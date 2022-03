-Terra Drone obtiene 70 millones de dólares en financiación de serie B para acelerar el crecimiento y la adopción mundial de soluciones de gestión del tráfico de sistemas aéreos no tripulados (UTM) y de movilidad aérea urbana (UAM)

TOKIO, 23 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- La empresa de tecnología de drones y movilidad aérea urbana (UAM) Terra Drone Corporation ha anunciado hoy que ha conseguido 70 millones de dólares (8.000 millones de yenes japoneses) en una financiación de serie B con inversiones de Mitsui & Co., Ltd., SBI Investment Co., Ltd., Tokyu Land Corporation, Kyushu Electric Power T&D y Seika Corporation. La ronda también contó con la financiación de Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN) -un fondo de infraestructuras público-privado del Ministerio Japonés de Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo (MLIT)- para la empresa conjunta recién creada, así como con la participación del inversor existente Venture Lab Investment.

"Nuestro espacio aéreo va a estar más saturado que nunca, pero la mayoría de las empresas actuales se concentran únicamente en el desarrollo de hardware", afirmó Toru Tokushige, fundador y consejero delegado de Terra Drone. "Hay una necesidad urgente de una solución global de gestión del tráfico aéreo que permita operaciones seguras y eficientes con drones y UAM, y Terra Drone pretende ser el actor principal que construya la infraestructura digital en el cielo".

Para ello, Terra Drone ha estado trabajando con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) para coordinar la gestión de los vuelos de las aeronaves con y sin tripulación.

Mientras tanto, en el sector de la inspección con drones, la empresa del grupo Terra Inspectioneering, con sede en los Países Bajos, presta servicios a empresas de producción y procesamiento de petróleo y gas como Shell, BASF y Bunge. En el sudeste asiático, Terra Drone ofrece servicios de inspección y vigilancia a través de la empresa del grupo Terra Drone Indonesia, entre cuyos clientes se encuentran Chevron, ConocoPhillips y AECOM.

La empresa está mejorando la seguridad y la eficiencia en muchas otras industrias mediante la aplicación de soluciones basadas en drones en todo el mundo.

"El enfoque en el aumento de los ingresos recurrentes a través de la venta de hardware de calidad topográfica y software basado en la nube, como Terra LiDAR; el suministro de soluciones especializadas, como las mediciones de espesor por ultrasonidos (UT) y los ensayos no destructivos (NDT) mediante drones a través de Terra Inspectioneering; y la consolidación estratégica de los negocios en el extranjero nos han situado en una buena posición para el éxito. Con esta última ronda de financiación, podremos ampliar las operaciones e innovar más rápidamente", afirmó Tokushige.

Terra Drone continuará con su compromiso de "Evolucionar el mundo desde el cielo".

Acerca de Terra Drone

Fundada en 2016, Terra Drone es una empresa líder en tecnología de drones y Movilidad Aérea Urbana (UAM) que ofrece hardware para drones y software basado en la nube para la realización de estudios e inspecciones, como Terra Lidar y la medición de espesores mediante ultrasonidos NDT. Además, en el campo de UTM para drones y UAM, hemos completado una transferencia parcial de tecnología de JAXA en Japón.

Somos el mayor proveedor mundial de soluciones de drones industriales, con oficinas en todo Japón, incluida su sede central en Tokio, y operaciones en el extranjero, principalmente en Europa y el Sudeste Asiático. Hemos sido clasificados como el número 1 del mundo en el "Ranking de empresas de servicios de drones en todo el mundo 2020" por Drone Industry Insights, una organización de investigación del mercado global de drones, durante dos años consecutivos, y hemos recaudado financiación de serie B en marzo de 2022, con lo que la financiación total asciende a 83 millones de dólares.