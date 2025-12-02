(Información remitida por la empresa firmante)

- Tras el nombramiento de Sav Persico como director de operaciones, la junta directiva de Token Cat Limited aprueba una política de inversión en criptoactivos de 1.000 millones de dólares

PEKÍN, 2 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC, la "compañía") anunció hoy que su Junta Directiva aprobó formalmente una Política de Inversión en Criptoactivos (la "política"), que autoriza a la compañía a asignar una parte de sus reservas de efectivo a criptoactivos seleccionados bajo un marco riguroso de gestión de riesgos.

Tras una evaluación exhaustiva, la compañía decidió implementar esta política. Previamente, nombró a Sav Persico, con treinta años de experiencia en criptomonedas y blockchain, como director de operaciones para liderar su implementación.

Guangsheng Liu, director ejecutivo de Token Cat Limited, declaró: "Esta política es un paso importante para fortalecer nuestra estrategia de activos. La profunda experiencia de Sav en criptomonedas y blockchain nos ayudará a ejecutar este plan a largo plazo con una sólida disciplina y un liderazgo eficaz".

Marco Básico de la política: 1. Autorización de inversión y límite de capital definidos El Consejo de Administración ha aprobado un límite de asignación general de hasta 1.000 millones de dólares para la planificación de activos digitales. La implementación se realizará por fases según las condiciones del mercado, las evaluaciones de riesgos y las necesidades de gestión de capital.

2. Asignación selectiva de activos La asignación inicial se centrará en tokens de proyectos criptográficos emergentes con sólidas perspectivas de crecimiento, incluyendo activos relacionados con IA, iniciativas de RAW a cadena y modelos híbridos de token-capital. Cualquier expansión futura a otras categorías de activos requerirá la reevaluación y aprobación del Comité de Riesgos del Consejo de Administración.

3. Estándares de Custodia de Alto Nivel: La compañía no autocustodiará los criptoactivos adquiridos.

4. Estructura de gobernanza y supervisión mejorada La compañía ha formado un Comité de Riesgo de Criptoactivos, dirigido por el director financiero, para supervisar la asignación de activos, gestionar los controles de riesgo e informar periódicamente al Consejo de Administración.

Sav Persico comentó: Es un honor asumir esta responsabilidad en un momento tan crucial. La compañía considera los criptoactivos como reservas de valor a largo plazo, no como herramientas especulativas, con el objetivo de mejorar la resiliencia en medio de la incertidumbre macroeconómica. Espero impulsar nuestra estrategia de criptoactivos y fortalecer la colaboración en la industria para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Se describen factores adicionales en los documentos presentados por la compañía ante la SEC. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones, salvo que lo exija la ley.

