Triumph Higher Education Group adquiere el Instituto Culinario de Barcelona (1)

Triumph Higher Education Group adquiere el Instituto Culinario de Barcelona y expande su red global de formación culinaria

(Información remitida por la empresa firmante)

La institución barcelonesa se une a la cartera de Triumph, ampliando las oportunidades para estudiantes internacionales y el alcance global de ambas organizaciones

SCHAUMBURG, Ill. y BARCELONA, España, 22 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Triumph Higher Education Group (Triumph) ha anunciado hoy la adquisición del Instituto Culinario de Barcelona (CIB), una institución con sede en Barcelona conocida por su enfoque innovador en la formación culinaria profesional, con efecto a partir del 17 de julio de 2026.

Esta adquisición incorpora al CIB dentro de la cartera de formación culinaria de Triumph, junto con la Auguste Escoffier School of Culinary Arts (Escoffier), la mayor marca de escuelas culinarias de Estados Unidos*, y el Pacific Institute of Culinary Arts en Vancouver, Columbia Británica, fortaleciendo así la red global de instituciones culinarias de Triumph centradas en la formación profesional. No se han revelado los términos financieros.

De forma conjunta, la red de Triumph atenderá a más de 8.000 estudiantes anualmente, con una red de exalumnos de más de 25.000 y más de 150 profesores e instructores de cocina en Norteamérica y Europa. El CIB continuará operando desde su campus de Barcelona, España, sin que ello afecte a los estudiantes ni a los programas. El instituto mantendrá su metodología distintiva, su profesorado y sus relaciones con la industria, y operará dentro de la división culinaria de Triumph.

Triumph destacó que la adquisición respalda su estrategia de expandir los programas de formación profesional en sectores de alta demanda, como la gastronomía y la hostelería, al tiempo que amplía las oportunidades globales para los estudiantes de toda su red. El innovador modelo educativo del CIB refuerza el currículo centrado en los negocios de las instituciones de Triumph.

Aprovechando las oportunidades de estudio internacionales ya disponibles en la red de Triumph, las organizaciones introducirán nuevas opciones para los estudiantes, como programas de estudios en el extranjero en España, una mayor oferta de aprendizaje en línea y acceso compartido a un profesorado global de chefs instructores y expertos del sector.

"El enfoque del CIB hacia la educación culinaria, basado en la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor, encaja a la perfección con la familia Triumph y con la combinación de artes culinarias profesionales y formación empresarial contemporánea que propone Escoffier", declaró Jack Larson, presidente y consejero delegado de Triumph Higher Education Group. "Auguste Escoffier transformó la manera en que el mundo aborda la cocina profesional, y el CIB comparte ese mismo espíritu de reinventar la educación culinaria. Damos la bienvenida a los estudiantes, profesores y socios del CIB a Triumph, donde trabajaremos juntos para cultivar carreras gratificantes y significativas para los profesionales culinarios de todo el mundo".

Fundada en el año 2017, el CIB ha llevado a cabo la formación de más de 1.300 estudiantes de más de 100 nacionalidades a través de programas de diplomatura profesional y especialización en alta cocina, pastelería, técnicas culinarias avanzadas, cocina saludable, dirección de cocina y gestión de restaurantes. Su metodología propia enfatiza la creatividad, la resolución de problemas y el espíritu emprendedor, y una gran mayoría de sus antiguos alumnos crean sus propios negocios gastronómicos. Desde su dinámico campus en el centro de Barcelona, el CIB mantiene convenios de prácticas con más de 200 restaurantes líderes a nivel internacional y fue nominada a Mejor Institución de Formación Culinaria de Europa en los World Culinary Awards de 2025 y 2026.

