TCL Electronics (01070.HK) logra un crecimiento global de alta calidad en 2025 (3)

(Información remitida por la empresa firmante)

- TCL Electronics (01070.HK) logra un crecimiento global de alta calidad en 2025, con un beneficio ajustado atribuible a los propietarios de la empresa matriz y dividendos que aumentan en más del 56%

Lo más destacados de los resultados

Aprovechando la estrategia de doble impulso de "Globalización" y "Gama Media-Alta", TCL Electronics ha logrado un crecimiento de calidad en su negocio global y ha fortalecido continuamente su rentabilidad general. En 2025, los ingresos de la compañía aumentaron un 15,4% interanual (YoY) hasta alcanzar los 114.580 millones de dólares de Hong Kong, el beneficio después de impuestos aumentó un 36,7% interanual hasta los 2.530 millones de dólares de Hong Kong y el beneficio ajustado atribuible a los propietarios de la matriz aumentó un 56,5% hasta los 2.510 millones de dólares de Hong Kong en comparación con el año anterior.

En 2025, la clasificación de envíos de televisores TCL se mantuvo consistentemente en la segunda posición entre los televisores de marca globales [1] ; los envíos globales de TCL Mini LED TV aumentaron un 118,0% interanual, y su tamaño se mantuvo consistentemente en el primer lugar a nivel mundial [2] . El continuo avance de la estrategia de "gama media a alta" impulsó el margen de beneficio bruto del negocio de pantallas de gran tamaño, que aumentó 1,3 puntos porcentuales interanualmente hasta alcanzar el 16,8% durante el año.

; los envíos globales de TCL Mini LED TV aumentaron un 118,0% interanual, y su tamaño se mantuvo consistentemente en el primer lugar a nivel mundial . El continuo avance de la estrategia de "gama media a alta" impulsó el margen de beneficio bruto del negocio de pantallas de gran tamaño, que aumentó 1,3 puntos porcentuales interanualmente hasta alcanzar el 16,8% durante el año. El negocio de internet mantuvo una alta rentabilidad. En 2025, los ingresos del negocio de internet aumentaron un 18,3% interanual hasta los 3.110 millones de dólares de Hong Kong, con un margen de beneficio bruto del 56,4%. Los modelos insignia de la compañía en el extranjero fueron de los primeros en la industria en integrar Google Gemini. A finales de 2025, la base de usuarios acumulada global de TCL Channel superó los 45,7 millones, con capacidades de comercialización y monetización significativamente fortalecidas.

El negocio de innovación continuó expandiéndose, con ingresos que en 2025 aumentaron un 31,9% interanual hasta los 35.630 millones de dólares de Hong Kong. Entre estos, los ingresos del negocio fotovoltaico aumentaron un 63,6% interanual hasta alcanzar los 21.060 millones de dólares de Hong Kong, lo que demuestra una excelente competitividad en el mercado y una gran capacidad de adaptación al desarrollo.

El consejo propuso un dividendo final en efectivo de 49,80 centavos de dólar de Hong Kong por acción para 2025, con un ratio de reparto de dividendos de aproximadamente el 50% del beneficio ajustado atribuible a los accionistas de la empresa matriz.

HONG KONG, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited ("TCL Electronics" o "la compañía", 01070.HK) anunció sus resultados anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. En 2025, la compañía continuó logrando avances significativos en su cartera de productos, liderazgo tecnológico y mejora de la calidad, alcanzando un sólido crecimiento en su escala de negocio. Durante el año, la compañía obtuvo ingresos de 114.580 millones de dólares de Hong Kong, lo que representa un incremento interanual del 15,4%, y su beneficio bruto alcanzó los 17.900 millones de dólares de Hong Kong, lo que supone un incremento interanual del 15,1%.

