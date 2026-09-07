(Información remitida por la empresa firmante)

-TrustKernel lanza PlugClaw, un ordenador privado de IA del tamaño de un pulgar, y abre la inferencia confidencial gratuita

LONDRES, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- TrustKernel, empresa de computación de IA para la seguridad y la privacidad, anunció hoy que PlugClaw ya está disponible a nivel mundial, pasando de la preventa a la disponibilidad general. La compañía también habilitó la inferencia gratuita de modelos confidenciales en los servidores recién implementados.

PlugClaw es un ordenador completo en una memoria USB-C: 50 19 8 mm, 15 gramos, con un procesador MediaTek Helio G80, hasta 6 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento cifrado, que ejecuta PlugOS —un sistema Android con estrictas medidas de privacidad— y Ubuntu como entorno de ejecución del agente. Convierte cualquier teléfono, tableta u ordenador en una estación de trabajo de IA, llevando la computación de IA confidencial al hardware de consumo.

Del tamaño de un pulgar, con un espacio de trabajo de IA completo en su interior

Conéctelo a un teléfono, tableta o PC, y el host actuará como pantalla y entrada. El agente, sus aplicaciones, credenciales y datos de trabajo se ejecutan dentro del entorno informático propio de PlugClaw, que no requiere acceso de administrador al host. El agente no tiene acceso a las fotos, documentos ni cuentas del host.

Actualmente, la mayoría de los agentes necesitan permisos completos del dispositivo para realizar cualquier acción, y se han producido incidentes públicos en los que agentes sobrepasaron los límites y pusieron en riesgo los datos de los usuarios. PlugClaw ejecuta OpenClaw de forma nativa, ampliado con una capa de agente con interfaz gráfica de usuario (GUI) y Android-Use, lo que le permite abrir aplicaciones, responder mensajes, organizar archivos y completar tareas de varios pasos, de forma similar a como lo haría una persona. Cualquier problema se limita al dispositivo.

PlugClaw funciona en Android, iPhone, iPad, Windows, Mac, Linux y HarmonyOS, manteniendo las mismas aplicaciones, memoria y flujos de trabajo dondequiera que se conecte.

Potente IA y privacidad total sin compromisos

Cuando las tareas requieren modelos de vanguardia, las solicitudes se procesan en un entorno de ejecución confiable (TSE) basado en hardware en la nube, por lo que ni el proveedor de la nube ni TrustKernel pueden leer los datos. En las pruebas preliminares, los usuarios eligieron con mucha más frecuencia los modelos confidenciales que una opción no confidencial más económica. TrustKernel ha implementado servidores dedicados que ofrecen inferencia confidencial gratuita.

El hardware se compra una sola vez, sin suscripción. Los usuarios pueden traer sus propias claves API (BYOK) o usar modelos preinstalados, con 15 dólares en créditos incluidos.

Disponible ahora desde 128 euros / 149 dólares. Unidades de prueba disponibles bajo petición.

Acerca de TrustKernel

TrustKernel desarrolla sistemas operativos seguros, entornos de ejecución confiables y tecnología para la protección de la privacidad. Durante más de una década, ha protegido teléfonos inteligentes, vehículos conectados, dispositivos IoT y plataformas empresariales, salvaguardando más de mil millones de dispositivos en todo el mundo.

Página del producto: https://plugos.net/plugclaw

Contacto para medios: TrustKernelbusiness@trustkernel.com

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