"El CIB se fundó para transformar la formación culinaria y cultivar una nueva generación de chefs emprendedores, y unirnos a Triumph nos permite llevar esa misión a un escenario global", afirmó Josep Gala Micó, cofundador y presidente del Culinary Institute of Barcelona. "Nuestros alumnos, profesores y exalumnos conservarán la metodología y la identidad que definen al CIB en Barcelona, al tiempo que tendrán acceso a recursos ampliados, redes de empleadores y trayectorias profesionales que se extienden por Norteamérica y más allá. Enseñamos a nuestros alumnos a liderar el cambio, y esta alianza pone ese principio en práctica".

Barcelona está entre los principales destinos culinarios a nivel global, y los sectores de la gastronomía y el turismo gastronómico en España continúan creciendo, impulsando la demanda de profesionales culinarios cualificados y emprendedores en todo el continente.

Los estudiantes de la red combinada tendrán acceso a recursos académicos ampliados, una mayor red de colaboración con empresas y trayectorias profesionales internacionales que abarcan Norteamérica y Europa. Los programas combinados apoyarán la formación y el desarrollo de los futuros líderes de la gastronomía y la hostelería a nivel mundial.

Acerca de Triumph Higher Education Group Triumph Higher Education Group es un proveedor global de educación, formación y reclutamiento de profesionales para los sectores de la hostelería y la gastronomía. Entre sus operaciones se incluyen la Auguste Escoffier School of Culinary Arts, Gecko Hospitality, Auguste Escoffier Global Solutions, el Instituto Pacífico de Artes Culinarias y el Instituto Culinario de Barcelona. Para más información, visite triumpheducation.com.

Acerca del CIB – Instituto Culinario de Barcelona El Instituto Culinario de Barcelona (CIB) es una escuela culinaria privada internacional con sede en Barcelona, fundada en el año 2017 por medio de Ferran Fisas, Josep Gala y Pep Nogué. La escuela se creó para formar profesionales culinarios a través de un modelo educativo centrado en la creatividad, la innovación, el liderazgo y las necesidades cambiantes de la gastronomía del siglo XXI. El CIB ofrece programas de cocina, pastelería, gestión y programas profesionales especializados, atrayendo a estudiantes de todo el mundo mediante un proceso de admisión selectivo. Además de sus programas académicos, el CIB también impulsa iniciativas de innovación como openCIB, que ofrece formación en creatividad e innovación para organizaciones, y CIBlab, que desarrolla nuevos productos y conceptos alimentarios para la industria alimentaria. Para más información, visite https://cib.education/en/.

Acerca de la Auguste Escoffier School of Culinary Arts La Auguste Escoffier School of Culinary Arts es la marca de escuelas culinarias más grande de Estados Unidos*, con una comunidad de miles de exalumnos en todo Estados Unidos y a nivel internacional. Los programas de Escoffier combinan un enfoque clásico y contemporáneo de las artes culinarias y de la pastelería, haciendo hincapié en la sostenibilidad, las prácticas de la granja a la mesa, las habilidades empresariales y el emprendimiento gastronómico. El campus de Austin, Texas, cuenta con la acreditación nacional del Consejo de Educación Ocupacional (COE), y el campus de Boulder, Colorado (incluidos los programas en línea), con la acreditación nacional del Consejo de Acreditación para la Educación y la Capacitación Continua (ACCET). Escoffier figura entre las Mejores Universidades de Artes Culinarias de Estados Unidos en 2026, según Niche.com. Tanto el campus de Boulder como el de Austin cuentan con la certificación Great Place to Work™. El campus de Escoffier en Boulder (incluidos los programas en línea) ha sido reconocido como Military Friendly School, Military Spouse Friendly School y por Newsweek como uno de los mejores proveedores de aprendizaje en línea para 2026. Escoffier también ha sido nominado para el premio a la Mejor Institución de Capacitación Culinaria de Norteamérica de los World Culinary Awards 2026, uno de los galardones internacionales más prestigiosos de la industria culinaria. Para obtener más información, visite escoffier.edu.

*La Auguste Escoffier School of Culinary Arts es la marca de escuela culinaria más grande de Estados Unidos (según datos comparables de población estudiantil que se reportan actualmente en IPEDS).

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