La compañía continuó fortaleciendo el desarrollo de diversas capacidades clave, implementando plenamente aplicaciones de IA en I+D, fabricación, cadena de suministro y ventas, y mejorando integralmente la eficiencia operativa, con una disminución del ratio de gastos totales[3] de 0,7 puntos porcentuales interanual, hasta el 11,1%. En 2025, la compañía logró una mejora continua en la eficiencia operativa interna y su rentabilidad general siguió optimizándose. Su beneficio después de impuestos aumentó un 36,7% interanual hasta alcanzar los 2.530 millones de dólares de Hong Kong, y el beneficio ajustado atribuible a los propietarios de la matriz llegó a los 2.510 millones de dólares de Hong Kong, lo que representa un aumento del 56,5% en comparación con los 1.610 millones de dólares de Hong Kong del año anterior.

Para recompensar a los accionistas por su apoyo a largo plazo y los resultados del desarrollo de las acciones, el consejo propuso un dividendo final en efectivo de 49,80 centavos de dólar de Hong Kong por acción para 2025, con un ratio de reparto de dividendos de aproximadamente el 50% del beneficio ajustado atribuible a los propietarios de la matriz. El dividendo final por acción aumentó significativamente en un 56,6% con respecto al año anterior.

Los productos de pantallas de gama media y alta, junto con el mercado internacional, se consolidaron como los principales motores de crecimiento, y el televisor TCL Mini LED mantuvo su posición de liderazgo mundial

Gracias a la mejora efectiva de la influencia de la marca, la eficiente expansión de los canales globales y la continua optimización de la cartera de productos, los ingresos del negocio de pantallas de la compañía en 2025 aumentaron un 9,2% interanual hasta alcanzar los 75.800 millones de dólares de Hong Kong; el beneficio bruto aumentó un 16,4% interanual hasta los 12.480 millones de dólares de Hong Kong; y el margen de beneficio bruto aumentó 1,1 puntos porcentuales interanual hasta el 16,5%.

El negocio de pantallas de gran tamaño alcanzó unos ingresos de 64.710 millones de dólares de Hong Kong durante el año, lo que representa un aumento interanual del 7,7%; el beneficio bruto llegó a 10.900 millones de dólares de Hong Kong, lo que representa un aumento interanual del 17,2%, con un margen de beneficio bruto que aumentó en 1,3 puntos porcentuales interanual hasta el 16,8%. En 2025, la cuota de mercado global de envíos de TCL TV alcanzó el 14,7%, lo que representa un aumento interanual de 0,8 puntos porcentuales, manteniéndose consistentemente en el segundo puesto a nivel mundial[4]; los envíos globales de TCL Mini LED TV aumentaron un 118,0% interanual, con una proporción de envíos que aumentó en 6,8 puntos porcentuales interanual hasta el 13,0%, y la cuota de mercado de envíos alcanzó el 31,1%, situándose firmemente en la primera posición a nivel mundial[5], lo que demuestra el liderazgo tecnológico y la competitividad de la empresa en el segmento de pantallas de alta gama.

