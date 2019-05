Los trabajadores de la industria del crisotilo celebran el Chrysotile Asbestos Protection Day

Publicado 30/04/2019 10:33:58 CET

MOSCÚ, April 30, 2019 /PRNewswire/ -- La International Alliance of Trade Union Organizations "Chrysotile" felicitó el 16 de abril a los trabajadores de la industria del crisotilo con la celebración del Chrysotile Asbestos Protection Day. Ese día, los trabajadores de Rusia, Kazakstán y otros países instaron a las personas a recordar el papel que desempeña la industria del crisotilo al proporcionar a millones de personas productos con un precio contenido creados con asbestos de crisotilo.

La alianza "Chrysotile" cree que el uso controlado del crisotilo es indispensable. Los estudios llevados a cabo por medio de organizaciones de investigación [http://chrysotile.ru/get_file/eccfd9b82220f7c254ec54d2475f4aaa] independientes, institutos (Analysis of Link Between Working Conditions and Health of Workers Employed in Extraction and Refinement of Chrysotile, Russia, Izmerov Research Institute of Occupational Health under the Russian Academy of Sciences, 2000) y grupos de investigadores independientes [http://chrysotile.ru/get_file/ae747fe2e746041900bf061e6ce4a248] indican que cuando se utiliza en condiciones controladas, el crisotilo es seguro para los trabajadores empleados dentro de las instalaciones de producción de asbestos y para los consumidores finales.

A pesar de ello, el tema de la inclusión del crisotilo en la lista de sustancias altamente peligrosas se suele tratar en las reuniones de la Rotterdam Convention. Los que se oponen al crisotilo suelen citar los estudios irrelevantes de tipos ya prohibidos de asbestos que no son similares al crisotilo.

El International Chrysotile Protection Day en Rusia y Kazakstán ha contado con eventos destinados a apoyar la posición de la alianza y sus apoyos. De esta forma, el complejo industrial Uralasbest apoya la publicación de un libro denominado A Generation of Winners [https://ru.calameo.com/books/004950258f27455ac5149], que cuenta las historias de veteranos mayores de la industria de producción del crisotilo.

Se organizó además para los veteranos un show de baile denominado Golden Threads of the Urals, durante el cual las estudiantes de la escuela de danza oriental Ailis realizó bailes relacionados con la idea del crisotilo. Y además, durante el Chrysotile Protection Day se llevó a cabo la reunión del movimiento Women for Safe Labour and Social Stability. Los participantes hablaron de proyectos que ya habían completado y debatido para el futuro.

La International Alliance of Trade Union Organizations "Chrysotile" insta a los participantes en la Rotterdam Convention a poner atención a los usos de minerales y establecer su decisión basándose en las conclusiones científicas que han demostrado que el uso controlado de crisotilo es seguro.

