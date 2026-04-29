Toda la gama de productos ESS de Sungrow supera la evaluación NB conforme al Reglamento de Baterías de la UE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Entre los primeros: la gama completa de productos ESS de Sungrow supera la evaluación NB conforme al Reglamento de Baterías de la UE

HEFEI, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow ha superado con éxito la evaluación de conformidad realizada por el Organismo Notificado (ON) TÜV Rheinland (ON nº 1008) de conformidad con el Reglamento (UE) 2023/1542 sobre baterías, convirtiéndose así en la primera empresa a nivel mundial en completar la evaluación del ON en los segmentos de almacenamiento de energía a gran escala, comercial e industrial (C&I) y residencial, según las disposiciones vigentes del reglamento. Este logro demuestra la capacidad de cumplimiento normativo de Sungrow y proporciona una base sólida para sus operaciones en el mercado europeo.

Reconocido como el primer marco regulatorio integral del mundo que abarca todo el ciclo de vida de las baterías, el Reglamento de Baterías de la UE es también uno de los regímenes globales más estrictos. Establece requisitos unificados que abarcan la producción, el funcionamiento, la reutilización y el reciclaje, con casi 100 disposiciones y múltiples anexos. Implementado por fases, el reglamento introduce estándares cada vez más exigentes, aumentando las exigencias de cumplimiento para los fabricantes de todo el mundo. Se ha convertido en un requisito indispensable para acceder al mercado, no solo en la UE, sino también en otros mercados globales de alto nivel.

La evaluación se centró en las disposiciones técnicas clave que ya han entrado en vigor y para las que TÜV Rheinland ha establecido metodologías de evaluación claras. Estas incluyen restricciones sobre sustancias peligrosas, rendimiento y durabilidad, requisitos de seguridad para sistemas de almacenamiento de energía en baterías estacionarias, obligaciones de etiquetado y marcado, así como parámetros relacionados con la gestión de las baterías, como el estado de salud (SOH) y la vida útil prevista.

Basándose en los datos de las pruebas y en el procedimiento de evaluación de la conformidad del Módulo D1 —que incluye la auditoría del sistema de gestión de la calidad y la vigilancia continua del cumplimiento—, TÜV Rheinland confirmó que el PowerTitan de Sungrow para aplicaciones a gran escala, el PowerStack y el PowerKeeper para aplicaciones comerciales e industriales, y toda la serie de baterías residenciales cumplen con los requisitos reglamentarios pertinentes.

Bowen Dong, General Manager de PV & ESS Product Services en TÜV Rheinland Greater China, comentó: "La cartera de soluciones de almacenamiento de energía de Sungrow demuestra un sólido desempeño en cuanto a diseño de seguridad, fiabilidad del sistema y parámetros técnicos clave, cumpliendo plenamente con los estrictos requisitos del Reglamento de Baterías de la UE para sistemas de almacenamiento de energía. Como primera empresa a nivel mundial en completar la evaluación NB en los segmentos de almacenamiento de energía a gran escala, comercial e industrial y residencial, según las disposiciones aplicables del reglamento, el logro de Sungrow constituye una valiosa referencia para la industria a la hora de abordar el panorama regulatorio en constante evolución en Europa".

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energías renovables, ha sido pionera en soluciones de energía sostenible durante más de 29 años. Para diciembre de 2025, Sungrow había instalado más de 1.000 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La compañía es reconocida como la empresa de inversores fotovoltaicos y almacenamiento de energía más bancable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, respaldados por una red de 520 centros de servicio que garantizan una excelente experiencia para el cliente. En Sungrow, estamos comprometidos con la construcción de un futuro sostenible a través de tecnología de vanguardia y un servicio inigualable. Para obtener más información, visite: www.sungrowpower.com/en

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2966225...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1344575...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/toda-la-gama-de-productos-ess-de-sungrow-supera-la-evaluacion-nb-conforme-al-reglamento-de-baterias-de-la-ue-302757105.html