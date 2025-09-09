TCL lidera el ranking mundial de envíos de Mini LED y muestra un fuerte impulso en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Impulsada por la innovación y la creciente demanda de experiencias cinematográficas para el hogar, TCL lidera la revolución de los Mini LED a nivel mundial y mantiene un fuerte impulso en los principales mercados europeos con la tecnología más avanzada.

BERLIN, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- TCL, empresa líder en electrónica de consumo, se ha posicionado como la marca número uno[1] del mundo en ventas de televisores Mini LED durante el primer semestre de 2025, logrando un aumento del 176%[2] en sus envíos. Ha generado un fuerte impulso en los mercados con la presentación de sus últimas innovaciones, crecimiento estratégico y alianzas en IFA 2025.

En Europa, TCL ha superado el mercado de televisores, con un aumento del 91%[3] en las ventas de televisores Mini LED y del 72%[4] en los modelos de 75 pulgadas y superiores. Actualmente es la segunda marca de televisores más vendida en Francia y Polonia, y la tercera en Suecia, España, Grecia y República Checa, además de mantener una posición de liderazgo en muchos otros mercados europeos.

Este rendimiento positivo se ha visto impulsado por innovaciones de productos como el televisor QD-Mini LED Serie C y una tendencia hacia los consumidores que buscan televisores de pantalla más grande que ofrezcan una experiencia cinematográfica en casa.

Mini LED: Un nivel de entretenimiento en el hogar superior

Cada vez más personas en Europa buscan mejorar su sistema de entretenimiento en casa. Pero no todos los televisores Mini LED se fabrican de la misma manera. El catálogo de televisores Mini LED de TCL incluye la última familia de la serie C, que combina la retroiluminación Mini LED y la serie Precise Dimming. Estas funciones ajustan el brillo en cientos de miles de zonas de la pantalla en lugar de iluminarlas todas a la vez, creando negros más profundos, luces más vibrantes y una iluminación equilibrada que mantiene la imagen nítida incluso en habitaciones con iluminación variable.

Los televisores QD-Mini LED Serie C de TCL están diseñados para cualquier ocasión, como noches de cine o videojuegos:

El C6K pone la precisión de imagen avanzada Mini LED al alcance de más hogares, sin sacrificar la calidad. Su combinación de iluminación por zonas e integración con Google TV lo convierte en la opción ideal para quienes buscan un control más inteligente y una imagen más nítida en el día a día.

pone la precisión de imagen avanzada Mini LED al alcance de más hogares, sin sacrificar la calidad. Su combinación de iluminación por zonas e integración con Google TV lo convierte en la opción ideal para quienes buscan un control más inteligente y una imagen más nítida en el día a día. Para quienes buscan un rendimiento superior, el C7K ofrece una frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que ayuda a que las escenas rápidas se vean más nítidas y fluidas durante las películas o los juegos. Con Audio by Bang & Olufsen, el sonido se ajusta con precisión para que coincida con la imagen.

ofrece una frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que ayuda a que las escenas rápidas se vean más nítidas y fluidas durante las películas o los juegos. Con Audio by Bang & Olufsen, el sonido se ajusta con precisión para que coincida con la imagen. El C8K ofrece tecnología de imagen avanzada, un rendimiento de juego superior y un sonido mejorado de Bang & Olufsen, todo en un diseño ultrafino.