En términos del mercado internacional, los ingresos del negocio de pantallas de gran tamaño alcanzaron los 47.500 millones de dólares de Hong Kong, lo que representa un aumento interanual del 15,7%, con un beneficio bruto que aumentó un 29,4% interanual hasta los 7.170 millones de dólares de Hong Kong. La tendencia de pantallas grandes en el mercado internacional continuó acelerándose, con un aumento del 50,0% interanual en los envíos al extranjero de televisores TCL de 65 pulgadas o más y un aumento de 6,7 puntos porcentuales interanual hasta el 24,2%; los envíos de televisores TCL Mini LED en el mercado internacional aumentaron hasta un 228,0% interanual, con un aumento de 7,1 puntos porcentuales en la proporción de envíos hasta el 10,6%. Gracias a la optimización de la combinación de productos, el margen de beneficio bruto del mercado internacional aumentó 1,6 puntos porcentuales interanual hasta el 15,1%, con la estrategia de premiumización ofreciendo resultados notables. En el mercado europeo, la compañía logró una cobertura total de los canales clave, impulsando un aumento de los ingresos del 13,9% interanual. La cartera de productos se orientó hacia un mayor valor y un mayor margen de beneficio bruto. En el mercado norteamericano, la empresa implementó con éxito la estrategia de "gama media a alta", logrando una mejora dual en ingresos y precio medio de venta (ASP). Durante el año, los ingresos aumentaron un 11,2% interanual, mientras que el ASP registró un incremento superior al 20% interanual. En mercados emergentes como Latinoamérica, Oriente Medio y África, y Asia-Pacífico, la empresa impulsó activamente las operaciones localizadas y continuó desarrollando la estrategia de doble vía de desarrollo sinérgico entre los canales offline y las plataformas de comercio electrónico, lo que generó un aumento del 19,8% interanual en los ingresos de TCL TV y liberó eficazmente el potencial de crecimiento a escala. En 2025, TCL TV se situó entre las 3 principales[6] en términos de volumen de ventas minoristas en más de 20 países a nivel mundial.

En cuanto al mercado de la República Popular China, si bien el volumen general de envíos de la industria disminuyó debido a la débil demanda de los consumidores, el negocio de pantallas de gran tamaño de la Compañía logró ganancias constantes en la cuota de mercado a pesar de las dificultades del mercado, respaldado por la estrategia de "gama media a alta". Durante el año, los productos principales de gama alta de la compañía tuvieron un rendimiento excepcional. Entre ellos, los envíos de TCL Mini LED TV aumentaron un 33,6% interanual, con una proporción de envíos que aumentó 7,2 puntos porcentuales interanual hasta el 22,5%; los envíos de TCL QLED TV aumentaron un 29,6% interanual con una proporción de envíos que aumentó 6,4 puntos porcentuales interanual hasta el 21,2%. La cartera de productos de gama alta continuó expandiéndose. Las mejoras en la mezcla de productos profundizaron aún más las tendencias de pantallas grandes y gama media a alta. La tendencia de gama media a alta también hizo que la tendencia de pantallas grandes fuera más prominente. La proporción de envíos de televisores TCL de 65 pulgadas o más en el mercado de la República Popular China aumentó al 57,6% en 2025, con un tamaño promedio que se incrementó a 64,3 pulgadas. La mejora significativa en la combinación de productos impulsó el margen de beneficio bruto general a aumentar en 1,9 puntos porcentuales interanuales hasta el 21,7%, con una mejora significativa en la rentabilidad y una mejora constante en la calidad operativa.

Durante el año, el negocio de pantallas para pequeñas y medianas empresas se adhirió a la estrategia de "priorizar la eficiencia y centrarse en los mercados clave", cultivó intensamente los canales de operadores de red de primer nivel en Europa y Norteamérica, y consolidó las relaciones estratégicas con socios clave, logrando un desarrollo constante. En 2025, los ingresos del negocio de pantallas para pequeñas y medianas empresas de la compañía aumentaron un 17,8% interanual hasta alcanzar los 9.970 millones de dólares de Hong Kong, con un beneficio bruto que creció un 10,4% interanual hasta los 1.440 millones de dólares de Hong Kong.

Además, el negocio de pantallas comerciales inteligentes de la compañía aprovechó las ventajas de recursos líderes a nivel mundial de su negocio de televisores y se centró en cuatro escenarios principales: oficinas, comercio minorista, hostelería y exposiciones, mejorando así continuamente la competitividad de sus productos. En 2025, los ingresos del negocio de pantallas comerciales inteligentes aumentaron un 28,4% interanual hasta los 1.120 millones de dólares de Hong Kong, con un beneficio bruto que creció un 24,0% interanual hasta los 140 millones de dólares de Hong Kong.

