Timex Group adquiere la totalidad de Daniel Wellington

(Información remitida por la empresa firmante)

Este hito estratégico refuerza su compromiso con el crecimiento acelerado de la marca global de relojes y joyería.

SHELTON, Conn., 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Timex Group anunció hoy la finalización de la adquisición de Daniel Wellington, incorporando así por completo esta reconocida marca de relojes y joyería a su cartera. Este hito se produce tras la inversión inicial del 25 % realizada por Timex Group hace tres años y posiciona a la compañía para incrementar la inversión en la siguiente fase de crecimiento de Daniel Wellington mediante la innovación de productos, el fortalecimiento de la marca y la expansión de sus capacidades globales.

Timex Group ha invertido y colaborado con Daniel Wellington durante los últimos tres años. En este periodo, ambas compañías han trabajado estrechamente en el desarrollo de productos, el abastecimiento, la narrativa de marca y las operaciones comerciales. Timex Group se ha sentido impresionado por el equipo de Daniel Wellington, la calidad de los productos que han lanzado y el progreso que han logrado para impulsar el crecimiento de la marca.

Este progreso ha infundido confianza en Timex Group respecto a las oportunidades que se presentan. Con la propiedad total de la empresa, Timex Group aumentará su inversión en Daniel Wellington y aportará sus capacidades globales, su infraestructura operativa y su experiencia en la construcción de marcas para acelerar aún más el prometedor crecimiento de la marca.

"Llevamos tres años invirtiendo en Daniel Wellington y trabajando con ellos, y cuanto más hemos colaborado con el equipo, mayor ha sido nuestra confianza en el potencial de la marca", declaró Tobias Reiss-Schmidt, presidente y consejero delegado de Timex Group. "Nos ha impresionado el equipo, el magnífico producto que han lanzado y el progreso que han logrado para que Daniel Wellington vuelva a crecer. Ahora que poseemos el 100% de la marca, estamos aumentando nuestra inversión y poniendo a disposición de Timex Group toda la solidez de sus capacidades e infraestructura globales para impulsar aún más este emocionante crecimiento".

Daniel Wellington seguirá operando como una marca independiente dentro de Timex Group, conservando la herencia del diseño minimalista escandinavo, su estilo único y la conexión directa con los consumidores que han definido su éxito global. La marca continuará evolucionando, beneficiándose de la experiencia de Timex Group en diseño, desarrollo de productos, abastecimiento, fabricación, distribución, interacción digital con el consumidor y desarrollo de marca.

La adquisición total de Daniel Wellington impulsa aún más la estrategia de Timex Group de construir y expandir una cartera de marcas globales distintivas con relevancia duradera para el consumidor y una narrativa única. Daniel Wellington fortalece la posición de la compañía en relojes y joyería de diseño, demostrando la capacidad del grupo para liberar el potencial a largo plazo de marcas icónicas a través de su plataforma operativa global.

"Cuando fundé Daniel Wellington, el objetivo era crear una marca que hiciera que el diseño atemporal se sintiera personal, elegante y accesible", dijo Filip Tysander, fundador de Daniel Wellington. "Verla crecer hasta convertirse en una marca reconocida mundialmente ha sido una experiencia increíble. Lo que más me importa es que la marca continúe evolucionando sin perder lo que la hizo especial desde el principio. Timex Group ha demostrado un respeto genuino por la identidad de Daniel Wellington, aportando la experiencia y la escala necesarias para ayudarla a seguir creciendo. Estoy orgulloso de lo que nuestro equipo ha construido, agradecido a todos los que han formado parte de este camino y confío en que la marca seguirá prosperando en su próxima etapa".

No se revelaron los términos financieros de la transacción.

CONTACTO: patricia.rappaport@civic-us.com

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