Tencent Esports Competition Solution impulsará los deportes electrónicos en los 20º Juegos Asiáticos

(Información remitida por la empresa firmante)

-Tencent Esports Competition Solution impulsará las competiciones de deportes electrónicos en los 20º Juegos Asiáticos

Tencent Esports Competition Solution (ECS), pionera en su género y diseñada para competiciones intercontinentales de deportes electrónicos a gran escala, ofrece soporte técnico integral para 11 eventos de esta disciplina, contribuyendo a garantizar el juego limpio y la uniformidad competitiva en uno de los programas de deportes electrónicos más complejos en la historia de los Juegos Asiáticos.

TOKONAME, Japón, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Los deportes electrónicos regresarán como evento oficial de medallas por segunda vez en los 20º Juegos Asiáticos, y su programa más grande en la historia de los Juegos Asiáticos tendrá lugar del 22 de septiembre al 2 de octubre en el Salón D de la Aichi Sky Expo en Japón. Con 11 eventos en seis categorías de juegos y múltiples editores, el programa reunirá diferentes juegos, dispositivos y entornos técnicos dentro de una única competencia multideporte, lo que requerirá que los equipos se coordinen entre diferentes motores de juegos, sistemas de gestión de versiones y formatos de dispositivos. Tencent Esports Competition Solution (ECS) brindará soporte técnico de extremo a extremo en los 11 eventos de deportes electrónicos.

Diseñado para dar soporte a los árbitros, las operaciones de competición y los equipos de supervisión a lo largo de todo el ciclo de vida del torneo, la ECS abarca desde las comprobaciones de equipamiento previas al partido y la supervisión del encuentro en tiempo real hasta la revisión posterior y la gestión de registros.

Creación de un entorno de competición coherente en 11 eventos

A diferencia de las ligas profesionales de esports, donde los flujos de trabajo técnicos y operativos pueden diseñarse en función de los requisitos de un juego específico, un evento multideportivo requiere que múltiples títulos, equipos y oficiales de competición operen bajo un marco coherente.

ECS opera en tres etapas clave de la competición. Antes de cada partido, la estación de inspección facilita la verificación de los periféricos y dispositivos de los jugadores, así como del entorno de competición, al tiempo que gestiona los registros de acreditación. Durante la competición, la consola de monitorización supervisa más de 30 indicadores en tiempo real —incluidos el estado de los dispositivos y de la red— y centraliza diversas fuentes de vídeo, como la perspectiva del jugador (POV), la vista del observador (OB) y la cámara enfocada a las manos (Hand Cam).

Tras finalizar cada partida, la sala de revisión permite a los responsables de la competición acceder a los registros y a las grabaciones para realizar análisis posteriores, conservar información, elaborar resúmenes y archivar el material audiovisual.

Aprovechando la experiencia de los Juegos Asiáticos

ECS se basa en la experiencia previa de Tencent Esports en los 19º Juegos Asiáticos, donde su equipo técnico dio soporte a 217 partidos sin registrar ni un solo incidente técnico.

Como preparación para los 20º Juegos Asiáticos, ECS llevó a cabo tres eventos de prueba entre enero y junio de 2026 en Japón, Singapur y Vietnam. Estas pruebas brindaron al equipo técnico la oportunidad de evaluar y validar la solución en diferentes sedes, entornos de competición y condiciones de red.

Posteriormente, a principios de este mes, el equipo se trasladó a la sede de los Juegos Asiáticos para llevar a cabo pruebas de sistemas integrados antes de la competición oficial.

"La inclusión de los deportes electrónicos en eventos multideportivos implica que sus procesos de competición deben alinearse con los estándares de equidad establecidos en los deportes tradicionales", afirmó Yati Zhang, directora de Tencent Esports. "ECS transforma aspectos que tradicionalmente dependían de la experiencia manual —como la verificación de equipos, la supervisión en tiempo real y el apoyo al arbitraje— en procesos técnicos que pueden registrarse, rastrearse y revisarse. Esperamos que ECS trascienda un evento único y proporcione una base técnica reutilizable para competiciones de deportes electrónicos en toda Asia y en otros entornos competitivos".

Desarrollo de infraestructura para deportes electrónicos más allá de un evento único

El despliegue de ECS también refleja el creciente interés por crear una infraestructura de competición más estandarizada, a medida que los deportes electrónicos se integran aún más en el ecosistema deportivo general de Asia.

En el marco de la asociación estratégica a diez años (2025-2035) entre el Consejo Olímpico de Asia (OCA) y Tencent Esports, el director general de OCA, Husain Al-Musallam, ha destacado la evolución de los deportes electrónicos asiáticos: han pasado de la mera 'participación en eventos' a una nueva fase centrada en la 'creación conjunta de tecnología y sistemas'.

"A medida que los deportes electrónicos continúan desarrollándose en toda Asia, establecer sistemas de competición más estandarizados e institucionalizados será una dirección importante a largo plazo", afirmó Husain Al-Musallam, Director General del Consejo Olímpico de Asia. "La adopción de la Competition Solution de Tencent Esports en los Juegos Asiáticos representa un paso más hacia este objetivo. Esperamos que esta colaboración contribuya al desarrollo de sistemas de competición, normas técnicas y al ecosistema general de los deportes electrónicos, ayudando a establecer un referente asiático para esta disciplina".

Con la implementación de ECS en los 11 eventos de deportes electrónicos de los 20º Juegos Asiáticos, Tencent Esports amplía su papel: va más allá del apoyo a competiciones individuales para centrarse en el desarrollo de una infraestructura técnica aplicable a entornos de deportes electrónicos cada vez más complejos.

El despliegue en los Juegos Asiáticos servirá como una nueva prueba a gran escala de cómo las soluciones técnicas estandarizadas pueden respaldar los deportes electrónicos en un contexto multideportivo.

Acerca de Tencent Esports

Tencent E-sports, fundada el 9 de diciembre de 2016, es la marca y el operador de eventos de deportes electrónicos (e-sports) más influyente y líder a nivel mundial. La compañía cuenta con ocho categorías de títulos de primer nivel y organiza eventos que abarcan más de 90 países y regiones. En 2023, el volumen global de visualizaciones superó los 100.000 millones. Tencent E-sports impulsa los deportes electrónicos como una nueva industria, liderando diversos ámbitos profesionales e integrales, tales como la organización de eventos, la educación, la tecnología, el ecosistema del sector, las franquicias y el establecimiento de estándares. Tras la inclusión de los deportes electrónicos como disciplina oficial en los Juegos Asiáticos de Hangzhou, Tencent E-sports lanzó en junio de 2024 la serie "Empower Esports Worldwide". Esta iniciativa busca colaborar con socios del sector en todo el mundo y fomentar el intercambio cultural y la cooperación a largo plazo mediante una comunicación abierta. La primera serie de actividades de intercambio se llevará a cabo en Arabia Saudita, Francia, Japón y China.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/tencent-esports-competition-solution-impulsara-los-deportes-electronicos-en-los-20-juegos-asiaticos-302887175.html