TCL recibe múltiples reconocimientos en IFA 2025 por sus innovadoras soluciones para el hogar inteligente

BERLÍN, 11 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y primera marca del mundo en televisores Mini LED y de gran tamaño[1] ha recibido recientemente varios prestigiosos premios por sus últimas innovaciones en la feria IFA 2025. Estos reconocimientos destacan las soluciones inteligentes para el hogar de TCL y subrayan su compromiso con el desarrollo de tecnologías avanzadas que mejoran la experiencia de los usuarios en su día a día.

En IFA 2025 se presentaron por primera vez los Premios a la Innovación de IFA, que reconocen las tecnologías que están marcando el futuro de la vida inteligente. TCL destacó en esta ocasión, obteniendo tres premios y dos menciones especiales en categorías que abarcaron dispositivos inteligentes, barras de sonido y monitores para juegos. El smartphone TCL NXTPAPER 60 Ultra se alzó con el premio a la "Mejor Tecnología para el Bienestar" gracias a su avanzada tecnología de pantalla para la protección ocular, y la tableta TCL NXTPAPER 11 Plus recibió una mención especial. El dispositivo RayNeo X3 Pro obtuvo una mención especial en la categoría de "Mejor Tecnología Emergente" por su ecosistema con IA y su interfaz multimodal. Por su parte, el altavoz inalámbrico TCL Z100 se llevó el premio a la "Mejor Tecnología de Audio" por su sonido envolvente de alta calidad, y el monitor 32R84 QD-Mini LED fue galardonado con el premio a la "Mejor Tecnología para Computación y Juegos" por su excelente calidad de imagen y su fluidez en la experiencia de juego.

En la feria IFA 2025, TCL destacó nuevamente en los prestigiosos premios GPTI (Global Product Technology Innovation Awards), obteniendo tres galardones de oro. El televisor TCL Premium QD-Mini LED C8K recibió el premio de oro al diseño innovador por su revolucionario diseño prácticamente sin bordes, que ofrece una experiencia de visualización envolvente. El aire acondicionado TCL FreshIN 3.0 se alzó con el premio de oro a la tecnología de ahorro energético gracias a su tecnología T-AI, que permite un ahorro de energía de hasta un 37% superior al de los modelos inverter convencionales. Por último, la lavadora y secadora de la serie TCL SuperDrum recibió el premio de oro a la innovación tecnológica por su innovador tambor con seis elevadores bioinspirados y diseño ondulado, que proporciona una limpieza profunda y delicada a la vez que ahorra agua.

Estos premios abarcan la amplia gama de productos de TCL y reafirman su liderazgo global y su excelencia tecnológica en el sector de la electrónica de consumo. TCL seguirá ofreciendo soluciones innovadoras para el hogar que proporcionen a los usuarios de todo el mundo experiencias más envolventes y conectadas.

Acerca de TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y un referente en la industria global de la televisión. Actualmente, TCL opera en más de 160 mercados en todo el mundo.

