ThunderSoft presenta innovaciones en vehículos definidos por IA en IAA Mobility 2025

MUNICH, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ThunderSoft, líder mundial en tecnologías de software inteligente, presentará el estreno mundial de su solución para vehículos definidos por IA (AIDV) en IAA Mobility 2025. Además, compartirá una completa cartera de productos que demuestra cómo la IA puede dar forma al futuro de la movilidad, incluyendo AquaDrive OS e HyperVision Solutions.

Liderando la era de los vehículos definidos por software y por IA

AIDV es una solución integral que abarca un sistema de IA, un sistema operativo de IA, un agente de IA, algoritmos de visión y casos de uso reales. Demuestra cómo la IA puede potenciar toda la cadena de valor automotriz, mejorando la seguridad, el rendimiento y la experiencia del usuario.

Se basa en el conocimiento y la experiencia pioneros de ThunderSoft en IA para la industria de automoción. La compañía ha invertido fuertemente en modelos de lenguaje de gran tamaño y aplicaciones de IA en la industria desde 2022, y estos años de exploración y desarrollo han dado lugar a este avance.

ThunderSoft también está a la vanguardia de la revolución de los vehículos definidos por software (SDV). Aprovechando su experiencia en sistemas operativos inteligentes e integración de ecosistemas, la compañía ha creado una solución de software automotriz de ciclo de vida completo centrada en AquaDrive OS.

Esto abarca dominios clave como la cabina inteligente, la conducción inteligente, el sistema operativo del vehículo y las plataformas informáticas centrales. En conjunto, ofrecen una pila tecnológica completa, desde los sistemas fundamentales hasta las aplicaciones de capa superior.

HyperVision Solutions también se presentarán en el evento, destacando la experiencia de ThunderSoft en tecnologías de visión automotriz. Esta innovación está diseñada para aportar inteligencia y claridad a cada escenario de conducción.

Entre sus características más destacadas se encuentra un Sistema de Monitoreo del Conductor (DMS) personalizado para las necesidades específicas del mercado europeo. Totalmente compatible con los estándares ADDW, DDAW y EuroNCAP, aprovecha la fusión multimodal impulsada por IA y algoritmos avanzados para detectar con precisión y monitorear continuamente el estado del conductor y los pasajeros.

Fundada en 2008, ThunderSoft se ha comprometido con su estrategia principal de innovación tecnológica, colaboración en el ecosistema y expansión global. Durante los últimos 17 años, la compañía ha acumulado un amplio conocimiento en sistemas operativos inteligentes y ha formado un equipo de ingeniería de primer nivel de más de 13.000 profesionales. También ha forjado sólidas alianzas en el ecosistema con empresas líderes mundiales de semiconductores y la nube, a la vez que ha establecido centros de I+D y soporte en más de 40 ciudades de todo el mundo.

Fuerte presencia en Europa

ThunderSoft lleva varios años presente en Europa, lo que le proporciona un profundo conocimiento del entorno empresarial y los estándares industriales de la región. La compañía ha apoyado a sus filiales europeas, Rightware y MM Solutions, en la introducción de sus tecnologías en los mercados globales. El producto estrella de Rightware, Kanzi, se ha implementado en más de 40 millones de vehículos en todo el mundo.

"Europa es un mercado clave para ThunderSoft, no solo por su liderazgo en innovación automotriz, sino también por su ecosistema abierto y colaborativo", afirmó Larry Geng, cofundador y presidente ejecutivo de ThunderSoft. "En IAA Mobility 2025, nos entusiasma presentar cómo la IA y el software están redefiniendo los vehículos y fortalecen nuestras alianzas con fabricantes de equipos originales (OEM), proveedores de primer nivel y líderes tecnológicos en Europa".

Visite a ThunderSoft en IAA Mobility 2025

Lo invitamos cordialmente a unirse al "ThunderSoft AIOS + AIBOX: estreno mundial" el 9 de septiembre, de 13:00 a 14:00 en el Hall B3, Stand B02 (stand de ThunderSoft), y a explorar nuestras soluciones de software de automoción integrales a través de demostraciones en vivo y experiencias prácticas durante el 8 al 12 de septiembre.

Acerca de ThunderSoft

ThunderSoft, proveedor líder mundial de sistemas operativos y productos y tecnologías de IA para dispositivos, ha estado innovando y desarrollando continuamente en el campo de los sistemas operativos, expandiendo gradualmente su negocio desde teléfonos inteligentes hasta vehículos inteligentes, AIoT e industrias inteligentes. ThunderSoft salió a bolsa con éxito en 2015, convirtiéndose en la primera empresa tecnológica cotizada de China especializada en sistemas operativos inteligentes. ThunderSoft opera actualmente en más de 40 ciudades de todo el mundo y cuenta con más de 15.000 empleados, de los cuales más del 90 % se dedica a I+D. Más información disponible en: https://en.thundersoft.com

