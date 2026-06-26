Texas Cardiac Arrhythmia Institute organiza una conferencia sobre arritmias cardíacas complejas

(Información remitida por la empresa firmante)

-Texas Cardiac Arrhythmia Institute del St. David's Medical Center organiza una conferencia internacional sobre arritmias cardíacas complejas

EPLive 2026 contó con la participación de 1.600 de los principales expertos mundiales en electrofisiología cardíaca.

AUSTIN, Texas, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) del St. David's Medical Center organizó su octavo simposio internacional sobre arritmias complejas los días 28 y 29 de mayo de 2026. El evento de este año contó con un récord de 1.600 participantes de todo el mundo, incluidos asistentes de Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia e Italia. De esos participantes, 200 asistieron en persona.

Los participantes de EPLive incluyeron médicos, enfermeras registradas de práctica avanzada y profesionales de la salud aliados interesados en el tratamiento de arritmias cardíacas complejas, una afección en la que el corazón late con un ritmo irregular o anormal. La principal herramienta de enseñanza fueron casos en vivo con comentarios de expertos transmitidos desde el moderno Centro de Electrofisiología del St. David's Medical Center.

"El número récord de participantes en EPLive 2026 refleja la creciente demanda de formación práctica basada en casos y de colaboración", afirmó Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., electrofisiólogo cardíaco y director médico ejecutivo de TCAI y director del curso EPLive. "Al compartir conocimientos, innovación y experiencia en este entorno, contribuimos a acelerar los avances en la atención cardiovascular y a mejorar los resultados para los millones de personas en todo el mundo que viven con arritmias cardíacas".

Los casos en vivo realizados durante el evento de dos días destacaron nuevas tecnologías y técnicas iniciadas por los médicos de TCAI. Entre las tecnologías presentadas se encontraba un enfoque más simplificado que combinaba dos tratamientos: ablación de fibrilación auricular (A Fib) y oclusión de la aurícula izquierda (LAAO), en un solo procedimiento para pacientes con A Fib que tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, lo que reduce la necesidad de múltiples procedimientos y minimiza las complicaciones. Los médicos también mostraron las últimas innovaciones en ablación por campo pulsado, una ablación no térmica que administra pulsos eléctricos de alta energía y corta duración al tejido cardíaco para destruir las células que causan ritmos cardíacos irregulares sin exceso de calor o frío.

EPLive presentó cuatro sesiones, que consistieron en una combinación de casos en vivo y grabados de TCAI, además de algunos de los centros más importantes de países de todo el mundo: Colombia (Centro Internacional de Arritmias de la Fundación Cardioinfantil), Italia (Centro Cardiológico Monzino) y Estados Unidos (Cleveland Clinic; Houston Methodist; Instituto de Ritmo Cardíaco de Kansas City; Massachusetts General; Montefiore Einstein; Centro Cardiovascular St. Bernard's; UC Health Center; Universidad de Pensilvania).

Junto con el Dr. Natale, EPLive presentó ponencias de varios médicos de TCAI, entre ellos el codirector del curso, el Dr. Amin Al-Ahmad, así como los doctores John Allison, Khaled Awad, Mohamed Bassiouny, David Burkhardt, David Burkland, Robert Canby, Joseph Gallinghouse, Rodney Horton, Patrick Hranitzky y Jason Zagrodzky.

Los médicos obtuvieron un máximo de 14,5 horas de Créditos de Categoría 1™ del Physician's Recognition Award (PRA) de la Asociación Médica Americana (AMA) en la conferencia.

Para más información, visite EP-Live.com.

Contacto para medios: Matt Grilli

MGrilli@ECPRTexas.com

(630) 800-9533

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