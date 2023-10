PressReader is now the exclusive distributor of The New York Times Company’s digital News products and digital replica editions to hotels, airlines, cruise- and ferry lines, as well as non-U.S. public libraries and patient-care facilities. (CNW Group/Pres

PressReader is now the exclusive distributor of The New York Times Company's digital News products and digital replica editions to hotels, airlines, cruise- and ferry lines, as well as non-U.S. public libraries and patient-care facilities.

-The New York Times Company y PressReader anuncian un nuevo acuerdo para impulsar la distribución global y llegar a nuevas audiencias

PressReader ahora es el distribuidor exclusivo de los productos de noticias digitales y las ediciones de réplicas digitales de The New York Times Company para hoteles, aerolíneas, líneas de cruceros y ferry, así como bibliotecas públicas fuera de los EE.UU.

VANCOUVER, BC y NUEVA YORK, 4 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- The New York Times Company y PressReader han anunciado hoy una nueva colaboración para expandir aún más la presencia global de The New York Times a través de la extensa red de socios de canal de PressReader que abarca más de 150 países.

Esta asociación ofrece a una audiencia global aún más amplia un acceso incomparable al periodismo confiable de The New York Times, que ha obtenido numerosos premios prestigiosos, incluido el mayor número de Premios Pulitzer entre las organizaciones de noticias. Dado el amplio alcance de PressReader, esta integración ampliará aún más la distribución del rico contenido periodístico de The New York Times.

PressReader, como socio industrial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), está en una posición única para ofrecer The New York Times a los viajeros de todo el mundo, en tierra, aire y mar. El periodismo de The New York Times estará disponible además en numerosos lugares remotos y aislados con conectividad limitada, como los centros de investigación científica en la Antártida. Además, fuera de EE.UU., PressReader ahora distribuirá el periodismo de The New York Times a bibliotecas públicas y centros de atención a pacientes.

Los socios de canal de PressReader en más de 150 países ahora pueden obtener acceso no solo a la réplica digital de The New York Times sino también a su producto digital "Noticias", que contiene periodismo actual e histórico que se remonta a 1851. Además, como parte del acuerdo, The New York Times Company continuará su colaboración de una década con PressReader y su plataforma tecnológica de marca blanca Branded Editions, que está equipada con capacidades de traducción automática, audio bajo demanda y funciones de accesibilidad adicionales, para The New York Times, The International New York Times y TimesDigest.

"Estamos encantados de ampliar nuestra relación con PressReader Group", afirmó Andy Wright, vicepresidente senior y director de suscripciones institucionales globales de The New York Times Company. "En The New York Times, creemos que el buen periodismo tiene el poder de hacer que la vida de cada lector sea más rica y satisfactoria, y que toda la sociedad sea más fuerte y más justa. Este acuerdo nos permite aumentar el acceso a nuestro periodismo independiente, original y de alta calidad desde cualquier parte del mundo y conectarse con una audiencia global aún más amplia".

"Durante más de dos décadas, The New York Times ha seguido siendo uno de los títulos más solicitados en nuestros sectores B2B, un testimonio de su periodismo aclamado internacionalmente. Esta demanda duradera convirtió a PressReader en una elección natural para forjar dicha asociación con The New York. Times Company", dijo Steve Chapman, vicepresidente senior de asociaciones de contenido del grupo de empresas PressReader. "Nuestra colaboración es una respuesta directa a los comentarios de nuestros lectores. Ya sea que estén disfrutando de un momento relajante mientras están de vacaciones, disfrutando de algo de tiempo libre mientras viajan por negocios o simplemente buscando conocimientos en su biblioteca local, pueden contar con el periodismo reflexivo de The New York Times, a través de PressReader y sus socios".

"Estamos encantados de profundizar nuestra asociación con The New York Times Company, cuyo contenido ayuda a las personas a comprender el mundo a través de su compromiso con la búsqueda de la verdad", afirmó Ruairí Doyle, consejero delegado del grupo de empresas PressReader. "Esta asociación cumple con nuestra misión de empoderar y enriquecer las mentes curiosas. Juntos, estamos firmemente comprometidos a proporcionar periodismo de primer nivel y una experiencia de lectura incomparable a una audiencia diversa y mundial, garantizando la excelencia continua de los informes y formando ciudadanos informados en esta era digital."

Acerca de The New York Times Company:

The New York Times Company (NYSE: NYT) es una fuente confiable de periodismo independiente y de calidad cuya misión es buscar la verdad y ayudar a las personas a comprender el mundo. Con más de 9 millones de suscriptores en una amplia gama de productos impresos y digitales (desde noticias hasta cocina, juegos y deportes), The Times ha pasado de ser un líder de noticias local y regional a una empresa de medios diversificada con lectores, oyentes y espectadores curiosos en todo el mundo. globo. Siga las noticias sobre la empresa en NYTCo.com.

Acerca de PressReader Limited:

PressReader Limited ("la Compañía") tiene la misión de empoderar y enriquecer las mentes curiosas poniendo a su alcance un universo de contenido de calidad. La Compañía es un grupo de empresas (incluidas las marcas PressReader y Branded Editions) que crean soluciones tecnológicas para la entrega y el consumo de contenido, el empoderamiento de los editores, la inteligencia de contenido y la participación de la marca. La Compañía trabaja con los editores de más de 14.000 periódicos, revistas y publicaciones educativas y colabora con socios comerciales globales de 150 países para conectar a personas de todos los rincones del mundo con contenido de calidad. Más información sobre PressReader está disponible en http://www.pressreader.com.

Para consultas de medios, contactar con: Eva Wu, PressReader Group of companies, Evaw@pressreader.com, 778-238-3594; Alexis Mortenson, The New York Times, booking@nytimes.com

