Tiffany & Co. x Pietro Terzini: La nueva colaboración artística que le hará palpitar el corazón

A partir del 1 de abril, Tiffany & Co. y el artista Pietro Terzini tomarán la Piazza Duomo de Milán para celebrar el amor.

MILÁN, 31 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Los mundos del arte, la cultura y la creación vuelven a chocar en Milán: apenas unas semanas después de su colaboración con el fotógrafo Paul Rousteau en las fachadas del Louvre, Tiffany & Co. continúa su idilio con los artistas de su tiempo, casando su universo con la escena artística contemporánea más inspiradora. A principios de primavera, la plaza del Duomo de Milán se vestirá del famoso azul Tiffany.

La casa de joyería neoyorquina eligió este escenario único, una maravilla entre las maravillas, para acoger su nueva campaña LOCK, en colaboración con el célebre artista italiano Pietro Terzini. Con LOCK YOUR LOVE, Pietro nos invita, a través de su vocabulario artístico pop y urbano, a convertir la pulsera LOCK en el símbolo definitivo de nuestra conexión con los demás, con el mundo y con nosotros mismos. Un vínculo tan irrompible como el amor eterno.

Como arquitecto, pintor y artista digital, Pietro ha desarrollado su propio universo, nutrido por la cultura pop, las influencias urbanas, pero también por el minimalismo o el arte povera. Se dio a conocer por sus graffitis y creaciones que reutilizan cartones o bolsas de marcas famosas. Un modo de expresión que ya es icónico, en la línea de Warhol, Basquiat y Keith Haring, tres artistas que han marcado por sí mismos la historia de Tiffany & Co. a través de sus excepcionales colaboraciones con la marca.

Porque considera que la sencillez es la máxima sofisticación de nuestro tiempo, su creación para Tiffany & Co. va al grano. Sobre el emblemático fondo azul Tiffany de la casa de joyería, destacan tres palabras clave: LOCK YOUR LOVE. Un mensaje fuerte, impactante y directo, tal y como le gusta a Pietro Terzini, pintado en mayúsculas negras, excepto las tres Os, que no son otras que las pulseras LOCK. Entrelazadas verticalmente, las tres pulseras, ya legendarias, forman una cadena de oro y belleza, como una llamada a la conexión, al compromiso y al amor.

"Estoy muy feliz y orgulloso de haber tenido la oportunidad de crear la obra de arte 'LOCK YOUR LOVE' para Tiffany & Co. La creación se inspira en el espíritu de esta nueva pulsera que ya se ha convertido en un icono: los lazos personales que nos unen y nos hacen ser quienes somos. Para elevar estas preciosas relaciones, diseñé una creatividad en la que el texto se convierte también en un dibujo para celebrar el vínculo más fuerte de todos: el amor." - Pietro Terzini

Todo es fuente de inspiración para este niño del siglo, cuyas obras reflejan las obsesiones de nuestro tiempo: búsqueda de sentido, sostenibilidad, autenticidad. A través de sus mensajes y sus creaciones, Pietro juega con las palabras y las imágenes. Cuestiona nuestra sociedad y sus paradojas, planteando una verdadera mirada de conocimiento contemporáneo sobre nuestros modos de vida y de consumo, pero siempre con un toque de ingenio.

La instalación artística se inaugurará en la Piazza Duomo de Milán el 1 de abril y permanecerá hasta el 15 de abril de 2023.

Además, Timo Helgert (alias Vacades), un artista digital de Alemania, ha creado un vídeo artístico visible digitalmente a través de múltiples plataformas, que da vida a la obra de arte Pietro x Tiffany. ¡Permanezca atento!

Acerca de Pietro Terzini

Pietro Terzini es un artista italiano nacido en Lodi. Su obra abarca desde el arte digital hasta las bellas artes, pasando por el arte callejero. En el centro del arte de Pietro está el mundo contemporáneo en el que la moda y el diseño desempeñan un papel central junto al capitalismo, el consumismo y el amor en la era de las redes sociales. En los últimos años, Pietro ha colaborado con algunas de las marcas más importantes del mundo y ha expuesto sus obras en Europa y Estados Unidos.

Tiffany Lock

Tiffany & Co. ha anunciado el debut de su nueva colección de joyas: Tiffany Lock. Distintiva y moderna, Tiffany Lock es una audaz declaración visual sobre los lazos personales con los demás y cómo estos lazos informan sobre quiénes somos. La nueva colección debutó con cuatro pulseras para todos los géneros.

"Tiffany Lock es una elegante interpretación de un diseño funcional de archivo", dijo Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de Producto y Comunicación de Tiffany & Co. "Definido por unas líneas modernas y limpias y un innovador mecanismo de cierre, Tiffany Lock representa un nuevo y emocionante pilar en nuestra oferta de joyas de diamantes y oro. Estamos encantados de desvelar nuestro último icono."

"Sin reglas. Todos son bienvenidos" es el espíritu de la nueva colección Tiffany Lock; las pulseras de oro amarillo y rosa de 18 quilates están pensadas para todos. Reinterpretando la idea de un candado, un importante motivo de los Archivos Tiffany, la colección lo transforma en un audaz símbolo de unión e inclusión. Disponible con diamantes o sólo en metal, el cierre incorpora un innovador mecanismo giratorio que evoca la funcionalidad de un candado. Antes de la década de 1950, Tiffany ofrecía candados funcionales. A mediados de siglo, empezaron a adoptar un propósito estético, ya que todo, desde llaveros, clips para billetes, broches y collares, presentaba elementos de diseño que evocaban candados. En los últimos 20 años, el motivo del candado ha seguido evolucionando en colecciones como Return to Tiffany® y Tiffany HardWear.

Acerca de Tiffany & Co.

TIFFANY & CO., fundada en Nueva York en 1837 por Charles Lewis Tiffany, es un joyero de lujo mundial sinónimo de elegancia, diseño innovador, artesanía fina y excelencia creativa.

Con más de 300 tiendas en todo el mundo y una plantilla de más de 13.000 empleados, TIFFANY & CO. y sus filiales diseñan, fabrican y comercializan joyas, relojes y accesorios de lujo. Cerca de 5.000 artesanos tallan diamantes Tiffany y fabrican joyas en los talleres de la empresa, haciendo realidad el compromiso de la marca con una calidad superlativa.

TIFFANY & CO. se compromete desde hace tiempo a llevar a cabo sus actividades de forma responsable, a proteger el medio ambiente, a dar prioridad a la diversidad y la inclusión, y a influir positivamente en las comunidades en las que opera. Para saber más sobre TIFFANY & CO. y su compromiso con la sostenibilidad, visite tiffany.com.

