Symmetry Systems lanza Symmetry AIGuard (1)

- Symmetry Systems lanza Symmetry AIGuard: la plataforma de seguridad y gobernanza de IA más completa de la industria

El nuevo producto independiente de Symmetry ofrece visibilidad, gobernanza y seguridad unificadas en LLM externos, copilotos empresariales, servicios de IA internos e identidades de IA agentes

SAN MATEO, Calif., 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Symmetry Systems, la empresa de seguridad de datos e IA, lanzó hoy Symmetry AIGuard, un producto de seguridad y gobernanza de IA independiente que proporciona a las organizaciones visibilidad, gobernanza y control completos en todo su ecosistema de IA, desde el uso de LLM en la sombra hasta identidades de agentes autónomos y la capacidad de actuar sobre lo que encuentran, independientemente de qué equipo sea el propietario.

Symmetry AIGuard integra partes de la probada línea de productos de seguridad de datos e IA de Symmetry en un producto independiente que protege la IA en cuatro dimensiones críticas. "Las organizaciones están implementando IA a una velocidad que supera su capacidad para protegerla", explicó el doctor Mohit Tiwari, consejer delegado de Symmetry Systems. "Los ejecutivos de Tecnología, Legal, Datos y Seguridad necesitan un único lugar donde responder: ¿Qué IA se está ejecutando? ¿Quién la usa? ¿A qué datos puede acceder? ¿Está autorizada? ¿Qué hace? Ya sea un copiloto corporativo, un LLM en la sombra, un modelo interno o un agente autónomo, Symmetry AIGuard responde a todas esas preguntas, ya sea un copiloto corporativo, un LLM en la sombra, un modelo interno o un agente autónomo".

Cuatro pilares de la seguridad de IA

"La pregunta no es solo '¿qué IA tenemos?', sino '¿a qué puede acceder esa IA, y a qué debería acceder? Esto requiere comprender la intención detrás de cada agente'", afirmó Mustapha Kebbeh, director de seguridad de UKG. "Symmetry integra el inventario de IA, la gobernanza de identidades, la inteligencia de acceso a datos y la supervisión del cumplimiento normativo en un único producto para el uso de CTO, CIO, CISO, Legal y responsables de datos. Ninguna otra solución conecta actualmente los cuatro".

Gracias al enfoque innovador de Symmetry para fusionar la identidad y el contexto de los datos, Symmetry AIGuard ofrece lo que otras soluciones de seguridad de IA no pueden: visibilidad completa donde la actividad de IA se encuentra con los datos confidenciales a los que puede acceder.

Gobernanza de Agentic AI

Symmetry AIGuard trata las identidades de los agentes como principios de seguridad de primera clase, con el mismo rigor aplicado a las cuentas humanas y de servicio. La plataforma ofrece un inventario completo de identidades de los agentes: recuento total, clasificación por tipo (Copilot Studio, basado en MCP, marcos personalizados) y registro para rastrear quién creó cada agente y por qué. Para cada agente, Symmetry AIGuard asigna sus permisos, alcance de datos y radio de acción, y aplica su política. Un flujo de trabajo de sanción integrado rastrea el estado de aprobación y el estado del ciclo de vida, garantizando que ningún agente opere sin autorización. Symmetry AIGuard detecta automáticamente los agentes de alto riesgo: agentes con privilegios excesivos y permisos excesivos, agentes que acceden a datos confidenciales, agentes con capacidades destructivas (eliminación de datos, creación de cuentas de usuario), agentes huérfanos sin propietario identificable y agentes inactivos que conservan sus permisos a pesar de la inactividad.

"La Agentic AI es la próxima frontera del riesgo empresarial", añadió el doctor Tiwari. "Estos agentes actúan de forma autónoma, acceden a sistemas sensibles y toman decisiones. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones tienen cero visibilidad sobre ellos. Si no se permite que un empleado trabaje sin supervisión ni controles de acceso, tampoco se debería permitir que lo haga un agente de IA".

