-TCL presenta sus últimas innovaciones de banda ancha impulsadas por IA en Network X 2025, allanando el camino para conexiones inteligentes preparadas para el futuro

PARIS, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- TCL, pionera en tecnología de pantallas para smartphones, tablets y dispositivos conectados con una amplia gama de funciones, lidera el camino con sus soluciones de banda ancha de última generación basadas en IA y soluciones integrales de ciberseguridad en Network X 2025, bajo el lema "Inspirar conexiones de banda ancha con IA", lo que marca un hito en la evolución de la conectividad, pasando de centrarse únicamente en la velocidad a estar basada en la inteligencia. Junto con estas innovaciones, TCL también amplía su cartera de banda ancha 5G para escenarios completos, basándose en los logros del año pasado para ofrecer una conectividad fluida tanto para operadores como para usuarios. Con estos avances, TCL demuestra aún más su liderazgo en IA y tecnologías 5G, dando forma al futuro de una conectividad más inteligente, segura y ecológica.

Soluciones de banda ancha basadas en IA: Impulsando la próxima era de la conectividad

A medida que la conectividad evoluciona para adaptarse a escenarios de uso cada vez más dinámicos y complejos, con desafíos como la cobertura de señal inconsistente y la concurrencia de múltiples dispositivos, TCL redefine la banda ancha con sus innovaciones impulsadas por IA. La Antena Inteligente con IA ofrece recepción omnidireccional de 360 grados y selecciona inteligentemente las antenas óptimas entre ocho para ofrecer la mejor calidad de señal y un rendimiento constante. AI QoS detecta y prioriza automáticamente el tráfico para aplicaciones como juegos y streaming, lo que aumenta el rendimiento de alta prioridad en más de un 20 % y reduce la baja latencia en un 15 %. Además, el modo ECO con IA ajusta dinámicamente los modos de consumo en función del uso en tiempo real, reduciendo el consumo de energía en más de un 25 %. Para operadores y usuarios, esto se traduce en una oferta de red más eficiente, inteligente y ecológica que ofrece una experiencia superior.

Impulsando una conectividad fluida y segura con compatibilidad multiplataforma de SO y ciberseguridad robusta

TCL va más allá del rendimiento y la cobertura, ofreciendo dispositivos que combinan flexibilidad y seguridad. Compatible con plataformas abiertas como prplOS y RDK-B, TCL acelera el desarrollo y la implementación de nuevas funciones, a la vez que reduce los costes operativos para diversas necesidades empresariales. TCL también se ha asociado con F-Secure, líder en ciberseguridad, para integrar tecnologías de seguridad avanzadas y una red global de inteligencia de amenazas en sus dispositivos y soluciones, garantizando una protección multicapa que abarca la protección de la navegación y la banca, la privacidad, la protección contra malware y la seguridad del hogar inteligente. Al abordar las necesidades de seguridad, que abarcan desde el software y el hardware hasta el BSP y las aplicaciones de alto nivel, TCL garantiza que los usuarios disfruten de una experiencia fluida, segura y sin preocupaciones.

La cartera líder de TCL para escenarios completos: diseñada para diversas necesidades

Como proveedor líder de soluciones de banda ancha 5G, TCL ofrece un conjunto integral de FBB, FWA, MBB y dispositivos portátiles, aprovechando las tecnologías Wi-Fi 7, 5G-A e IA para construir un mundo perfectamente conectado para diversas necesidades de uso. La línea presenta innovaciones líderes en la industria, incluida la serie de puertas de enlace domésticas de fibra TCL LINKBASE (con dispositivos XGS-PON y GPON), el TCL LINKHUB HH516, uno de los primeros CPE con tecnología de IA en la industria recientemente certificado por TÜV Rheinland como producto ecológico por su uso eficiente y ecológico comprobado, el último MiFi móvil TCL LINKZONE MW501 5G de nivel de entrada con un tiempo de trabajo impresionantemente largo, el TCL LINKKEY IK511, un pionero dongle USB 5G RedCap impulsado por Qualcomm SDX35 y el avanzado enrutador de malla Wi-Fi 7 de banda dual ultrarrápido TCL LINKHUB WR5360, que garantiza una red de alta velocidad y bajo retraso en todos los dispositivos.

Este año, TCL presentó un nuevo producto: el reloj inteligente infantil TCL MOVETIME MT48, una innovación destacada en dispositivos portátiles. Presentado en la feria, el MT48 cuenta con GPS de doble frecuencia (L1+L5) de alta precisión, métodos de comunicación integrales que incluyen video 4G y llamadas VoLTE, y hasta 2,5 días de autonomía y 7 días en espera, con certificación IP68 y resistencia al agua de 2 ATM para natación. Equipado con Modo Escuela para reducir las distracciones durante las clases, esferas interactivas e IA Kids-safe para transformar las indicaciones de voz en imágenes atractivas y adaptadas a los niños, el MT48 garantiza seguridad, comodidad y creatividad para los niños. Su reconocimiento con el prestigioso premio G-Mark Good Design Award 2025 subraya aún más el compromiso de TCL con la creación de dispositivos innovadores y centrados en el usuario.

Con sus innovaciones impulsadas por IA, soluciones integrales de ciberseguridad y una cartera de productos líder en la industria para escenarios completos, aprovechando el poder de la IA y las tecnologías 5G, TCL construye una red de conectividad versátil que aborda las necesidades actuales y allana el camino para el desarrollo del futuro, permitiendo una comunicación más sólida y segura, una vida más inteligente y un futuro más interconectado para los consumidores. Con cada avance, TCL mantiene su compromiso con su misión de inspirar grandeza y empoderar a las personas para que logren más a través de la tecnología.

