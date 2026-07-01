UBTECH lanza UWORLD U1, el primer robot humanoide ultrabiónico de tamaño real producido en masa del mundo (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía reporta más de 10.000 pedidos y lanza una iniciativa para donar 100 robots humanoides en apoyo a programas de bienestar mental.

SHENZHEN, China, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 30 de junio de 2026, UBTECH celebró su evento de lanzamiento global de 2026 en Shenzhen, donde presentó su visión a largo plazo para la simbiosis humano-robot y desveló oficialmente la serie UWORLD U1 de robots humanoides ultrabiónicos de tamaño real, los primeros del mundo diseñados para la producción en masa. La gama incluye tres modelos: la edición semitorso U1 Lite, el U1 Pro de cuerpo completo de alto rendimiento y el U1 Ultra de cuerpo completo de alta dinámica, con precios a partir de 119.800 RMB. Hasta la fecha del evento de lanzamiento, los pedidos acumulados de la serie UWORLD U1 habían superado las 13.361 unidades.

James Zhou, fundador, presidente de la junta y consejero delegado de UBTECH, describió la visión a largo plazo de la empresa para la evolución de la colaboración humano-robot. Explicó una progresión en tres etapas: primero, la eliminación de tareas peligrosas y repetitivas para liberar a las personas de dichas tareas; segundo, la integración en la vida cotidiana mediante aplicaciones de compañía y servicio; y, finalmente, el avance hacia una interacción cada vez más fluida entre humanos y robots inteligentes.

Zhou afirmó que UBTECH está evolucionando más allá de ser un fabricante de robótica tradicional, convirtiéndose en una plataforma centrada en la robótica con IA e infraestructura inteligente. Señaló que la empresa ha seguido una hoja de ruta de crecimiento de dos décadas. Durante la primera fase (2012-2022), UBTECH se centró en el desarrollo de tecnologías clave, facilitando la transición de robots humanoides de los laboratorios de investigación a la industria, al tiempo que consolidaba la base comercial de la empresa. Durante la segunda fase (2023-2033), la empresa se está expandiendo al sector de la robótica de consumo con el objetivo de integrar los robots humanoides en la vida cotidiana. El año 2026 marca un paso importante en la evolución de UBTECH, desde las aplicaciones industriales y comerciales hacia la adopción por parte del consumidor.

Respaldada por sus tecnologías de robótica humanoide integrales de desarrollo propio, su amplia cartera de aplicaciones y su continua inversión en innovación y talento, UBTECH ha alcanzado múltiples hitos en la industria. Aprovechando su negocio de robótica industrial, la compañía se posicionó como líder mundial en ingresos y volumen de ventas de robots humanoides inteligentes de tamaño real en 2025, y lanzó UWORLD en 2026, extendiendo su gama de robótica al mercado de consumo.

Michael Tam, director de Marca de UBTECH, presidente del Grupo de Negocios de Innovación en Robótica de Consumo y director general de UWORLD, afirmó que la compañía humano-robot representa un nuevo enfoque para el bienestar mental. Añadió que los robots de compañía tienen el potencial de convertirse en una nueva e importante categoría de consumo al brindar apoyo emocional personalizado en las diferentes etapas de la vida. Citó proyecciones que indican que el mercado de robótica humanoide ultrabiónica de China podría crecer de decenas de miles de millones de RMB a billones de RMB entre 2026 y 2036.

UWORLD integra una pila tecnológica integral totalmente patentada, que incluye piel biomimética, hardware de inteligencia incorporada, sistemas operativos, modelos de lenguaje a gran escala (LLM) basados en emociones y fabricación a nivel de sistema. Esta arquitectura integrada está diseñada para abordar los desafíos persistentes en el despliegue de robots humanoides en el mundo real.

La serie UWORLD U1 cuenta con 88 grados de libertad y una columna cervical biomimética patentada de doble pivote, lo que le permite replicar hasta el 90 % de los movimientos humanos fundamentales. El sistema incorpora el primer LLM del mundo con capacidad de reconocimiento de emociones, diseñado para el acompañamiento a largo plazo, capaz de identificar más de 20 estados emocionales específicos con una precisión superior al 90 %.