Seguridad y gobernanza de servicios de IA

Las empresas no solo consumen productos de IA, sino que los desarrollan e implementan internamente en todo tipo de aplicaciones. Symmetry AIGuard realiza un inventario de cada servicio interno de IA por tipo (predictivo, generativo y basado en RAG) y por entorno e instancia específicos. Para cada servicio: ¿Está autorizado? ¿Quién lo posee? ¿A qué datos accede? ¿Existen problemas de sobreexposición, regulatorios o de residencia de datos? Esto proporciona a los equipos de seguridad el mismo rigor de gobernanza sobre la IA interna que aplican a la infraestructura de datos. Los equipos de seguridad y datos pueden tomar medidas sobre problemas de sobreexposición y acceso desde la misma plataforma, sin necesidad de emitir un ticket.

Seguridad del copiloto corporativo

Basándose en las capacidades de seguridad de Microsoft Copilot de Symmetry, líderes en la industria, Symmetry AIGuard extiende el mismo enfoque probado a otros copilotos empresariales. Los paneles unificados responden a las preguntas que plantea cada implementación de copiloto: ¿Quién tiene licencia y quién está activo? ¿A qué datos puede acceder el copiloto y qué exposición debe solucionarse? ¿Existen brechas de cumplimiento, problemas de acceso geográfico o usuarios que incumplen las normas constantemente? Los datos sobreexpuestos se pueden remediar directamente, acortando la distancia entre la identificación de un riesgo y su resolución.

Gobernanza LLM externa

Symmetry AIGuard monitoriza el uso externo de LLM, tanto autorizado como no autorizado, mediante integraciones de proxy. A medida que los empleados adoptan ChatGPT, Gemini, Claude y otros servicios, el riesgo de IA en la sombra aumenta sin control. Symmetry AIGuard identifica qué modelos están en uso, quién los usa, qué datos se comparten en los avisos y si su uso infringe la política corporativa. La monitorización de avisos y respuestas en tiempo real detecta las infracciones en el momento en que ocurren.

Construido sobre la base de datos centrada en Symmetry

Symmetry AIGuard se basa en el mismo gráfico de datos e identidad que Symmetry DataGuard, con más de 400 identificadores de datos sensibles y más de 500 tipos de datos semánticos. Esta base significa que AI Guard no solo monitorea la actividad de la IA. Conecta cada modelo, agente, servicio y usuario con los datos sensibles a los que pueden acceder y brinda a las organizaciones los controles necesarios para actuar en función de lo que encuentren.

Disponibilidad

Symmetry AIGuard ya está disponible en versión preliminar para clientes actuales como producto independiente y como componente integrado de la Plataforma de Seguridad Symmetry Data+AI. Obtenga más información en https://www.symmetry-systems.com/data-sheets/symmetry-aiguard-datasheet/ y solicite una demostración en https://www.symmetry-systems.com/get-started.

Acerca de Symmetry Systems

Symmetry Systems es la empresa de seguridad de Datos+IA que ofrece a las organizaciones la única plataforma integral de seguridad de Datos+IA del sector que descubre, clasifica, protege y monitoriza datos confidenciales. Surgida de una galardonada investigación financiada por DARPA en la Universidad de Texas en Austin, nuestra plataforma basada en IA ofrece seguridad integral de Datos+IA en los principales entornos de nube, aplicaciones SaaS, almacenes de datos locales, sistemas heredados y entornos aislados. Nuestra filosofía de "llegar a todas partes" amplía continuamente la cobertura de los conectores para proteger los datos dondequiera que se encuentren: en los principales entornos de nube, aplicaciones SaaS y almacenes de datos locales (incluidos mainframes, sistemas heredados y entornos aislados).

Al fusionar de forma única la identidad y el contexto de datos, Symmetry ofrece lo que otros proveedores de DSPM no pueden: visibilidad completa donde la exposición de datos se encuentra con las identidades agentísticas. Las organizaciones utilizan nuestra plataforma para eliminar datos innecesarios, eliminar permisos excesivos, acelerar el cumplimiento normativo y la migración a la nube, y reducir las superficies de ataque, a la vez que habilitan de forma segura los sistemas de IA agentística con el contexto de datos que reconocen la identidad que necesitan.

Innove con confianza con Symmetry Systems.

