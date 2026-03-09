Tribunal autoriza notificación de propuesta de demanda colectiva para personas expuestas a herbicidas

(Información remitida por la empresa firmante)

-El Tribunal autoriza notificación de propuesta de acuerdo de demanda colectiva para agricultores, paisajistas y otras personas expuestas a herbicidas

ST. LOUIS, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Seeger Weiss LLP, Motley Rice LLC, Waters Kraus Paul & Siegel, Williams Hart & Boundas LLP, The Holland Law Firm, y Ketchmark & McCreight P.C. anuncian que el Tribunal de Circuito de la Ciudad de San Luis, Estado de Missouri, ha otorgado la aprobación preliminar de un acuerdo de demanda colectiva propuesto por hasta 7.250 millones de dólares en el caso King contra Monsanto Company. El Tribunal ha aprobado preliminarmente el acuerdo y ha autorizado un programa de notificación integral para informar a las personas que podrían formar parte del Grupo del Acuerdo sobre sus derechos y opciones.

El acuerdo propuesto resuelve las reclamaciones de que la exposición a Roundup y otros herbicidas a base de glifosato causa linfoma no Hodgkin (LNH), un cáncer de la sangre que puede tardar de 10 a 15 años en desarrollarse después de la exposición. Monsanto niega todas las acusaciones de irregularidades y responsabilidad. El Tribunal no ha emitido ninguna resolución sobre el fondo de las reclamaciones.

"Este acuerdo está diseñado para garantizar que las personas diagnosticadas con linfoma no Hodgkin como resultado de su exposición a Roundup, y aquellas que puedan desarrollar LNH en el futuro, estén protegidas y tengan acceso a una compensación significativa sin los riesgos ni las demoras que conlleva un litigio continuo", declaró Christopher Seeger, de Seeger Weiss LLP, abogado de los demandantes actuales.

Eric D. Holland, de The Holland Law Firm, abogado de los futuros demandantes, señaló: "Este acuerdo proporciona compensación y certeza a las víctimas y sus familias, quienes han esperado durante años y actualmente se enfrentan a importantes riesgos que podrían extinguir sus reclamaciones. Es importante destacar que también garantiza la compensación para las víctimas durante las próximas dos décadas".

Quién está incluido

El Grupo de Demandantes generalmente incluye a agricultores, paisajistas, jardineros y otras personas que estuvieron expuestas a Roundup u otros herbicidas a base de glifosato en Estados Unidos antes del 17 de febrero de 2026. Las personas diagnosticadas con LNH después de la exposición podrían calificar para recibir beneficios, al igual que las personas expuestas pero aún no diagnosticadas. También podrían incluirse los familiares y representantes de los miembros del grupo de fallecidos, menores de edad o incapacitados.

Beneficios del acuerdo

Las personas elegibles diagnosticadas con LNH podrían recibir entre 6.000 y 165.000 dólares o más, según el tipo de exposición (ya sea en el hogar o en el trabajo), la edad al momento del diagnóstico y el tipo de LNH. Monsanto financiará hasta 7.250 millones de dólares durante un período de 17 a 21 años.

Fechas límite importantes

Fecha límite de exclusión: Quienes deseen conservar el derecho a demandar a Monsanto por su cuenta deberán presentar una solicitud de exclusión por escrito antes del 4 de junio de 2026.

Quienes deseen objetar cualquier aspecto del Acuerdo deberán presentar una objeción por escrito antes del 4 de junio de 2026.

Audiencia de aprobación final: El Tribunal celebrará una audiencia el 9 de julio de 2026 para determinar si el Acuerdo propuesto es justo, razonable y adecuado.

La fecha de la audiencia y otros plazos pueden cambiar sin previo aviso. Se recomienda a los miembros del grupo de demandantes que consulten el sitio web del grupo para obtener información actualizada y obtener más información sobre cómo presentar objeciones o excluirse del grupo.

Cómo obtener más información

Los miembros del grupo de demandantes pueden revisar el Aviso detallado, el Acuerdo de conciliación y otros documentos importantes en WeedKillerClass.com. También pueden llamar al 1-888-403-8201 o enviar un email Info@WeedKillerClass.com.

Este comunicado de prensa es un resumen. La información completa sobre elegibilidad, beneficios, plazos y derechos legales está disponible en los avisos aprobados por el Tribunal y en el sitio web del Acuerdo. El Acuerdo será definitivo solo si el Tribunal otorga la aprobación final y se resuelven las apelaciones.

