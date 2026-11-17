(Información remitida por la empresa firmante)

El beneficio ajustado atribuible a los propietarios de la empresa matriz aumenta un 54,5 % interanual hasta alcanzar los HK$2240 millones

El negocio global continúa creciendo, con un sólido desempeño operativo en los mercados internacionales

Resultados destacados

TCL Electronics implementó con firmeza su estrategia de doble impulso de "Globalización" y "Estrategia de posicionamiento prémium en los segmentos medio y alto", logrando un fuerte crecimiento en el rendimiento operativo. Durante los tres primeros trimestres de 2026, el Grupo registró ingresos totales de HK$95 790 millones, lo que representa un aumento interanual del 15,7 %. El beneficio ajustado atribuible a los propietarios de la empresa matriz aumentó un 54,5 % interanual, hasta alcanzar los HK$2240 millones.

Negocio de pantallas: Durante los tres primeros trimestres de 2026, los ingresos del negocio de pantallas aumentaron un 19,1 % interanual hasta alcanzar los HK$62 380 millones, mientras que el beneficio bruto aumentó un 38,4 % interanual hasta los HK$11 510 millones. La optimización de la cartera de productos en los mercados internacionales siguió mejorando la rentabilidad. En concreto, los envíos internacionales de televisores TCL Mini LED registraron un rápido crecimiento interanual del 94,5 %, lo que impulsó un aumento interanual de 4,4 puntos porcentuales en el margen de beneficio bruto del negocio de pantallas de gran tamaño en los mercados internacionales, hasta el 19,0 %.

Durante los tres primeros trimestres de 2026, los ingresos del negocio de pantallas aumentaron un 19,1 % interanual hasta alcanzar los HK$62 380 millones, mientras que el beneficio bruto aumentó un 38,4 % interanual hasta los HK$11 510 millones. La optimización de la cartera de productos en los mercados internacionales siguió mejorando la rentabilidad. En concreto, los envíos internacionales de televisores TCL Mini LED registraron un rápido crecimiento interanual del 94,5 %, lo que impulsó un aumento interanual de 4,4 puntos porcentuales en el margen de beneficio bruto del negocio de pantallas de gran tamaño en los mercados internacionales, hasta el 19,0 %. Negocio de Internet: Durante los tres primeros trimestres de 2026, los ingresos procedentes del negocio de Internet aumentaron un 28,2 % interanual, hasta alcanzar los HK$2700 millones. La actividad del negocio internacional de Internet, con márgenes más elevados, pasó a representar más del 50 % de los ingresos totales de este segmento. Esto impulsó un aumento interanual de 4,6 puntos porcentuales en el margen de beneficio bruto general del negocio de Internet, hasta el 60,9 %, lo que siguió contribuyendo a obtener ganancias de alta calidad.

Durante los tres primeros trimestres de 2026, los ingresos procedentes del negocio de Internet aumentaron un 28,2 % interanual, hasta alcanzar los HK$2700 millones. La actividad del negocio internacional de Internet, con márgenes más elevados, pasó a representar más del 50 % de los ingresos totales de este segmento. Esto impulsó un aumento interanual de 4,6 puntos porcentuales en el margen de beneficio bruto general del negocio de Internet, hasta el 60,9 %, lo que siguió contribuyendo a obtener ganancias de alta calidad. Negocio de innovación: Durante los tres primeros trimestres de 2026, los ingresos del negocio de innovación aumentaron un 8,5 % interanual, hasta alcanzar los HK$30 680 millones. Entre sus negocios, el de energía fotovoltaica mantuvo un crecimiento sólido a pesar de las dificultades del sector, con un aumento de los ingresos del 11,8 % interanual hasta alcanzar los 18 180 millones.

Durante los tres primeros trimestres de 2026, los ingresos del negocio de innovación aumentaron un 8,5 % interanual, hasta alcanzar los HK$30 680 millones. Entre sus negocios, el de energía fotovoltaica mantuvo un crecimiento sólido a pesar de las dificultades del sector, con un aumento de los ingresos del 11,8 % interanual hasta alcanzar los 18 180 millones. Desarrollo estratégico: La empresa adquirió el negocio de aire acondicionado de TCL por un importe total de HK$5610 millones. La transacción se completó el 2 de noviembre de 2026, y el negocio adquirido se consolidó en los estados financieros de la Compañía, lo que supone un paso importante hacia la implementación integral de su estrategia de "Dispositivos inteligentes para todas las categorías".

