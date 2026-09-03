TCL presenta la serie TAB A1 en IFA 2026 con dos tamaños de pantalla y dos experiencias de visualización

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, empresa líder en electrónica de consumo y la marca número uno mundial en televisores Mini LED y de gran formato, presentó hoy la serie TCL TAB A1 en IFA 2026. La gama de cuatro modelos está diseñada en torno a las diferentes formas en que las personas ven, leen, aprenden y trabajan en una tableta.

La serie comprende los modelos TCL TAB A1, TCL TAB A1 NXTPAPER, TCL TAB A1 Plus y TCL TAB A1 Plus NXTPAPER. TCL ha estructurado su catálogo en torno a dos aspectos clave: el tamaño de la pantalla y la experiencia de visualización.

La serie TCL TAB A1 se organiza en torno a dos dimensiones: tamaño de pantalla y experiencia visual. Los modelos de 11 pulgadas priorizan la portabilidad, mientras que los modelos Plus de 12,2 pulgadas ofrecen un espacio de trabajo más amplio para el entretenimiento y la productividad. Dentro de cada tamaño, los modelos Standard Display están diseñados para el entretenimiento diario, mientras que los modelos NXTPAPER incorporan experiencias visuales optimizadas para la lectura, el aprendizaje y un uso prolongado.

"La gente usa las tabletas de maneras muy diferentes, desde ver contenido en streaming y navegar por internet hasta estudiar, leer y trabajar. Con la serie TCL TAB A1, hemos creado una opción más clara con dos tamaños de pantalla y dos experiencias de visualización distintas, lo que facilita que más personas encuentren la tableta que se adapte de forma natural a su vida diaria", declaró Stefan Streit, director de marketing de TCL Europa.

Dos tamaños de pantalla, dos experiencias de visualización

Para las personas que llevan regularmente una tableta entre el hogar, la escuela, el trabajo y los viajes, los modelos TCL TAB A1 de 11 pulgadas combinan diseños delgados de 6,2 mm con resolución de 2,1K y frecuencias de actualización de hasta 90 Hz.

Los modelos TCL TAB A1 Plus de 12,2 pulgadas ofrecen resolución 2.4K, una relación de aspecto de 3:2 y frecuencias de actualización de hasta 120 Hz. Sus pantallas más grandes proporcionan más espacio para películas, páginas web, documentos y visualización en pantalla dividida.

La segunda opción es la pantalla. Los modelos Standard Display ofrecen imágenes nítidas y fluidas para ver contenido en streaming, navegar por internet y disfrutar del entretenimiento diario. Los modelos con pantalla NXTPAPER están diseñados para usuarios que también pasan más tiempo leyendo, estudiando o trabajando en una tableta. Los tratamientos antirreflejos, el control de la luz azul a nivel de hardware y los modos de visualización seleccionables garantizan una experiencia visual cómoda con diferentes tipos de contenido.

TCL TAB A1 Plus NXTPAPER: Productividad y entretenimiento en pantalla grande

En lo más alto de la gama, la TCL TAB A1 Plus NXTPAPER combina una pantalla de 12,2 pulgadas con resolución 2.4K con la tecnología NXTPAPER y un hardware centrado en la productividad.

Una tecla NXTPAPER dedicada proporciona acceso rápido a las tres experiencias de visualización de la tableta. El modo estándar admite entretenimiento a todo color y aplicaciones cotidianas. El modo Papel a color ofrece una apariencia más suave para contenido ilustrado, navegación y lectura, mientras que el modo Papel tinta permite una visualización monocromática enfocada. Los gestos personalizables también permiten un acceso más rápido a las funciones de IA, las aplicaciones y la interfaz NXTPAPER.

Características de IA y productividad

Los cuatro modelos de la serie TCL TAB A1 funcionan con Android 16 y combinan los servicios de Google con funciones de productividad desarrolladas por TCL.

Precio y disponibilidad

La serie TCL TAB A1 estará disponible en mercados europeos seleccionados.

Los precios, colores, configuraciones, accesorios, contenido de los paquetes y disponibilidad pueden variar según el país y el canal de venta. TCL comunicará los detalles locales en cada mercado.

Acerca de TCL Mobile

TCL Mobile se especializa en la investigación, desarrollo y fabricación de teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos conectados. Con la misión de ofrecer 5G para todos, TCL Mobile ayuda a sus clientes a 'Inspirar grandeza' en sus vidas a través de tecnología y soluciones líderes en la industria.

Para obtener más información sobre los dispositivos móviles TCL, visite: https://www.tcl.com/global/en/mobile

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