Profundizar la colaboración con gigantes globales e impulsar la interacción y la mejora de la televisión mediante IA para lograr un crecimiento tanto en ingresos como en beneficios para el negocio de Internet

TCL Electronics aprovechó continuamente las nuevas oportunidades globales derivadas del desarrollo de la tecnología de IA y cultivó profundamente el sector global de internet doméstico, poniendo a los usuarios en el centro, fortaleciendo la construcción de ecosistemas de IA y contenido, y mejorando continuamente la experiencia del usuario. Durante el año, el negocio de internet de la compañía logró una mejora simultánea en escala de negocio y calidad de rentabilidad, con un aumento de los ingresos del 18,3% interanual hasta los 3.110 millones de dólares de Hong Kong, un aumento del beneficio bruto del 18,8% interanual hasta los 1.750 millones de dólares de Hong Kong y un margen de beneficio bruto del 56,4%, manteniendo una sólida rentabilidad.

En el mercado internacional, TCL Electronics continuó profundizando su cooperación estratégica con gigantes internacionales como Google, Roku y Netflix, con modelos insignia que fueron pioneros en la industria al integrar Google Gemini y mejorar la experiencia interactiva de IA, al tiempo que completaba una actualización integral de su aplicación de agregación de contenido, TCL Channel. La proporción de contenido premium local se duplicó, impulsando un aumento interanual sustancial del 150,0% en la duración total promedio de uso diario. Para finales de 2025, los usuarios acumulados globales de TCL Channel superaron los 45,70 millones, con un atractivo de contenido y capacidades de comercialización y monetización significativamente fortalecidas, consolidando aún más su ventaja de liderazgo en el negocio global de internet para el hogar.

En el mercado nacional, aprovechando su plataforma propia de dispositivos inteligentes OTT, la empresa se centró en la generación de contenido mediante IA y en la mejora de la experiencia interactiva. En cuanto a la innovación de productos, se enfocó en la actualización de la tecnología de IA en el ámbito televisivo para ofrecer una experiencia interactiva aún más inmersiva. Asimismo, creó una "Fábrica de Contenido" propia con derechos de autor mediante IA, implementó a gran escala contenido generado por IA en el segmento infantil y mejoró la eficiencia de la creación de animaciones mediante IA con su herramienta propia, Agent. El producto de hardware con IA, Amby Uni, se lanzó con éxito al mercado. Durante el año, la empresa optimizó continuamente su estructura empresarial y consolidó su posición de liderazgo en el sector global de internet para el hogar.

Impulsó el crecimiento de alta calidad del negocio fotovoltaico mediante un modelo operativo con pocos activos, al tiempo que construyó ventajas competitivas a largo plazo a través de una estrategia de IA diversificada

Al aumentar constantemente la inversión en I+D, la empresa se centró en la tecnología de IA para impulsar su segunda fase de crecimiento. Aprovechando la mejora del marketing global y la influencia de la marca, las empresas innovadoras lograron una expansión continua durante el año, con un aumento de los ingresos del 31,9% interanual hasta alcanzar los 35.630 millones de dólares de Hong Kong en 2025.

El negocio fotovoltaico se adhirió a un enfoque relativamente ligero en activos en el mercado nacional. Desarrolló capacidades de comercialización de electricidad basadas en el mercado, fortaleció las alianzas de canal y mejoró constantemente la eficiencia operativa y la competitividad, entrando en una fase de desarrollo de alta calidad. El negocio internacional se centró en países europeos clave, aprovechó SunPower para mejorar la sinergia de marca y aceleró la distribución de productos y la expansión comercial de "calefacción solar con almacenamiento". En 2025, los ingresos del negocio fotovoltaico aumentaron un 63,6% interanual hasta alcanzar los 21.060 millones de dólares de Hong Kong, con un beneficio bruto que aumentó un 47,5% hasta los 1.810 millones de dólares de Hong Kong. En 2025, el negocio fotovoltaico logró una nueva capacidad instalada de 8,0 GW a nivel nacional y contrató acumulativamente más de 340 proyectos industriales y comerciales, con canales de distribuidores acumulados que superaron los 2.530 y hogares rurales contratados que totalizaron casi 360.000.