HONG KONG, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited ("TCL Electronics" o la "Compañía", 01070.HK) anunció hoy sus resultados no auditados para los primeros tres trimestres de 2026, que abarcan los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2026. Durante el período que abarca este informe, la Compañía implementó firmemente su estrategia de doble impulso de "Globalización" y "Estrategia de posicionamiento prémium en los segmentos medio y alto" y profundizó activamente la cooperación con canales globales, logrando un fuerte crecimiento en el desempeño operativo. Durante los tres primeros trimestres de 2026, la empresa registró unos ingresos totales de 95 790 millones, lo que representa un aumento interanual del 15,7 %. El beneficio bruto aumentó un 29,5 % interanual hasta alcanzar los HK$16 260 millones, mientras que el margen de beneficio bruto aumentó 1,8 puntos porcentuales interanual hasta el 17,0 %. El índice de gastos totales[1] fue del 11,9 %. Gracias a la mejora de la eficiencia operativa y a la consecución de economías de escala, el beneficio ajustado atribuible a los propietarios de la empresa matriz aumentó un 54,5 % interanual, hasta alcanzar los HK$2240 millones.

En lo que respecta al desarrollo estratégico, la Compañía continuó impulsando las sinergias industriales, la integración de sus activos principales y la optimización de su estructura empresarial. El 31 de marzo de 2026 (después del cierre de la bolsa), la Compañía firmó un acuerdo marco con Sony en relación con el negocio del entretenimiento doméstico. Ambas partes propusieron establecer una empresa conjunta para construir conjuntamente un nuevo ecosistema global de entretenimiento en el hogar, lo que proporcionaría un importante apoyo estratégico para la expansión hacia el mercado de gama media y alta. Además, el 15 de julio de 2026 (después del cierre de la bolsa), la Compañía anunció su propuesta de adquisición del negocio de aire acondicionado de TCL por un importe total de HK$5610 millones. La transacción se completó el 2 de noviembre de 2026, y la actividad correspondiente se ha consolidado en los estados financieros de la Compañía desde esa fecha, sentando así una base importante para que la Compañía implemente de manera integral su estrategia de "Dispositivos inteligentes para todas las categorías". El 24 de agosto de 2026, la Compañía anunció que estaba considerando la escisión y la cotización independiente de su negocio fotovoltaico mediante una distribución en especie. La Compañía evaluará de forma exhaustiva y prudente los diversos impactos de la implementación de esta propuesta desde la perspectiva de maximizar los intereses de todos los accionistas. De cara al año 2026, la Compañía confía en que logrará un crecimiento sostenido y constante mediante la ejecución firme de sus estrategias.

Fortalecimiento continuo de la marca a nivel global, con mejoras significativas en la rentabilidad de los televisores de gama media y alta y de gran tamaño en los mercados internacionales.

Gracias al continuo fortalecimiento de su marca a nivel mundial, la eficiente expansión de sus canales de distribución y la optimización constante de su cartera de productos, el negocio de pantallas de la compañía registró unos ingresos de HK$62 380 millones, lo que representa un aumento interanual del 19,1 %, y un beneficio bruto de HK$11 510 millones, lo que representa un aumento interanual del 38,4 %. El margen de beneficio bruto aumentó en 2,6 puntos porcentuales interanuales, hasta el 18,5 %. Gracias al continuo aumento de la proporción de televisores de gama media y alta y de gran tamaño, los ingresos del negocio de televisores TCL aumentaron un 16,7% interanual hasta alcanzar los HK$52 030 millones, mientras que el margen de beneficio bruto aumentó 3,2 puntos porcentuales interanual hasta el 19,5 %.

Los televisores Mini LED de TCL mantuvieron un rápido crecimiento durante los tres primeros trimestres de 2026, con un aumento de los envíos mundiales del 57,9 % interanual y su peso en el total de envíos aumentó 6,1 puntos porcentuales interanuales, hasta alcanzar el 17,5 %. En concreto, los envíos a los mercados internacionales aumentaron un 94,5 % interanual, lo que impulsó un incremento interanual de 4,4 puntos porcentuales en el margen de beneficio bruto del negocio de televisores en los mercados internacionales, hasta el 19,0 %. La compañía continuó expandiendo su presencia global a través de canales de distribución y profundizando el desarrollo de canales clave. Estos esfuerzos ayudaron a TCL TV a ubicarse entre los tres primeros a nivel mundial en ingresos por ventas, mantener su segundo puesto a nivel mundial en volumen de envíos y conservar su posición como la marca líder mundial por volumen de envíos de televisores TCL Mini LED[2]. El televisor TCL X11L SQD-Mini LED fue nombrado uno de los "Mejores inventos de 2026" por la revista TIME en Estados Unidos, lo que lo convierte en el único producto de televisión chino seleccionado en esta categoría y demuestra aún más la posición de liderazgo de la compañía en tecnología de pantallas de alta gama.

