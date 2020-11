TIDAL añade millones de pistas en calidad master (1)

- TIDAL añade millones de pistas en calidad master y ofrece un amplio catálogo de audio por streaming de alta calidad

Los usuarios MQA se han duplicado desde 2019 en TIDAL

Los usuarios de TIDAL HiFi ya realizan el streaming de un 40% más de pistas en calidad master frente al año pasado

NUEVA YORK, 12 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La plataforma de streaming de entretenimiento y música de nivel global, TIDAL, ha añadido hoy millones de pistas en MQA desde Warner Music Group a su catálogo de masters. TIDAL, en asociación con MQA (Master Quality Authenticated), proporciona un despliegue garantizado de las grabaciones con sonido original con TIDAL Masters. Ahora, los seguidores de la música podrán escuchar el catálogo ampliado de masters, que cuenta con discos icónicos de artistas como The Notorious B.I.G., Missy Elliott, LCD Soundsystem, Madonna y muchos más.

MQA, dirigida por Bob Stuart, que este año se ha convertido en el primer ingeniero musical en recibir el premio Prince Philip Award de la Royal Academy of Engineering, ha sido pionero por medio de una nueva forma d codificación de audio digital de las principales visiones sobre cómo escuchan los humanos. Algo que es clave para la tecnología es la autenticación integrada de MQA, que confirma que el oyente recibe exactamente el mismo sonido creado en el estudio. De forma adicional, MQA hace frente al problema que, cuando el sonido análogo se pasa a digital, el proceso presenta dispositivos que muestran el tiempo y que matizan los disipan no naturales. MQA resuelve estos problemas, y el decodificador MQA de la aplicación TIDAL asegura la conversión de vuelta a lo análogo para preservar la claridad cristalina de la música.

Bob Stuart, fundador de MQA, explicó: "Al poner una gran atención a la naturaleza del sonido y a la forma en la que lo escuchamos, MQA abre una ventana clara y proporciona todo el detalle y matices que contiene la canción original. El catálogo industrial de la música contiene millones de actuaciones importantes desde los primeros días de los CDs, en los que, en ocasiones, la grabación se creaba en 44.1kHz 16bit y no existía otra alternativa. Estamos encantados de que Warner Music Group lleve contenido hasta TIDAL".

"TIDAL Masters ofrece el mejor de todos los sonidos disponibles Al tiempo que las expectativas de los consumidores aumentan las experiencias de alta calidad, la innovación de audio de TIDAL fija el listón para la escucha de la música", comento Lior Tibon, responsable de operaciones de TIDAL. "Los miembros no solo pueden escuchar música tal y como la grabaron sus artistas favoritos, sino que con las recientes mejoras de la plataforma, la experimentan de la forma mejor que nunca antes".

Como respuesta a las solicitudes de los oyentes para hacer que sea más sencillo escuchar y descubrir más pistas master, TIDAL ha añadido 'Master Edition' Artist Radio y Track Radio. Los miembros de TIDAL pueden escuchar las emisoras de radio con la mejor calidad disponible. Con ello se reproducen sólo canciones sin interrupciones. De forma conjunta, TIDAL añade la Master Edition of My New Arrivals, lista de reproducción personalizada de nueva música con calidad de audio completamente master para miembros y que está basada en sus hábitos de audio. Gracias al uso de una cantidad menor de banda ancha, la tecnología MQA se empaqueta y despliega un audio de calidad master para los seguidores de música, haciendo que los archivos MQA sean accesibles a los oyentes en marcha y con cualquier auricular.

Si desea apoyar más una experiencia de escucha armoniosa, TIDAL ha lanzado recientemente la característica "Connect", que permite a los usuarios llevar a cabo el streaming de música desde su clasificación HiFi directamente para los dispositivos conectados, incluyendo: Bluesound, Cambridge Audio, DALI, KEF, iFi audio, Lyngdorf, Monitor, NAD y Naim Audio. A través de TIDAL Connect, la calidad de audio sin pérdida sin precedentes propia de la plataforma, ya se puede experimentar en los dispositivos favoritos de los miembros con solo tocar un botón.

TIDAL ofrece el mayor catálogo MQA fuera de China. Además, TIDAL ofrece a los amantes de la música un acceso sin límites a su amplio catálogo de más de 70 millones de pistas en todos los géneros, miles de listas de reproducción expertamente curadas por el prestigioso equipo editorial de TIDAL y emisoras de radio de artistas ilimitados.

TIDAL HiFi de un vistazo

Una membresía de TIDAL HiFi permite escuchar el sonido con la mejor calidad basándose en tu puesta a punto, seleccionando el dispositivo de reproducción y la disponibilidad de datos. El nivel de HiFi ofrece varias opciones de streaming, incluyendo:

HiFi -- Sonido de alta fidelidad que llega por medio de archivos de música sin comprimir. TIDAL HiFi usaFLAC, un formato de archivo más robusto. Por otra parte, los archivos de tipo MP3 se comprimen para reducir el tamaño del archivo, que puede eliminar los detalles de audio, que a su vez reducen la calidad del sonido. FLAC ofrece audio de calidad de CD con su forma más pura (1411kbps o 16bit / 44.1kHz)

Master - Archivos autentificados y sin romper con la resolución más elevada posible -- tan perfecto como si sonara por medio del master. Y exactamente tal y como busca que suceda que se lleve a cabo el artista.

Dolby Atmos - Una experiencia de audio inmersiva. Dolby Atmos Music permite disfrutar de sonidos que se sitúan de forma precisa, añadiendo una dimensión para crear una atmósfera de audio completa.

Sony 360 Reality Audio - Experiencia inmersiva que utiliza la tecnología de audio espacial de Sony para mapear el sonido en cualquier punto o distancia desde tus ojos. Esta nueva experiencia de escucha es la culminación de años de estudios acústicos y psicológicos sobre cómo escuchamos y colocamos los sonidos.



Acerca de TIDALTIDAL es una plataforma internacional de música y entretenimiento propiedad de artistas que acerca a artistas y seguidores a través de contenido original único y eventos exclusivos. Este servicio de streaming, disponible en 56 países, cuenta con más de 70 millones de canciones y 250.000 vídeos de alta calidad en su catálogo, así como series de vídeo originales, podcasts, miles de listas de reproducción seleccionadas por expertos y descubrimientos de artistas a través de TIDAL Rising. Con el compromiso de sus propietarios de crear un modelo más sostenible para el sector de la música, TIDAL está disponible en niveles Premium y HiFi, que incluyen grabaciones de calidad máster autentificada (Master Quality Authenticated o MQA, por sus siglas en inglés), 360 Reality Audio de Sony y Dolby Atmos Music.

