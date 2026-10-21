THE 50 BEST RESTAURANTS ANUNCIA LA LISTA DE LOS PUESTOS 51-100 DE 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- The 50 Best Restaurants 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, hoy da a conocer la lista de restaurantes clasificados del puesto No.51 al No.100, antes de la ceremonia de premiación de este año, que tendrá lugar en Lima, Perú, el 4 de noviembre. La lista extendida del 51-100 abarca seis continentes y se elabora a partir de los votos de más de 1,100 expertos en restaurantes, entre ellos chefs, escritores gastronómicos y especialistas culinarios.

La lista del 51-100 incluye restaurantes de 36 ciudades en seis continentes

17 restaurantes de Asia, 20 de Europa, seis de Norteamérica, tres de Sudamérica, dos de África y dos de Medio Oriente

Nueve nuevas incorporaciones de nueve ciudades distintas, entre ellas Dubái, Guiza, São Paulo y Seúl

Europa encabeza la lista con 20 restaurantes, incluidos The Jane (No.63), en Amberes, y Eliane (No.86), en Bruselas. En Berlín figuran Nobelhart & Schmutzig (No.76), Coda (No.82) y Tim Raue (No.85). En París destacan Arpège (No.67) y Septime (No.81), además de Le Doyenné (No.84), en Saint-Vrain. También aparecen Cocina Hermanos Torres (No.69), en Barcelona; Txispa (No.80), en Atxondo, y Aponiente (No.100), en El Puerto de Santa María.

Asia suma cinco nuevas incorporaciones: Ling Long (No.53), en Shanghái; Seroja (No.64), en Singapur; Eatanic Garden (No.72) en Seúl; Baan Tepa (No.90), en Bangkok, y Lamdre (No.92), en Pekín. Medio Oriente cuenta con dos nuevas incorporaciones, incluidas FZN (No.88), en Dubái, y Khufu's (No.97), en Guiza.

Norteamérica destaca cinco restaurantes en México: Alcalde (No.55), en Guadalajara; Huniik (No.79), en Mérida; Arca (No.87), en Tulum; Rosetta (No.96), en Ciudad de México, y Fauna (No.99), en Valle de Guadalupe, que regresa a la lista. Estados Unidos está representado por SingleThread (No.93), en Healdsburg.

La única nueva incorporación de Sudamérica es Nelita (No.54), en São Paulo, junto con restaurantes de São Paulo y Cusco que regresan a la lista. También figuran Fyn (No.65) y Salsify at the Roundhouse (No.71), ambos de Sudáfrica.

Para consultar la lista completa del 51-100, haz clic aquí.

Rikki Tidball, Directora General de Eventos de The 50, comenta: "La lista ampliada de este año refleja la amplitud y el esplendor de la gastronomía mundial. Es una oportunidad para celebrar la excelencia que hemos visto este año y, al mismo tiempo, mirar hacia lo que viene, con más innovación y una nueva generación de chefs que aportan ideas frescas a la mesa."

The 50 Best Restaurants 2026 se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de The 50 aquí, a las 20:00, hora de Lima.

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