En el negocio de pantallas de pequeño y mediano tamaño, la empresa se adhirió a la estrategia de "priorizar la eficiencia y centrarse en los mercados clave" y continuó profundizando su presencia en canales clave en Europa y Estados Unidos. Aprovechando productos diferenciados como la tecnología de pantallas para el cuidado ocular NXTPAPER, la empresa logró un crecimiento contrario a la tendencia del mercado, con ingresos y beneficios brutos superiores a los del sector en su conjunto. Durante los tres primeros trimestres de 2026, los ingresos del negocio de pantallas pequeñas y medianas aumentaron un 32,2 % interanual, hasta alcanzar los HK$9320 millones.

El Negocio internacional de Internet contribuye a generar beneficios de alta calidad, mientras que el sector fotovoltaico logra un progreso sustancial en el mercado europeo.

Durante el período analizado, el negocio de Internet de la compañía registró unos ingresos de HK$2700 millones, lo que representa un aumento interanual del 28,2 %. Entre sus negocios, la expansión del negocio internacional de Internet, que ofrece mayores márgenes de beneficio, continuó acelerándose, con un aumento de su participación en los ingresos del negocio de Internet de 17,0 puntos porcentuales interanual. Esto impulsó un aumento interanual de 4,6 puntos porcentuales en el margen de beneficio bruto general del negocio de Internet, hasta el 60,9 %, lo que siguió contribuyendo a obtener ganancias de alta calidad. En los mercados internacionales, aprovechando sus ventajas de escala, la Compañía continuó profundizando la cooperación con gigantes de internet como Google, Roku y Netflix. La aplicación de contenido TCL Channel continuó experimentando mejoras iterativas en términos de riqueza de contenido, experiencia de usuario y eficiencia de monetización. A finales de septiembre de 2026, TCL Channel contaba con una base de usuarios acumulada de 56,99 millones.

En el segmento de negocio de innovación, durante los tres primeros trimestres de 2026, la Compañía registró ingresos de HK$30 680 millones, lo que representa un aumento interanual del 8,5 %. Entre sus negocios, el de energía fotovoltaica mantuvo un crecimiento sólido a pesar de las dificultades del sector, con un aumento de los ingresos del 11,8 % interanual hasta alcanzar los HK$18 180 millones. La empresa se centró en países clave de Europa en los mercados internacionales y logró avances sustanciales en el desarrollo de soluciones energéticas integradas que combinan energía fotovoltaica, almacenamiento de energía y calefacción, aprovechando la influencia de la marca SunPower.

Durante los tres primeros trimestres de 2026, la Compañía continuó impulsando el desarrollo sinérgico de su negocio de Marketing Multicategoría y mejorando la estructura de su cartera de productos de dispositivos inteligentes. Los ingresos aumentaron un 3,3 % interanual, hasta alcanzar los HK$10 950 millones. Mientras tanto, en agosto de 2026, la compañía lanzó TCL AiMe, un robot de compañía y cuidado con inteligencia artificial, enriqueciendo aún más su ecosistema inteligente para todo tipo de situaciones y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento en el emergente sector de la electrónica de consumo.

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Acerca de TCL Electronics

TCL Electronics Holdings Limited (01070.HK, constituida en las Islas Caimán con responsabilidad limitada) cotiza en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited desde noviembre de 1999. Su ámbito de negocio abarca el negocio de pantallas, el negocio de innovación y el negocio de Internet. Guiada por la filosofía empresarial de "Orientación estratégica, impulso de la innovación, fabricación avanzada y operaciones globales", TCL Electronics adopta activamente la transformación y la innovación, y se centra en irrumpir en el mercado global de gama media y alta, y aspira a desarrollar una oferta que abarque todas las categorías dentro del "Ecosistema de IoT inteligente". Con el objetivo de brindar a los usuarios experiencias de vida inteligentes y saludables en cualquier situación, TCL Electronics aspira a convertirse en una empresa líder mundial en terminales inteligentes. TCL Electronics está incluida en la lista de acciones elegibles para el programa Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Es una acción que forma parte del índice Hang Seng Stock Connect Hong Kong, del índice compuesto Hang Seng LargeCap & MidCap, del índice compuesto Hang Seng MidCap y del "Índice temático electrónico Hang Seng SCHK". Desde 2018, la empresa ha recibido una calificación ESG de A por parte de Hang Seng Indexes Company durante varios años consecutivos.

Para obtener más información, visite el sitio web de relaciones con los inversores de TCL Electronics en http://electronics.tcl.com.

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