-ThunderSoft y Geely, en colaboración con NVIDIA, presentan AIBOX en IAA 2025 para una IA escalable en vehículos

MÚNICH, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ — En el marco de IAA Mobility 2025, ThunderSoft (SZSE: 300496) y Geely Auto presentaron AIBOX, una solución innovadora que incorpora modelos de IA avanzados a vehículos de producción en serie, desarrollada en colaboración con NVIDIA. Gracias a la plataforma de computación para vehículos NVIDIA DRIVE AGX y al sistema operativo AquaDrive AIOS de ThunderSoft, esta solución permite una inferencia de modelos en tiempo real sin interrupciones, abriendo así las puertas a la próxima generación de experiencias inteligentes a bordo.

La industria de automoción está experimentando una rápida transformación hacia la inteligencia. Con la creciente importancia de los modelos de IA avanzados en el desarrollo de vehículos con software integrado, la IA a bordo está evolucionando de simples asistentes a sistemas multiactores. Sin embargo, la limitada capacidad de procesamiento en el borde de la red ha sido durante mucho tiempo un obstáculo para su implementación a gran escala. Para superar este desafío, ThunderSoft, Geely y NVIDIA desarrollaron AIBOX, una solución de computación de IA integral, configurable y lista para usar, que permite a los fabricantes de automóviles reducir costes, agilizar la implementación y democratizar el acceso a las capacidades de los modelos de IA más avanzados en toda su gama de vehículos.

Los aspectos más destacados de AIBOX son:

Software integral: AquaDrive AIOS de ThunderSoft, que utiliza el sistema operativo para vehículos NVIDIA DriveOS (con certificación de seguridad), integra la asignación de recursos de procesamiento, la planificación de modelos y la adaptación a diferentes escenarios para ofrecer respuestas multimodales en milisegundos.

Funcionalidades multiagente: Implementación rápida de agentes de IA para escenarios como saludos personalizados, recomendaciones proactivas, modo de seguridad mejorado, memoria de estacionamiento e interacción mediante interfaz gráfica.

Arquitectura de procesamiento flexible: Basada en NVIDIA DRIVE AGX, se adapta sin problemas a modelos de gama básica y premium sin modificar la arquitectura EE.

Diseño de hardware robusto: Admite sistemas de refrigeración por aire y líquida para un funcionamiento estable en diversos entornos.

Compatibilidad multiplataforma: Las interfaces de estándares abiertos garantizan una integración fluida con los sistemas del vehículo y permiten la fusión de datos multimodales.

Larry Geng, cofundador y presidente ejecutivo de ThunderSoft, declaró: "En la carrera por desarrollar vehículos inteligentes, el factor clave reside en el procesamiento de datos mediante IA y su implementación en la práctica. AIBOX, gracias a su enfoque de optimización conjunta de software y hardware, junto con la integración entre diferentes dominios, resuelve los problemas de procesamiento de datos a bordo, optimizando el rendimiento y reduciendo costes. Nuestra estrecha colaboración con Geely y NVIDIA va más allá de la sinergia tecnológica; establece un estándar para la integración de modelos de IA avanzados en los vehículos a gran escala, lo que permite a los fabricantes de automóviles de todo el mundo avanzar más rápidamente hacia la era de la inteligencia artificial".

Xiaojuan Wang, presidenta del Instituto de Investigación para la Colaboración Externa de Geely, declaró: "La potencia de procesamiento de la IA es el pilar fundamental de la cabina inteligente. En colaboración con ThunderSoft y NVIDIA, desarrollamos la primera plataforma de IA del sector, específicamente diseñada para la cabina del vehículo, lo que permite democratizar el acceso a esta tecnología. El Geely Galaxy M9, equipado con innovaciones en IA, recibió más de 40.000 reservas en tan solo 24 horas, lo que demuestra la gran demanda del mercado por una verdadera inteligencia vehicular. De cara al futuro, Geely seguirá fortaleciendo su colaboración con socios clave para impulsar la interacción entre el vehículo y el conductor y ofrecer experiencias de movilidad más inteligentes y seguras".

"A medida que los vehículos se convierten en verdaderos compañeros inteligentes, la demanda de sistemas de computación con IA de alto rendimiento a bordo no ha sido mayor", afirmó Rishi Dhall, vicepresidente de la división automotriz de NVIDIA. "Nuestra colaboración con ThunderSoft permite a fabricantes de automóviles como Geely ejecutar modelos de IA complejos directamente en el vehículo, lo que posibilita experiencias innovadoras para los pasajeros, desde asistencia personalizada hasta entretenimiento envolvente, y allana el camino para viajes más seguros, inteligentes y atractivos para todos los pasajeros".

El lanzamiento de AIBOX en IAA 2025 no solo representa un hito en la colaboración entre ThunderSoft, Geely y NVIDIA, sino también un paso clave hacia el despliegue a gran escala de modelos de IA en vehículos. De cara al futuro, ThunderSoft seguirá impulsando su visión estratégica de "priorizar la tecnología, fomentar la colaboración con el ecosistema y expandirse globalmente", trabajando con socios de todo el mundo para impulsar la industria de automoción y crear un futuro de la movilidad más inteligente y conectado.

