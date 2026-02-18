Tata Communications presenta una nueva y audaz identidad de marca corporativa: "Juntos, sin límites" (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva identidad está deliberadamente orientada a un propósito: alinear la experiencia de los empleados, la participación del cliente y la estrategia comercial bajo una narrativa única y unificada.

MUMBAI, India, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications, una empresa líder mundial en tecnología de comunicaciones, que presta servicios a 300 de las empresas Fortune 500, presentó hoy "Juntos, sin límites", una nueva identidad de marca y posicionamiento global, que marca otro hito en sus 24 años de trayectoria. Este hito estratégico busca fortalecer la competitividad diferenciada, consolidar el impulso a largo plazo y consolidar el liderazgo de la compañía en la nueva era inteligente.

"Juntos, sin límites" expresa la convicción de la compañía de que el mayor progreso se logra cuando la experiencia, las plataformas y las alianzas se unen para crear resultados que trascienden los límites tradicionales.

"Nuestros clientes confían en nosotros por la profunda experiencia que aportamos y el compromiso con el que nuestro equipo trabaja día a día", afirmó A.S. Lakshminarayanan, director general y consejero delegado de Tata Communications. "Esa pasión define quiénes somos. Hoy, evolucionamos hacia una empresa más integrada y preparada para el futuro. "Juntos, sin límites" refleja esta nueva Tata Communications: basada en la confianza, impulsada por la transformación y centrada en permitir que nuestros clientes logren más que nunca".

Este nuevo posicionamiento llega en un momento en que las empresas están reestructurando radicalmente su forma de operar en ecosistemas hiperconectados cada vez más complejos, a la vez que se enfrentan a las crecientes expectativas en cuanto a velocidad, resiliencia, seguridad y responsabilidad. Para Tata Communications, esto refleja su propia transformación: expansión de la presencia global, alianzas más estrechas con los clientes y un enfoque más preciso en la creación de valor a largo plazo.

"Con los años, nuestra relevancia para los clientes ha crecido a la par de sus ambiciones", afirmó Lakshminarayanan. "Hemos entrado en una nueva fase de transformación: reforzamos nuestras capacidades en productos, ventas, marketing y operaciones. Nuestro Digital Fabric ayuda a las organizaciones a simplificar la complejidad y a acelerar la innovación. Nuestra nueva promesa de marca refleja nuestra ambición de desempeñar un papel más importante en el crecimiento de nuestros clientes".

En esencia, "Juntos, sin límites" define cómo Tata Communications trabaja con clientes, socios y accionistas. Las empresas actuales operan en un entorno de creciente complejidad, con una infraestructura tecnológica en expansión, ciclos de innovación acelerados y expectativas cada vez mayores en torno a la resiliencia, la seguridad y la velocidad. Tras una exhaustiva escucha de los clientes, Tata Communications identificó una tensión definitoria: el exceso de ruido en el panorama tecnológico y la creciente necesidad de claridad, integración y colaboración de confianza.

"Juntos, sin límites" no es solo un eslogan; por fin estamos plasmando en palabras aquello en lo que hemos creído y cómo hemos trabajado durante años", comentó Sumeet Walia, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Tata Communications. "Nuestros clientes acuden a nosotros con la ambición de crecer más rápido, operar con mayor inteligencia y competir globalmente. Buscan claridad, seguridad y socios en los que puedan confiar. "Juntos, sin límites" es nuestro compromiso de trabajar codo con codo con nuestros clientes, combinando nuestras plataformas, experiencia y equipo con su visión, negándonos a aceptar límites a lo posible.

El lanzamiento también incluye la primera campaña de marca televisiva y digital de Tata Communications, desarrollada en colaboración con McCann. La creatividad refleja el entorno tecnológico moderno —ajetreado, ruidoso y abarrotado— antes de revelar la calma, la claridad y el dinamismo que surgen de una planificación meticulosa.

"Las empresas de hoy no necesitan más tecnología, sino una mejor integración", afirmó Stephen Meade, vicepresidente ejecutivo de negocios corporativos y B2B de McCann. "Esta campaña consolida a Tata Communications como el socio que aporta claridad a la complejidad, ayudando a las empresas a materializar la verdadera promesa de la tecnología".

Para ver el vídeo de la marca, visite nuestro sitio web https://www.tatacommunications.com/

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital de rápido crecimiento actual en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, facilita la transformación digital de empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conectividad, conectividad central y de última generación, soluciones de alojamiento y seguridad en la nube, y servicios de medios. 300 de las empresas de la lista Fortune 500 son sus clientes y la compañía conecta a las empresas con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube. Para más información, visite www.tatacommunications.com

