TINECO PRESENTA LA SERIE DE ASPIRADORAS INTELIGENTES PURE ONE S15

-TINECO PRESENTA LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE LIMPIEZA SIN CABLE CON LA SERIE DE ASPIRADORAS INTELIGENTES PURE ONE S15

La marca de solución completa para el cuidado de los suelos amplía su cartera de productos inteligentes con el primer aspirador con cabezal de cepillo ZeroTangle™ de la historia

SEATTLE, 28 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Tineco , un proveedor líder en cuidado de suelos y electrodomésticos inteligentes, ha anunciado hoy la incorporación de tres nuevos modelos a su creciente gama de aspiradoras inteligentes sin cable: PURE ONE S15 PRO, PURE ONE S15 PET y PURE ONE S15 ESSENTIALS.

El lanzamiento de la serie PURE ONE S15 demuestra aún más la misión de la marca Tineco de hacer la vida más fácil con soluciones innovadoras para cada escenario de limpieza. Con el primer cabezal de cepillo ZeroTangle™ patentado por Tineco, la nueva cartera inteligente simplifica significativamente el mantenimiento y mejora la experiencia general de limpieza para los usuarios. Otros detalles de diseño son:

Cabezal de cepillo ZeroTangle™: El exclusivo diseño del peine doble, combinado con las cerdas oblicuas, separa y elimina activamente el pelo del rollo del cepillo directamente en el depósito, para evitar que el pelo se enrede sin obstruir el rodillo, lo que supone una reducción del 99% de los pelos enredados ( probado en condiciones controladas de laboratorio ).

El exclusivo diseño del peine doble, combinado con las cerdas oblicuas, separa y elimina activamente el pelo del rollo del cepillo directamente en el depósito, para evitar que el pelo se enrede sin obstruir el rodillo, lo que supone una reducción del 99% de los pelos enredados ( ). Sensor inteligente Tineco iLoop™: Detecta la suciedad oculta y ajusta automáticamente la potencia de succión en tiempo real para ofrecer una limpieza más profunda y permitir un tiempo de funcionamiento 4 veces mayor ( probado en condiciones controladas de laboratorio ).

Detecta la suciedad oculta y ajusta automáticamente la potencia de succión en tiempo real para ofrecer una limpieza más profunda y permitir un tiempo de funcionamiento 4 veces mayor Pantalla interactiva LED (pantalla LCD exclusiva de S15 PRO): Guía a los usuarios durante el proceso de limpieza con el anillo de LEDs integrado que pasa de rojo a azul. También muestra los niveles de batería, la potencia de succión, la señal Wi-Fi y envía notificaciones.

Guía a los usuarios durante el proceso de limpieza con el anillo de LEDs integrado que pasa de rojo a azul. También muestra los niveles de batería, la potencia de succión, la señal Wi-Fi y envía notificaciones. Base FreeStnd™: Guarda el modelo de forma fácil y ordenada con una base de carga independiente que no requiere perforación, cierre o instalación.

Guarda el modelo de forma fácil y ordenada con una base de carga independiente que no requiere perforación, cierre o instalación. Tecnología Tineco PureCyclone: Separa el aire y el polvo para mantener el filtro más limpio durante más tiempo, manteniendo una aspiración fuerte y fiable.

Separa el aire y el polvo para mantener el filtro más limpio durante más tiempo, manteniendo una aspiración fuerte y fiable. Filtración en cinco etapas: Filtra el 99,9% de los alérgenos presentes en el aire para conseguir un entorno doméstico más limpio y fresco.

"Cada producto que Tineco desarrolla tiene como objetivo responder a las necesidades de los consumidores y con la presentación de la serie S15, Tineco ha combinado su tecnología de detección inteligente (iLoop), el rodillo antienredos, el soporte de suelo sin necesidad de instalación y la función de autolimpieza de un solo toque para hacer que la experiencia de limpieza de nuestros clientes sea aún mejor y más fácil", afirmó el Director General de la Unidad de Negocio Internacional de Tineco, Alex Ruan. "Después de que nuestros S11 y S12 hayan sido galardonados con múltiples premios, entre ellos el de mejor aspirador sin cable de 2022, esperamos que los consumidores puedan disfrutar de las ventajas de la serie S15 tanto como nosotros estamos orgullosos de presentar estos aparatos."

PURE ONE S15 PRO (599 dólares) y PURE ONE S15 ESSENTIALS (399 dólares) ya están disponibles para su pre-pedido en Tineco.com, junto con PURE ONE S15 PET (499 dólares), que también se venderá en Amazon este mes de julio.

Para saber más sobre Tineco, cómo ayuda a los consumidores a vivir con facilidad, y su conjunto completo de soluciones para el cuidado de los suelos, incluyendo aspiradoras sin cable, limpiadores de suelos y limpiadores de alfombras, visite https://www.tineco.com .

Acerca de Tineco

Fundada en 1998, con el lanzamiento de su primera aspiradora, Tineco ha impulsado la innovación en la categoría de electrodomésticos inteligentes Tineco se especializa en la creación de tecnología innovadora e inteligente para hacer que los productos cotidianos del hogar sean más inteligentes y fáciles de usar. Tineco se ha convertido rápidamente en líder de la categoría de electrodomésticos inteligentes con su cartera de aspiradoras PURE ONE, y con el lanzamiento de la primera línea de aspiradoras inteligentes en seco y húmedo del mercado: la serie FLOOR ONE.

Para más información, visite https://www.tineco.com .