Su arquitectura cerebral biomimética, que combina respuestas rápidas y lentas, se basa en principios de neurociencia cognitiva, lo que permite un sistema de respuesta intuitiva de 500 milisegundos junto con capacidades de razonamiento profundo impulsadas por modelos con cientos de miles de millones de parámetros. Un sistema de actuación de expresiones biomimético, controlado por un controlador propio, reduce la latencia de sincronización entre el habla y los labios a menos de 20 milisegundos, creando una experiencia de interacción extraordinariamente realista.

El sistema operativo Agent Memory OS, un sistema de memoria intertemporal, está diseñado para establecer un marco de vida digital persistente. Un motor de atención proactiva utiliza la percepción del entorno para permitir la interacción sin necesidad de palabras clave, lo que permite a los robots UWORLD responder de forma natural a las señales contextuales y las situaciones sociales.

UWORLD también enfatiza el principio de que los usuarios conservan la propiedad de sus datos y ha establecido una arquitectura de privacidad de tres capas que consiste en procesamiento local prioritario, mínima dependencia de la nube y medidas de seguridad de hardware controladas por el usuario. Combinado con capacidades de interacción altamente realistas y un marco de seguridad integral, el sistema permite que los robots humanoides evolucionen de herramientas funcionales a compañeros con capacidad de respuesta emocional.

La serie U1 está diseñada para admitir una amplia gama de aplicaciones comerciales y de consumo, incluyendo compañía diaria, apoyo emocional, mejora del estilo de vida y asistencia social, así como servicios de recepción y hostelería, cuidado de personas mayores, apoyo psicológico, turismo y exposiciones, investigación y educación, y aplicaciones de servicio doméstico de alta gama.

En el evento de lanzamiento, UWORLD presentó la "Iniciativa de Acompañamiento Humano-Robot". China cuenta con más de 90 millones de adultos que viven solos y 118 millones de personas mayores cuyos hijos ya se han independizado, y se estima que entre el 10 % y el 20 % de las personas que viven solas cumplen con los criterios clínicos para trastornos de salud mental. En respuesta, UWORLD anunció planes para donar robots humanoides personalizados cada año para apoyar a grupos vulnerables, incluidos niños que crecen separados de uno o ambos padres, adultos mayores que viven solos y familias que se enfrentan a circunstancias difíciles, con el objetivo de brindarles compañía emocional y apoyo psicológico a largo plazo.

En 2026, UWORLD planea donar 100 robots humanoides personalizados de la Serie U1. Estas unidades incorporarán tecnologías de reconstrucción facial 3D y replicación de identidad basadas en la voz para recrear a personas específicas, integrando modelos de interacción basados en emociones y sistemas de memoria a largo plazo. Gracias a su capacidad de percepción multimodal del entorno, los robots están diseñados para brindar servicios estructurados de apoyo psicológico.

Con el lanzamiento de UWORLD, UBTECH ha consolidado una cartera de robótica que abarca aplicaciones industriales, comerciales y de consumo. La Serie Walker S de robots industriales ya ha entrado en producción en masa y ha comenzado sus entregas, mientras que se espera que UWORLD se convierta en el segundo motor de crecimiento de la compañía al introducir la robótica humanoide en el mercado de consumo.

Acerca de UBTECH

Fundada en marzo de 2012, UBTECH ROBOTICS CORP LTD es una empresa líder en robótica humanoide y robótica de servicio inteligente. Especializada en la investigación, el desarrollo y la comercialización de robots de servicio inteligentes y soluciones basadas en IA, su cartera de productos abarca robots humanoides industriales (serie Walker), educación en IA, logística inteligente, servicios comerciales y servicios al consumidor. Entre sus logros destacan la producción en masa del robot humanoide Walker S2 y su cotización en la Bolsa de Hong Kong (HKEX). UBTECH está comprometida con el avance de la IA integrada para construir un futuro más inteligente y conectado.

Para más información, visite https://www.ubtrobot.com/en/

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