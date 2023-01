The Wine Group adquiere más de 1.300 acres de viñedos en Paicines

TMG_Logo_Logo - THE MENDRIN GROUP/PR NEWSWIRE (LOGO)

FRESNO, California, 24 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- La colección de más de 1.300 acres de viñedos y terrenos comúnmente conocidos como Paicines Vineyards ubicados en el condado de San Benito, California, se vendió recientemente a The Wine Group ("TWG"). The Mendrin Group, una firma líder de corretaje, consultoría y asesoría agrícola, actuó como asesor exclusivo del vendedor, una bodega no revelada en la transacción.

Los viñedos de Paicines están ubicados en el área vitivinícola estadounidense de Paicines, un área de cultivo de calidad de la costa central de California y el condado de San Benito que ha experimentado un resurgimiento del interés por los vinos producidos donde se originaron marcas tan arraigadas como Almaden y Paul Masson.

La adquisición amplía la participación existente de viñedos de The Wine Group dentro de Paicines AVA de manera significativa. "Paicines Vineyards ofrece una excelente combinación de seguridad hídrica, escala, producción, calidad y valor general como un activo para producir uvas de vino rojas y blancas costeras para nuestros programas de vino que actualmente satisfacen una fuerte demanda", afirmó John Sutton, consejero delegado de The Wine. Grupo.

Acerca de The Wine Group

Con más de 60 marcas de vino y muchas bodegas ubicadas en todo el mundo, The Wine Group, con sede en Livermore, CA, es el segundo mayor productor de vino de Estados Unidos por volumen. TWG es responsable de muchas de las marcas de vino más queridas y galardonadas de Estados Unidos, como Cupcake, Franzia, Benziger, Imagery, AVA Grace, 7 Deadly y más. "En TWG estamos orgullosos de tener un impacto ambiental positivo y preservar nuestra tierra para las generaciones venideras. Demostramos nuestra gestión ambiental a través de nuestro compromiso con la energía limpia, nuestra certificación de todos los viñedos de TWG (que cubren miles de acres) como sostenibles o biodinámicos, y exigir a nuestros productores de uva externos que hagan lo mismo. Esto no solo es bueno para la tierra, es bueno para el futuro y para los vinos que hacemos". Para obtener más información, visite: www.thewinegroup.com

Acerca de The Mendrin Group

The Mendrin Group es una firma líder de corretaje, consultoría y asesoría en la industria agrícola, que se especializa en la valoración, comercialización, adquisición y venta de activos relacionados con la agricultura y agronegocios integrados verticalmente, y ha representado a clientes en Estados Unidos y en todo el mundo durante más de 30 años. Con sede en California, The Mendrin Group ha desempeñado una función de asesoramiento en numerosas transacciones en nombre de operaciones agrícolas familiares, empresas agrícolas, empresas de inversión y fondos de pensión, capital privado y fondos soberanos, además de empresas mundiales de alimentos y bebidas. Para obtener más información, visite: www.mendrins.com

