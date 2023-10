Syntax Systems y Beyond Technologies, ambas con sede en Québec, unen sus fuerzas

(Información remitida por la empresa firmante)

Syntax anuncia su decisión de adquirir Beyond Technologies, conformando un equipo global de más de 2.800 personas

La operación ampliará las capacidades de Syntax en el mundo industrial, la experiencia en SAP® y el talento en servicios profesionales

MONTRÉAL, 3 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Syntax Systems , proveedor líder mundial de soluciones y servicios tecnológicos para la implementación y gestión de aplicaciones en la nube, ha anunciado hoy sus planes de adquirir Beyond Technologies , con sede en Montreal, Canadá, y sus subsidiarias. Beyond es una empresa de servicios profesionales especializada en la integración de soluciones SAP® (NYSE: SAP) y la optimización del rendimiento empresarial, con operaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia, Marruecos y Sudáfrica. La combinación de Syntax y Beyond creará un equipo de más de 2.800 expertos al servicio de más de 900 clientes de medianas y grandes empresas de todo el mundo, con 26 oficinas repartidas por América, Europa, África y Asia.

"Beyond Technologies cuenta con una gran reputación derivada de la excelencia de sus servicios profesionales y el dominio del ecosistema SAP", explica Christian Primeau, CEO global de Syntax. "La cultura empresarial de Beyond Technologies atrae a los mejores y más brillantes expertos en tecnología, apasionados por lo que hacen y motivados para ofrecer los mejores resultados a sus clientes. Uno de los principios rectores de todas las adquisiciones de Syntax es dar prioridad a la cultura empresarial, por eso estamos entusiasmados con el enfoque centrado en el cliente y en las personas que comparten Syntax y Beyond, así como con la idea de aunar el talento y la energía de estos equipos para servir mejor a nuestros clientes", afirma Primeau.

La especialización en el mercado de medianas empresas es clave tanto para Syntax como para Beyond Technologies. Ambas compañías ofrecen soluciones complementarias para el sector de fabricación y de los recursos naturales, lo que reforzará sus capacidades en estas industrias. Su cartera combinada de soluciones también incluirá ofertas especializadas para los sectores de la construcción, el comercio minorista, la industria de consumo y el sector público.

"Syntax lleva 50 años ofreciendo soluciones y servicios tecnológicos integrales. Su cartera de aplicaciones empresariales, plataformas en la nube, prácticas tecnológicas y especialización en la industria son el complemento ideal para la experiencia de Beyond en la integración de soluciones SAP y la transformación empresarial", apunta Luc Dubois, socio y CEO de Beyond Technologies. "Estamos realmente ilusionados de sumarnos al gran equipo de Syntax, y estamos convencidos de que esta unión mejorará los resultados que conseguimos para nuestros clientes y nos permitirá ofrecerles un valor aún mayor".

A medida que el panorama tecnológico para el mercado de las medianas y grandes empresas se vuelve más complejo, un número cada vez mayor de organizaciones requieren experiencia en distintas plataformas en la nube, múltiples ERP y aplicaciones empresariales. Además de SAP, la oferta combinada de soluciones de Syntax y Beyond Technologies incluirá una cartera diversificada de soluciones especializadas en la nube y propiedad intelectual única y específica para diversas industrias.

"Novacap se enorgullece de apoyar la adquisición de Beyond Technologies por parte de Syntax, destacando nuestra confianza en su liderazgo dentro del sector de gestión de aplicaciones y servicios en la nube. El éxito de Syntax en la expansión de su cartera pone de relevancia su potencial de creación de valor. Como socios altamente comprometidos, nos fijamos como objetivo impulsar el crecimiento de Syntax en el escenario tecnológico mundial", apunta Pascal Tremblay, presidente y CEO, Socio director de Novacap.

"Este anuncio nos llena de orgullo", declara Primeau. "Es una gran muestra de la fortaleza de dos empresas tecnológicas con sede en Québec que unen fuerzas en el escenario global con el respaldo de una firma líder de capital privado canadiense, también con sede en la misma provincia canadiense".

"Este paso es un claro reflejo de nuestra firme confianza en las fortalezas y capacidades que aportan ambas compañías", explica Ted Mocarski, presidente del Consejo de Administración de Syntax. "Es un movimiento estratégico que nos permite ampliar nuestro alcance global al tiempo que seguir ofreciendo soluciones y servicios de primer nivel a nuestros clientes en todo el mundo".

La adquisición, que se espera se complete a finales de este trimestre, está sujeta a las condiciones de cierre y de las autorizaciones regulatorias habituales. Hasta que se complete la transacción, Syntax y Beyond Technologies seguirán operando como compañías independientes. Los términos de la transacción no se harán públicos.

National Bank Financial Inc. ha actuado como asesor financiero exclusivo de Beyond Technologies para la operación.

Sobre SyntaxSyntax ofrece soluciones tecnológicas completas y servicios profesionales, de asesoría y de gestión de aplicaciones que potencian las aplicaciones empresariales de misión crítica en la nube.

Con más de 50 años de experiencia y más de 800 clientes en el mundo, Syntax tiene un profundo conocimiento en la implantación y gestión de despliegues ERP múltiples en entornos públicos, privados e híbridos seguros. Syntax tiene acuerdos con SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft y otros grandes líderes tecnológicos globales para asegurar que las aplicaciones de sus clientes no tengan fisuras, sean seguras y estén a la vanguardia de la innovación tecnológica para empresas. Más información sobre Syntax en https://www.syntax.com/es-es/ y LinkedIn

Sobre Beyond TechnologiesFundada en 2005, Beyond Technologies ha crecido de 100 a más de 400 profesionales en los últimos cinco años, y hoy da soporte a más de 150 organizaciones a través de sus siete oficinas en Canadá, Estados Unidos, Francia, Marruecos y Sudáfrica. Beyond Technologies se especializa en proporcionar a las organizaciones conocimientos, herramientas y soluciones SAP para transformar digitalmente sus negocios. Beyond Technologies está reconocida como una de las 20 Best Workplaces™ de Canadá y una de las empresas mejor gestionadas de Canadá, y su oferta de servicios abarca todo el ciclo de transformación, desde la consultoría empresarial funcional y técnica intersectorial hasta la experiencia del cliente, la gestión de proyectos, la inteligencia empresarial, así como la mejora continua del negocio y el rendimiento. Para más información, visite https://www.beyondtechnologies.com .

Sobre NovacapFundada en 1981, Novacap es una firma norteamericana líder de capital riesgo con más de 8.000 millones de dólares canadienses de capital acumulado, inversiones en más de 100 plataformas de empresas y más de 150 adquisiciones complementarias. Aplicando su enfoque centrado en sectores desde 2007 en Industrias, TMT, Servicios Financieros e Infraestructura Digital, la dilatada experiencia sectorial de Novacap puede acelerar el crecimiento de las empresas y crear valor a largo plazo. Con equipos de inversión y operaciones experimentados y dedicados, así como un importante capital, Novacap cuenta con los recursos y conocimientos necesarios para ayudar a construir negocios de primer nivel. Novacap tiene oficinas en Montreal, Toronto, y Nueva York.

Más información en www.novacap.ca .

