimiento de nivel telecomunicacional en toda la pila. Su capa de sistema operativo proporciona un rendimiento en tiempo real de baja latencia y una ruta de datos rápida. La capa de Kubernetes garantiza que las aplicaciones sensibles al rendimiento se ejecuten de manera óptima, con una seguridad completa del ciclo de vida de los contenedores proporcionada por SUSE NeuVector. Los atributos funcionales adicionales incluyen lo siguiente:

Desarrollo desde cero para la periferia, a fin de que los clientes puedan obtener un rendimiento óptimo sin la carga de los sistemas heredados. SUSE ATIP ofrece distribuciones ligeras de Kubernetes que se adaptan a dispositivos con restricciones de recursos o dispositivos remotos en entornos estrictamente regulados. El Linux inmutable está optimizado para admitir contenedores y microservicios, lo que lo convierte en un contenedor ideal y un host de virtualización en la periferia. Gracias a la seguridad integrada sin problemas en toda la pila, desde aplicaciones hasta Kubernetes y sistemas operativos, el nivel de seguridad del centro de datos se pone a disposición de cada dispositivo, donde sea que se encuentre.

ofrece distribuciones ligeras de Kubernetes que se adaptan a dispositivos con restricciones de recursos o dispositivos remotos en entornos estrictamente regulados. El Linux inmutable está optimizado para admitir contenedores y microservicios, lo que lo convierte en un contenedor ideal y un host de virtualización en la periferia. Gracias a la seguridad integrada sin problemas en toda la pila, desde aplicaciones hasta Kubernetes y sistemas operativos, el nivel de seguridad del centro de datos se pone a disposición de cada dispositivo, donde sea que se encuentre. Optimización para las telecomunicaciones : Kubernetes y Linux de SUSE están optimizados para las funciones de telecomunicaciones, ya que las cargas de trabajo se pueden programar según la funcionalidad de hardware subyacente, se permite el acceso directo a las interfaces de red desde Kubernetes Pods, se pone a disposición una amplia diversidad de habilitación de hardware y se admiten protocolos específicos de telecomunicaciones.

: Kubernetes y Linux de SUSE están optimizados para las funciones de telecomunicaciones, ya que las cargas de trabajo se pueden programar según la funcionalidad de hardware subyacente, se permite el acceso directo a las interfaces de red desde Kubernetes Pods, se pone a disposición una amplia diversidad de habilitación de hardware y se admiten protocolos específicos de telecomunicaciones. Modular. Diseñado para prosperar en un entorno de varios proveedores, ATIP incluye módulos que se pueden utilizar juntos o individualmente para adaptarse a los requisitos de los operadores.

Operaciones simplificadas a escala

SUSE ATIP utiliza Rancher Prime, una solución de gestión de Kubernetes líder en el mercado que se conoce por su simplicidad, robustez y excelente experiencia del usuario. SUSE ha realizado mejoras clave a Rancher Prime para respaldar los casos de uso de telecomunicaciones, con los siguientes beneficios:

Implementaciones más rápidas . ATIP utiliza GitOps para ayudar a los usuarios a administrar e implementar constantemente miles de clústeres de Kubernetes con facilidad. Con la integración de la API de clúster de CNCF, los operadores pueden acelerar aún más el proceso con API programáticas que también ofrecen un punto de integración neutro para los proveedores.

. ATIP utiliza GitOps para ayudar a los usuarios a administrar e implementar constantemente miles de clústeres de Kubernetes con facilidad. Con la integración de la clúster de CNCF, los operadores pueden acelerar aún más el proceso con API programáticas que también ofrecen un punto de integración neutro para los proveedores. Administración unificada. Administre Linux y Kubernetes desde una sola pantalla. Ahorre en costos operativos y gastos generales de administración, mientras aumenta la eficiencia de las operaciones del ciclo de vida a escala.

Administre Linux y Kubernetes desde una sola pantalla. Ahorre en costos operativos y gastos generales de administración, mientras aumenta la eficiencia de las operaciones del ciclo de vida a escala. Aprovisionamiento sin intervención. Ahorre costos con una integración simple sin intervención del hardware periférico de nivel empresarial, lo que elimina la necesidad de contar con personal técnico especializado en el sitio: solo conecte la alimentación y la red, y encienda el dispositivo, pues el software hace el resto.

"Hemos tenido una asociación de larga data con SUSE, que ha sido una buena experiencia. Al usar SLE Micro, SUSE Manager y Rancher, podemos automatizar completamente las implementaciones para actualizar nuestro sistema de nube Edge". - Danny Al-Gaaf, tecnólogo sénior de la nube, Deutsche Telekom

Para obtener más información acerca de las soluciones de telecomunicaciones e innovaciones de periferia de SUSE, visite www.suse.com/sector/telco/. Si asiste al congreso móvil de Barcelona en el 2023, visite los puestos de Intel y Juniper para ver demostraciones en vivo de SUSE Edge.

Acerca de SUSE

SUSE es líder global en soluciones innovadoras, confiables y seguras de código abierto de nivel empresarial, y más del 60 % de las empresas Fortune 500 confían en nosotros para potenciar sus cargas de trabajo de misión crítica. Nos especializamos en soluciones de Linux, gestión de contenedores empresariales y periféricas críticas para el negocio, y colaboramos con socios y comunidades para facultar a nuestros clientes para innovar en todas partes, desde el centro de datos hasta la nube, la periferia y más allá.

SUSE hace que el código abierto realmente lo sea, lo que proporciona a los clientes la agilidad para enfrentar los desafíos de innovación hoy y la libertad para desarrollar sus estrategias y soluciones en el futuro. La empresa tiene más de 2000 empleados en todo el mundo. SUSE es parte de la Bolsa de Valores de Fráncfort.

