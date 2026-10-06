Trade Nation adquirirá la cartera de clientes en Reino Unido de FXCM (Stratos Markets Limited)

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Trade Nation, un especialista en spread betting y CFD regulado por la FCA, ha acordado adquirir la cartera de clientes en el Reino Unido de Stratos Markets Limited, empresa que opera bajo las marcas FXCM (y Tradu) en Reino Unido.

Se prevé que la transferencia concluya a finales de noviembre de 2026, siguiendo un plan de transición cuidadosamente gestionado y elaborado por ambas empresas, el cual prioriza la protección del cliente, la continuidad y los mejores intereses de los operadores. Puede consultar información sobre Trade Nation (para clientes de FXCM) en tradenation.com/fxcm.

Esta adquisición refuerza la posición de Trade Nation en su mercado de origen e incorpora a los clientes de la división británica de FXCM, una importante comunidad de operadores experimentados, a un proveedor especializado que se centra exclusivamente en spread betting y CFD.

Una transferencia diseñada en función de las necesidades del cliente

Trade Nation y FXCM han colaborado para definir un proceso de transferencia destinado a ofrecer a los clientes claridad y continuidad durante todo el traslado.

Para Trade Nation, esta adquisición se basa en su experiencia previa en la gestión de traspasos de clientes, manteniendo al mismo tiempo un firme compromiso con el servicio, la transparencia y las necesidades de los operadores activos.

Jon Noble, consejero delegado de Trade Nation, declaró: "Los clientes de FXCM en el Reino Unido son exactamente el tipo de operadores para los que creamos Trade Nation: personas con experiencia que saben con precisión qué esperan de un bróker. Estamos encantados de darles la bienvenida; desde el primer día podrán contar con aquello que nuestros clientes ya valoran: tarifas muy competitivas, una gama de plataformas que ya conocen y atención humana cuando la necesiten. Este es un paso importante para Trade Nation, y habrá más novedades en el futuro".

Un nuevo hogar para operadores experimentados

La adquisición se produce en un momento en que el mercado de trading minorista del Reino Unido sigue evolucionando, con proveedores consolidados que se centran cada vez más en desarrollar una amplia gama de productos.

Trade Nation ha construido su negocio en torno a un modelo especializado: spread betting y CFD, gestionados con rigor. La firma combina este enfoque especializado con una inversión constante en su plataforma de trading, una política de precios transparente y una atención humana personalizada a los clientes.

La incorporación de los clientes de FXCM en el Reino Unido extenderá este modelo a una amplia comunidad de operadores experimentados, al tiempo que reforzará la presencia de Trade Nation en el mercado británico.

Inversión continua en plataforma, precios y servicio

A lo largo de 2026, Trade Nation ha seguido invirtiendo en su plataforma y en su oferta de servicios, con el objetivo de hacer que la experiencia de trading sea sencilla y transparente.

Ese enfoque también ha recibido reconocimiento externo. Trade Nation fue nombrado Mejor bróker de Forex y CFD del Reino Unido en los premios TradingView Broker Awards 2025, un galardón basado en las opiniones de operadores verificados.

Brendan Callan, consejero delegado de Stratos Group (Tradu y FXCM), declaró: "Nuestra prioridad en todo momento ha sido encontrar el lugar adecuado para nuestros clientes del Reino Unido. Trade Nation destacó por sus plataformas y su cultura de servicio, y estamos seguros de que nuestros clientes estarán bien atendidos".

Acerca de Trade Nation

Trade Nation es un proveedor especializado en spread betting y CFD, fundado en 2014 y con sede en Londres, que cuenta con oficinas en Londres, Sídney, Lisboa, Johannesburgo, Seychelles, Malasia y las Bahamas. En el Reino Unido, está autorizado y regulado por la Financial Conduct Authority (FRN 525164). Los fondos de los clientes se mantienen en cuentas segregadas en bancos de primer nivel (Tier 1), y los spreads de los mercados principales son fijos tanto en la plataforma propia de Trade Nation como en TradingView.

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Acerca de Stratos Markets Limited

Stratos Markets Limited opera bajo la marca FXCM en el Reino Unido y está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FRN 217689). Como parte del grupo Stratos, FXCM ofrece servicios de trading en línea de divisas (FX) y CFD a clientes minoristas y profesionales desde 1999. Stratos Markets Limited está registrada en Inglaterra y Gales (número de empresa 04072877) y tiene su sede en Londres.

Advertencia de riesgo y exención de responsabilidad

Las apuestas financieras a margen (spread bets) y los CFD son instrumentos complejos que conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73,8 % de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar con CFD a través de este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Esta comunicación tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse una recomendación sobre una actuación concreta ni un asesoramiento de inversión.

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