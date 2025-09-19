El Teatro Colón acoge el histórico concierto del Año de la Cultura de Qatar, Argentina y Chile

(Información remitida por la empresa firmante)

BUENOS AIRES, Argentina, 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Orquesta Filarmónica de Qatar (QPO) inició su primera gira sudamericana con un concierto inaugural en Doha, al que asistió Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, seguido de un debut histórico en el Teatro Colón de Buenos Aires el 17 de septiembre. Esta actuación marcó un hito en la iniciativa Años de Cultura de este año, una iniciativa global que apoya la curiosidad cultural y fortalece los vínculos mediante intercambios internacionales en materia de desarrollo social, patrimonio, industrias creativas e innovación.

Dirigido por el maestro Enrique Arturo Diemecke, el programa combinó la pasión rítmica de Latinoamérica con la profunda herencia tonal del mundo árabe. En el Teatro Colón, frecuentemente considerado uno de los mejores escenarios de ópera del mundo y reconocido por su acústica, la QPO llevó su singular fusión de tradiciones sinfónicas occidentales y la herencia musical del mundo árabe al apasionado público de Argentina.

El maestro Diemecke dirigió a más de 70 músicos de la QPO en una actuación descrita como "una expresión definitoria" de la misión de intercambio cultural de la orquesta y "un poderoso símbolo de la universalidad de la música". Fue especialmente conmovedor considerando su anterior etapa como director artístico general del Teatro Colón, de 2017 a 2022, lo que marcó su primer regreso al recinto.

Víctor Hugo Villena, el célebre virtuoso del bandoneón argentino, ofreció una conmovedora interpretación del Aconcagua de Piazzolla, impregnando la pieza de una profunda emotividad y un profundo sentido de identidad nacional.

Como muestra del compromiso de Qatar con el apoyo a los compositores locales, las obras de Dana Al Fardan y el Dr. Nasser Sahim, este último también subdirector ejecutivo de QPO, introdujeron texturas orquestales impregnadas de grandeza cinematográfica y arraigadas en las escalas tradicionales del maqam del Golfo.

Kurt Meister, director ejecutivo de la QPO, destacó la importancia de la actuación: "Compartir escenario con el Maestro Diemecke y el Virtuoso Villena en una sala tan emblemática como el Teatro Colón es un gran honor y un poderoso símbolo de la universalidad de la música".

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se hizo eco de estos sentimientos, elogiando la colaboración como "una poderosa expresión de diplomacia cultural" y celebrando a Qatar como socio distinguido en la temporada cultural de este año.

Fundada en 2007 por Su Alteza la Jequesa Moza bint Nasser, la QPO reúne a músicos de más de 28 países, muchos de ellos provenientes de conjuntos célebres como la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica de la BBC.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775790...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776692...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776523...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776522...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776521...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-teatro-colon-acoge-el-historico-concierto-del-ano-de-la-cultura-de-qatar-argentina-y-chile-302561872.html