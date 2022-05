Texas Cardiac Arrhythmia Institute, anfitrión de una conferencia sobre arritmias cardíacas

- Texas Cardiac Arrhythmia Institute en St. David's Medical Center será el anfitrión de una conferencia internacional sobre arritmias cardíacas complejas

EPLive 2022 es una conferencia de dos días que atrae a los mejores expertos en electrofisiología cardíaca del mundo.

AUSTIN, Texas, 20 de mayo, 2022 /PRNewswire/ -- Los días 2 y 3 de junio de 2022, el Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) en St. David's Medical Center organizará su sexto simposio internacional sobre arritmias complejas, EPLive 2022.

EPLive es una reunión educativa intensiva de dos días para electrofisiólogos cardíacos clínicos, becarios electrofisiólogos y cardiólogos generales interesados en tratar arritmias cardíacas complejas, una afección en la que el corazón late con un ritmo irregular o anormal. Los casos en vivo transmitidos desde el nuevo Centro de Electrofisiología de última generación en el Centro Médico St. David, con comentarios de expertos, servirán como la principal herramienta de enseñanza.

"Nos sentimos honrados de organizar nuestra primera conferencia en persona en el nuevo Centro de electrofisiología de clase mundial, que cuenta con seis laboratorios de electrofisiología equipados con la última tecnología", indicó Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., electrofisióloga cardíaca y directora médica ejecutiva del director del curso TCAI y EPLive. "Al compartir casos en vivo, podemos hacer avances de manera más eficiente en los procedimientos y tecnologías para el tratamiento de arritmias complejas, mejorando aún más la atención al paciente en todo el mundo".

Las arritmias cardíacas están causadas por problemas con el sistema eléctrico del corazón. Muchas arritmias cardíacas se tratan mediante procedimientos modernos de ablación, que consisten en quemar, congelar o neutralizar partes del músculo cardíaco donde los pulsos eléctricos anormales desencadenan los latidos cardíacos irregulares. EPLive está diseñado para ayudar a los asistentes a comprender mejor las técnicas utilizadas para tratar las arritmias auriculares y ventriculares, implantar dispositivos complejos y extraer dispositivos que funcionan mal.

EPLive consta de cuatro secciones: ablación de fibrilación auricular (A Fib), ablación de taquicardia ventricular (TV), dispositivos y nueva tecnología. Las sesiones consisten en una combinación de casos en vivo y grabados de TCAI y algunos de los principales centros del mundo: Arrhythmia Center CardioInfantil Foundation (Colombia), Bengaluru (India), Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Mass General Hospital, MedStar Heart & Vascular Institute (Texas), Methodist Hospital (Houston, Texas), Monzino Cardiology Center (Italia), Mt. Sinai Hospital (Nueva York), Northwell Health (Nueva York), Pacific Heart (California), Penn Heart and Vascular Center, UCLA , University of Arkansas Medical Center, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University y Westside Regional Medical Center (Florida).

Los casos incluyen procedimientos como ablación de Fib A y ablación de arritmias auriculares posteriores a Fib A, ablación de TV (endocárdica y epicárdica), casos con balón (crio, Apama y láser), implantes CRT, SQ ICD y extracción de cables y venoplastia. Además, EPLive contará con nueva tecnología iniciada por médicos en TCAI, incluida la electroporación y la estimulación bicameral sin cables.

La conferencia también se centrará en una variedad de objetivos, que incluyen:

Delinear y aplicar técnicas utilizadas para mapear y ablacionar arritmias auriculares.

Identificar procesos para reducir las complicaciones y promover medidas de seguridad para el paciente durante la ablación de la fibrilación auricular.

Demostrar comprensión de las últimas evidencias y pautas en el manejo y tratamiento de la arritmia con nueva tecnología.

Aplicar enfoques que utilicen mejor las nuevas tecnologías demostradas para optimizar los resultados clínicos.

Identificar procesos que puedan beneficiarse de la integración de nuevas tecnologías y promover procedimientos más seguros para el paciente.

Identificar procesos para reducir complicaciones y promover medidas de seguridad para el paciente durante la extracción de cables.

Además de las demostraciones del doctor Natale, EPLive contará con presentaciones de varios médicos de TCAI, incluido el codirector del curso, Amin Al-Ahmad, M.D., así como Shane Bailey, M.D.; Mohamed Bassiouny, MD; David Burkhardt, MD; David Burkland, MD; Robert Canby, MD; Joseph Gallinghouse, MD; Brian Greet, MD; Eric M. Hoenicke, MD; Rodney Horton, MD; Patrick Hranitzky, MD; Javier Sánchez, M.D.; Kamala Tamirisa, MD; Senthil Thambidorai, MD; David Tschopp, MD; y Jason Zagrodzky, M.D.

Los médicos recibirán un máximo de 14 horas de Crédito™ Categoría 1 del Premio de Reconocimiento Médico (PRA) de la Asociación Médica Estadounidense (AMA) en la conferencia.

EPLive 2022 también incluye un programa especial de becarios, EP Finishing School, el 4 y 5 de junio. El curso práctico en vivo reúne todos los aspectos principales de un programa de capacitación de becarios (capacitación práctica, oportunidades de investigación y materiales clínicos) en una sola plataforma y ofrece a los becarios graduados la oportunidad única de aprender a resolver escenarios clínicos. Los becarios de electrofisiología observarán hasta 40 casos de los principales expertos del mundo, con comentarios basados en las estrategias de gestión actuales basadas en evidencia, y tendrán una presentación en la que presentarán un caso y lo defenderán ante un panel de expertos.

El Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) del St. David's Medical Center es uno de los centros más destacados del mundo dedicado a los últimos avances en tratamientos para corregir las arritmias. El centro está dirigido por el doctor Natale, quien está a la vanguardia del avance del tratamiento para la fibrilación auricular, liderando numerosos ensayos clínicos y participando en el desarrollo de nuevas tecnologías y procedimientos.

Para más información, visite EP-Live.com.