En el sector AR/XR, RayNeo, incubada por la compañía, continuó manteniendo su posición de liderazgo en la industria. En 2025, RayNeo alcanzó una cuota de mercado del 32% en el mercado de gafas de IA/RA de la República Popular China, ocupando el primer lugar con una ventaja absoluta[7], en el mercado online de gafas de RA de la República Popular China en 2025, RayNeo obtuvo una cuota de volumen de ventas del 35,4%, manteniendo un rápido crecimiento en medio de una competencia de mercado cada vez mayor, y ocupando el primer lugar en el mercado omnicanal online de la República Popular China durante cuatro años consecutivos[8]. En términos de innovación de productos, la compañía lanzó en octubre de 2025 las primeras gafas HDR del mundo, RayNeo Air 4, que integran siete avances tecnológicos clave y lideran el desarrollo tecnológico de la industria. En CES 2025, la Compañía lanzó TCL AiMe, el primer robot acompañante modular con IA del mundo, que integra a la perfección la tecnología de IA, el control de IoT y las funciones de compañía en el hogar. A medida que el ecosistema del hogar inteligente madura, se espera que productos innovadores como TCL AiMe se generalicen en los hogares del futuro, demostrando un enorme potencial de mercado.

Perspectivas futuras: Impulsar la modernización industrial mediante la IA, centrándose en la mejora dual de la rentabilidad y la escala, y en lograr un desarrollo de alta calidad

De cara al futuro, la compañía seguirá defendiendo la filosofía empresarial de "Orientación estratégica, impulso a la innovación, fabricación avanzada y operaciones globales". El negocio principal se adherirá a la estrategia de doble impulso de "Globalización" y "Gama media-alta", mientras que los nuevos segmentos de negocio adoptarán la innovación en IA y el empoderamiento de la inteligencia digital como motores clave. La compañía está comprometida con la expansión continua de su alcance global, la mejora de la rentabilidad y el logro de un desarrollo sostenible de alta calidad. En cuanto a la rentabilidad para el accionista, la compañía otorga gran importancia al valor a largo plazo para los accionistas. En adelante, manteniendo un sólido crecimiento empresarial, la compañía optimizará continuamente su estructura de capital, con el objetivo de ofrecer a los accionistas rentabilidades sostenibles, de alta calidad y a largo plazo mediante un rendimiento sólido.

Acerca de TCL Electronics TCL Electronics Holdings Limited (01070.HK, constituida en las Islas Caimán con responsabilidad limitada) cotiza en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong desde noviembre de 1999. Su ámbito de negocio abarca pantallas, innovación y negocios de internet. Guiada por la filosofía empresarial de "Orientación Estratégica, Impulso a la Innovación, Fabricación Avanzada y Operaciones Globales", TCL Electronics apuesta activamente por la transformación y la innovación, centrándose en su incursión en el mercado global de gama media-alta y esforzándose por consolidar un ecosistema integral de IoT inteligente. Dedicada a proporcionar a los usuarios experiencias de vida inteligentes y saludables en cualquier escenario, TCL Electronics aspira a convertirse en una empresa líder mundial en terminales inteligentes. TCL Electronics forma parte de la lista de acciones elegibles para el programa Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Es una acción integrante del índice Hang Seng Stock Connect Hong Kong, del índice compuesto Hang Seng LargeCap & MidCap y del índice compuesto Hang Seng MidCap. Desde 2018, la empresa ha recibido una calificación ESG de A por parte de Hang Seng Indexes Company durante varios años consecutivos.

Para obtener más información, visite el sitio web de relaciones con inversores de TCL Electronics en http://electronics.tcl.com, o acceda a la cuenta oficial de WeChat de Relaciones con Inversores de TCL Electronics.

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