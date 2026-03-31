(Información remitida por la empresa firmante)

- TRATON GROUP y Applied Intuition anuncian TRATON ONE OS, una plataforma de software unificada para mejorar el tiempo de actividad de la flota en las cuatro marcas globales de TRATON

MUNICH y SUNNYVALE, Calif., 31 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- TRATON GROUP y Applied Intuition, Inc., empresa líder en IA física, anunciaron hoy TRATON ONE OS, una plataforma de vehículos definida por software de próxima generación que impulsará todos los vehículos nuevos de las cuatro marcas de TRATON: Scania, MAN, International y Volkswagen Truck & Bus. Tras más de un año de desarrollo conjunto, ambas compañías están implementando una plataforma unificada que se encuentra a la vanguardia de la innovación para ofrecer beneficios a los clientes:

Evitar costosos tiempos de inactividad: El acceso unificado a los datos del sistema está diseñado para habilitar capacidades de mantenimiento predictivo que permiten a los operadores de flotas identificar y solucionar posibles problemas mecánicos antes de que provoquen averías, retiros del mercado o tiempos de inactividad no planificados.

Flotas preparadas para el futuro: Los clientes podrán recibir nuevas aplicaciones, funciones y actualizaciones de la interfaz de usuario de la cabina completa mediante actualizaciones de software inalámbricas, lo que elimina muchas visitas al taller y permite que los vehículos mejoren a lo largo de su vida útil.

Impulsar el futuro de la conducción autónoma: El middleware adaptativo de la plataforma está diseñado para servir como base para sistemas de conducción autónoma, lo que permite a TRATON incorporar capacidades autónomas a la misma arquitectura con el tiempo.

Diseñado para proporcionar la velocidad, la flexibilidad y los ciclos de actualización continua del desarrollo de software moderno a la industria de vehículos comerciales, TRATON ONE OS funcionará en todos los ordenadores de alto rendimiento (HPC) de la nueva arquitectura de vehículos de TRATON. La plataforma admite múltiples conjuntos de chips de hardware y entornos regulatorios globales, a la vez que proporciona a los equipos de TRATON una base común sobre la que trabajar, sin comprometer la experiencia de cliente distintiva de cada marca. Las pruebas del primer hardware ECU integrado comenzarán en abril de 2026, y su implementación en los nuevos camiones está prevista para 2028.

"Nuestra colaboración con Applied Intuition aúna la amplia experiencia de TRATON en vehículos comerciales, incluyendo su solidez en modularización y desarrollo interno de software para funciones de aplicación, con las capacidades de software líderes de Applied Intuition", afirmó Stefan Teuchert, Vicepresidente Sénior de Plataforma EE en TRATON GROUP. "Con TRATON ONE OS, combinamos componentes sólidos de Applied Intuition, TRATON y la comunidad de código abierto para crear una plataforma de ingeniería eléctrica de vanguardia a nivel mundial, que ofrece nuevas funciones y servicios rápidamente al cliente, al tiempo que preserva lo que hace única a cada una de nuestras marcas".

La plataforma se está desarrollando conjuntamente como una arquitectura modular de caja blanca que combina el desarrollo interno de TRATON con el sistema operativo para vehículos de Applied Intuition, así como componentes de terceros y de código abierto de confianza. Este enfoque modular permite a TRATON reemplazar o consolidar unidades de procesamiento con el tiempo sin fragmentar la pila de software ni reescribir la plataforma o las aplicaciones, lo que respalda la ambición a largo plazo de la empresa de avanzar hacia un menor número de ordenadores de alto rendimiento, pero más potentes.

"Trabajando estrechamente con TRATON, estamos construyendo la próxima generación de vehículos comerciales definidos por software", afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. "TRATON ONE OS crea una plataforma que permite que los camiones evolucionen continuamente mediante actualizaciones de software, al tiempo que proporciona a TRATON la flexibilidad necesaria para desarrollar y escalar capacidades en todas sus marcas globales".

Para obtener más información, contacte con press@applied.co

Acerca de Applied IntuitionApplied Intuition, Inc. impulsa el futuro de la IA física. Fundada en 2017 y valorada actualmente en 15.000 millones de dólares, esta empresa de Silicon Valley crea la infraestructura digital necesaria para dotar de inteligencia a todas las máquinas del planeta. Applied Intuition presta servicios a los sectores automotriz, de defensa, transporte, construcción, minería y agricultura en tres áreas clave: herramientas e infraestructura, sistemas operativos y autonomía. Dieciocho de los 20 principales fabricantes de automóviles del mundo, así como el ejército de Estados Unidos y sus aliados, confían en las soluciones de la compañía para implementar inteligencia física. Applied Intuition tiene su sede en Sunnyvale, California, con oficinas en Washington, D.C.; San Diego; Fort Walton Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; Londres; Stuttgart; Múnich; Estocolmo; Bangalore; Seúl; y Tokio. Para más información, visite applied.co.

Acerca de TRATON GROUPCon sus marcas Scania, MAN, International y Volkswagen Truck & Bus, TRATON SE es la empresa matriz y holding del GRUPO TRATON y uno de los principales fabricantes de vehículos comerciales del mundo. La cartera de productos del Grupo comprende camiones, autobuses y vehículos comerciales ligeros. 'Transformando el transporte juntos. Por un mundo sostenible'. Esta intención subraya la ambición de la empresa de tener un impacto duradero y sostenible en el sector de los vehículos comerciales y en el crecimiento comercial del Grupo.

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